Как провести анализ собственного капитала предприятия

Что такое собственный капитал предприятия

Под собственным капиталом принято понимать капитал компании (совокупность активов), уменьшенный на величину долговых обязательств.

Как правило, собственный капитал представлен высоколиквидными активами, находящимися во владении учредителей либо акционеров компании.

К ним относятся:

уставный капитал;

нераспределенная прибыль;

резервные фонды;

добавочный капитал.

Существует множество подходов к проведению анализа собственного капитала компании. Так, в экономической литературе распространена концепция, согласно которой соответствующий анализ может быть проведен в 9 этапов.

Рассмотрим их.

Этапы анализа собственного капитала предприятия

Первый этап — анализ потребности компании в чистых активах, а также оценка оптимальной структуры таковых. Анализ собственного капитала компании на втором этапе предполагает оценку состава, текущей структуры и динамики движения чистых активов. На третьем этапе можно оценить стоимость собственного капитала компании, а также эффективность его задействования. Четвертый этап анализа собственного капитала предполагает проведение оценки оборачиваемости, а также рентабельности чистых активов организации. В рамках пятого этапа руководство компании может выявить, насколько величина собственного капитала коррелирует с показателями добавленной стоимости. На шестом этапе менеджмент может проанализировать, как динамика движения собственного капитала влияет на изменение общего уровня капитализации компании. На седьмом этапе анализа собственного капитала можно исследовать зависимость между движением чистых активов и показателями финансовой устойчивости компании (такими, как, например, уровень долговой нагрузки). Анализ собственного капитала компании на восьмом этапе может предполагать выявление индикаторов, показывающих, насколько прибыльна для акционеров компании текущая политика управления чистыми активами. На девятом этапе можно соотнести индикаторы, отражающие динамику собственного капитала, и показатели рентабельности бизнеса.

Анализ эффективности использования собственного капитала: основные коэффициенты

Современные эксперты выделяют ряд полезных коэффициентов, которые могут быть применены в рамках анализа эффективности использования компанией собственного капитала. Среди них коэффициенты:

автономии;

маневренности собственного капитала;

оборачиваемости собственного капитала;

рентабельности собственного капитала.

Изучим их подробнее.

Ключевые индикаторы при анализе собственного капитала: коэффициент автономии

Данный коэффициент показывает, в какой степени активы компании коррелируют с величиной собственного капитала, и позволяет оценить, насколько она независима от внешних финансовых ресурсов — кредитов, инвестиций.

Чем выше рассматриваемый показатель, тем более устойчивой и эффективной может считаться бизнес-модель организации.

Дело в том, что большая доля средств, принадлежащих собственникам организации, предопределяет минимальную потребность в привлечении внешнего инвестирования.

Отметим, что есть также показатель, противоположный коэффициенту автономии, — коэффициент финансовой зависимости. Если он слишком большой (более 0,6), это свидетельствует о том, что бизнес в достаточной мере зависим от внешних ресурсов.

Для того чтобы вычислить рассматриваемый коэффициент, понадобятся:

цифры из строки 1300 бухгалтерского баланса;

показатели из строки 1700 бухгалтерского баланса.

Формула коэффициента автономии (Ка) будет выглядеть так:

Ка = стр. 1300 / стр. 1700.

При этом если коэффициент будет более 0,6, то можно говорить о том, что компания в достаточной степени автономна с точки зрения соотношения собственного капитала и совокупных активов.

Ключевые индикаторы при анализе собственного капитала: коэффициент маневренности

Данный индикатор показывает, какова доля собственного капитала, который направлен на пополнение оборотных активов, в общем объеме активов. Он позволяет выявить процент капитала, представленного в наиболее высоколиквидных активах организации, которые при необходимости можно реинвестировать либо обратить в дивиденды.

Для того чтобы вычислить соответствующий индикатор, понадобятся:

показатели, соответствующие строке 1100 бухгалтерского баланса;

цифры из строки 1300 бухгалтерского баланса.

Структура формулы коэффициента маневренности (Км) такова:

Км = (стр. 1300 – стр. 1100) / стр. 1300.

Если в результате получится цифра, превышающая 0,5, то это можно считать хорошим показателем эффективности бизнес-модели с точки зрения приспособленности к реинвестированию доступных активов.

Если цифра превысит 0,7, то это индикатор самой высокой адаптированности компании к принятию соответствующих решений менеджментом.

Ключевые индикаторы при анализе собственного капитала: коэффициент оборачиваемости

Данный индикатор отражает соотношение между выручкой компании и среднегодовой стоимостью ее капитала.

С его помощью можно оценить, в достаточной ли мере интенсивны коммерческие действия компании.

Если динамика таковых покажется инвестору недостаточной, он вполне может принять решение о выведении своего капитала из бизнеса. Кроме того, при низкой динамике оборачиваемости собственного капитала компании отрицательное решение по заявке на кредит может вынести банк. Потенциальные партнеры компании также могут увязать перспективы сотрудничества с соответствующими показателями.

Для того чтобы вычислить этот коэффициент, понадобятся:

показатели, соответствующие строке 1300 бухгалтерского баланса, на начало и конец года;

цифра из строки 2110 отчета о прибыли и убытках — за год.

Формула для исчисления коэффициента оборачиваемости (Ко) будет выглядеть так:

Ко = стр. 2110 / 0,5 × (стр. 1300 (начало года) + стр. 1300 (конец года)).

Оптимальное значение коэффициента оборачиваемости предопределяется, прежде всего, спецификой сегмента бизнеса, а также конкретными масштабами предприятия.

Для небольших фирм, работающих в сфере услуг, коэффициент в значении до 10, как правило, некритичен. В свою очередь, если компания ведет деятельность в низкорентабельной сфере, например, в общепите, то оптимальным показателем для нее будет коэффициент оборачиваемости в значении в несколько десятков единиц.

Ключевые индикаторы при анализе собственного капитала: коэффициент рентабельности

Еще один важнейший индикатор, который может быть использован в ходе анализа собственного капитала компании, — коэффициент рентабельности чистых активов. Он характеризует, насколько эффективно используются чистые активы с точки зрения обеспечения прибыльности компании.

Данный индикатор — один из ключевых для инвестора, а также для трейдеров, приобретающих акции компании на фондовых биржах.

Довольно близкий к нему показатель — коэффициент рентабельности активов. Однако в нём предполагается оценка эффективности использования всего капитала компании, а не только собственного, что принадлежит владельцам бизнеса.

Для того чтобы вычислить коэффициент рентабельности чистых активов, понадобятся:

цифры из строки 2400 отчета о прибыли и убытках;

показатели, соответствующие строке 1300 бухгалтерского баланса.

Структура формулы коэффициента рентабельности чистых активов (Крч) такова:

Крч = стр. 2400 / стр. 1300.

Оптимальное значение рассматриваемого коэффициента — 0,10–0,15. Однако инвесторами и другими заинтересованными лицами всегда будут приветствоваться более высокие показатели.