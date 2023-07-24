Ведение бизнеса

Как не закрыться в первые полгода: 5 ошибок начинающего бизнесмена в кофейном бизнесе 

«Первые полгода-год после открытия бизнеса мне было тяжело, но я взял себя в руки, проявил фантазию и упорство и теперь получаю миллионы» — знакомая фраза, которую вы ни раз слышали от тех самых «предпринимателей». Звучит, конечно, мотивирующе и непонятно одновременно. Сегодня рассмотрим 5 ошибок в бизнесе кофеен самообслуживания.

Версия для печати
Как не закрыться в первые полгода: 5 ошибок начинающего бизнесмена в кофейном бизнесе 
Иллюстрация: freepik/freepik

Для примера возьмем абстрактного героя — Ивана, который с нуля открыл кофейню самообслуживания.

У Ивана нет опыта в ведении и запуске собственного бизнеса, поэтому он решил пойти по надежному и проверенному методу — приобретению франшизы кофе с собой

Именно на этом этапе многие бизнесмены уже допускают свою первую ошибку (но не наш герой).

1 ошибка: неверный выбор франшизы 

Иван просмотрел множество вебинаров и предложений от компаний, все они безусловно кажутся выгодными и очень похожими. Однако, наш герой учел важный фактор — отличие от конкурентов. 

Важно! Смотреть не только на общие предложения, но и на отличительные черты, чем ваша будущая франшиза кофейни будет отличаться от конкурентов.

Иван выбрал франшизу HOHORO и сделал правильный выбор, ведь, помимо общей бизнес-модели, бренд всегда оказывает помощь при запуске на каждом этапе (что особенно важно для новичка), а также есть своя ERP-система и программа лояльности для клиентов.

С помощью менеджеров все достаточно понятно — Ивану подробно расскажут о франшизе кофеен самообслуживания, помогут с правильным заполнением документов для оформления ИП и покупки, а также предложат варианты для быстрого продвижения в офлайн и онлайн формате. С программой лояльности тоже все просто — бренд HOHORO предлагает всем его гостям копить баллы и обменивать их на бесплатный кофе (приятная мелочь, которая не несет убытков бизнесу, но при этом никогда не остается без внимания клиента).

А вот о ERP-системе многие будущие франчайзи даже не слышали. С помощью программы владелец кофейни может контролировать и управлять всеми процессами централизованно: 

  • проверять состояние автомата и получать информацию о наличии ингредиентов в кофейне;

  • автоматически получать ежедневную отчетность о продажах;

  • отправлять пуш-уведомления и гостям, а им, в свою очередь, делиться обратной связью;

  • гость может вести переписку с техподдержкой;

  • пользоваться реферальной программой, позволяющей привлекать новых гостей;

Это, кстати, также закрывает огромный изъян большинства новичков – ведение учетов и бухгалтерию.

По первому пункту всё! Здесь наш герой молодец, ведь сделал правильный выбор франшизы!

2 ошибка: неверный выбор локации 

Безусловно, локация играет ключевую роль в развитии вашего бизнеса, особенно в первое время. Здесь мы не откроем вам секрет самой лучшей и универсальной локации, которая в первый же месяц принесет вам горы прибыли, но у нас есть простейший совет

Важно! Если вы чувствуете и видите, что ваша локация не работает – не бойтесь переехать!

Да, на первый взгляд может показаться очень печальным раскладом, однако зачем тратить время и деньги (которые и без того уже потрачены) на точку, которая не принесет вам прибыль? Не бойтесь сменить её! 

Вы можете перенести свою кофейню самообслуживания в самые оживленные точки города, например, университеты, катки, залы ожидания в аэропорте или на вокзале, больницы (и многие другие), просто проанализируйте, где в вашем городе бывает больше всего людей и смело пробуйте!

Заранее выберите для себя несколько локаций, чтобы всегда иметь запасной вариант, на случай, если он и правда пригодится, в этом нет ничего страшного или стыдного, вы только начинаете!

3 ошибка: плохой продукт

Не секрет, что при старте приходится сильно «затягивать пояс» и пытаться сэкономить на всем, чём только возможно, но здесь от вашего подхода напрямую зависит, останется ли с вами гость! 

Важно! Не пытайтесь сэкономить на ингредиентах, люди возвращаются за «тем самым» вкусом и ароматом напитках, которые им понравились и запомнились в самый первый раз. Попытка сэкономить — 100% потеря клиента и крест на вашем бизнесе!

Узнайте у выбранной вами кофейни: есть ли у них свой торговый дом? Какие бывают спец. предложения? Есть ли свой обжарочный цех и какого качества зерно?

Важно поинтересоваться не только о выгоде, но и о качестве, ведь оно станет ключевым фактором к сердцу вашего клиента. 

4 ошибка: низкое качество обслуживания 

Вот тут уже, в отличие от обычной кофейни, не свалить все косяки на работу официанта, ведь результат зависит только от вас!

То, как часто вы будете следить и прибирать свой кофейный аппарат повысит ваши шансы на успешное его функционирование и бонусы в виде постоянных гостей, ведь многие из них, возможно, будут видеть и пользоваться ей ежедневно.

Уделите внимание не только влажной уборке, но и дополнительным материалам (иными словами расходникам): стаканчики, деревянные палочки, сиропы, корица, сахар и сахарозаменители и т.д.

Такие мелочи хоть и кажутся банальностью, но точно пригодятся вашим гостям и повысят уровень их комфорта от покупки ваших напитков! 

5 ошибка: отказ от развития и коммуникаций

И последний на сегодня совет, он скорее не столько отсылка к бизнес-развитию, сколько к личному росту и коммуникациям — постоянно будьте в курсе последних событий кофейной индустрии! 

Не бойтесь задавать вопросы тем, кто уже имеет успех в этой нише. Найдите комьюнити и наставников, обучайтесь у тех, у кого уже есть опыт за плечами. 

У HOHORO есть прекрасный способ решения этой проблемы — клуб франчайзи «Unity». Сейчас объясним, что это такое на примере Ивана

После покупки франшизы наш начинающий предприниматель попадает в закрытое сообщество к другим франчайзи, где он активно получает новую информацию по всем акциям, новинкам, предложениям и анонсам, постоянно участвует во всех презентациях и вебинарах по продвижению и развитию собственной сети.

Кроме этого, Иван, поначалу, задавал очень много вопросов в комьюнити и быстро получал советы по открытию и развитию от других франчайзи (смог уберечь себя от многих подводных камней, с которыми сталкивались только опытные ребята), ну и ежедневные новости от команды HOHORO помогают Ивану всегда быть в курсе событий и активно продвигать свой бизнес как в онлайне, так и в офлайне.

Ему не нужно постоянно форсить интернет в попытках отыскать нужные ответы на вопрос и самому генерировать полезную информацию — HOHORO сделает это за него!

Следите за трендами в мире вендинговых кофеен, внедряйте разные маркетинговые активности, не бойтесь устраивать дегустации радовать клиентов акциями и плюшками, чтобы наверняка завоевать внимание и расположение к вашей кофейной стойке.

Собственно, именно благодаря этим 5 фокусам внимания Иван не закрылся в первые полгода, и более того, он активно продвигает свой бизнес и по сей день (так что данные ошибки и вытекающие из них советы можно считать универсальными).

Рады, что вы посвятили время прочтению нашей статьи, а за всеми подробностями обращайтесь на наш сайт! 

А больше ошибок начинающих предпринимателей в кофейной индустрии уже ждет вас в Telegram-канале и сообществе Вконтакте, там мы ежедневно постим только информативный контент.

До скорых встреч, Ваша команда HOHORO!

Реклама: АО «ВЕНДИНГ БУДУЩЕГО», ИНН 9719034830

Общество

Татуировки, халат, цветные волосы, пирсинг, соцсети: как должен выглядеть врач?

В этом видео ведущие Марина Демидова и аллерголог Алексей Бессмертный говорят о том, как должен выглядеть, говорить и вести себя врач. Так ли необходим халат? А обращение по имени-отчеству? Допустимы ли пирсинг, татуировки, модная одежда — и как к этому относятся коллеги и пациенты?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Ведение бизнеса

Как малым и средним IT-компаниям выжить в кризисные времена. 4 стратегии ведения бизнеса

Большинство мировых экономических индикаторов в 2023 году сигнализирует о наступлении глобальной рецессии. Спад в мировой экономике проявляется в снижении объемов производства и потребления, сокращении рабочих мест и других негативных тенденциях. Индекс фондового рынка S&P 500 держится исключительно на базе восьми крупнейших международных IT-компаний, тогда как все остальные показывают отрицательную динамику.

Как малым и средним IT-компаниям выжить в кризисные времена. 4 стратегии ведения бизнеса
Интервью

О влюбленности в учёт на маркетплейсах, роли бухгалтера в управлении бизнесом и востребованности профессии. Интервью с Рузанной Оганесян

Рузанна Оганесян, влюблена в профессию бухгалтера, работает уже 25 лет. Получила два высших образования: экономическое образование по специальности «Экономист банковской  деятельности — финансист» и второе по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

О влюбленности в учёт на маркетплейсах, роли бухгалтера в управлении бизнесом и востребованности профессии. Интервью с Рузанной Оганесян

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Ведение бизнеса

Как не закрыться в первые полгода: 5 ошибок начинающего бизнесмена в кофейном бизнесе 

«Первые полгода-год после открытия бизнеса мне было тяжело, но я взял себя в руки, проявил фантазию и упорство и теперь получаю миллионы» — знакомая фраза, которую вы ни раз слышали от тех самых «предпринимателей». Звучит, конечно, мотивирующе и непонятно одновременно. Сегодня рассмотрим 5 ошибок в бизнесе кофеен самообслуживания.

Как не закрыться в первые полгода: 5 ошибок начинающего бизнесмена в кофейном бизнесе 

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Бесплатно с Клерк.Премиум

Обучение, консультации, сервисы в одной подписке

Трудовые отношения

Перевод работника на полставки по соглашению сторон: как оформить + образцы документов 

Закон не запрещает работодателю нанимать работника на полставки. Часто работник сам предпочитает такой режим работы по личным обстоятельствам. Разберем, как это правильно оформить.

Перевод работника на полставки по соглашению сторон: как оформить + образцы документов 
Читать еще