Как не закрыться в первые полгода: 5 ошибок начинающего бизнесмена в кофейном бизнесе 

Для примера возьмем абстрактного героя — Ивана, который с нуля открыл кофейню самообслуживания.

У Ивана нет опыта в ведении и запуске собственного бизнеса, поэтому он решил пойти по надежному и проверенному методу — приобретению франшизы кофе с собой.

Именно на этом этапе многие бизнесмены уже допускают свою первую ошибку (но не наш герой).

1 ошибка: неверный выбор франшизы

Иван просмотрел множество вебинаров и предложений от компаний, все они безусловно кажутся выгодными и очень похожими. Однако, наш герой учел важный фактор — отличие от конкурентов.

Важно! Смотреть не только на общие предложения, но и на отличительные черты, чем ваша будущая франшиза кофейни будет отличаться от конкурентов.

Иван выбрал франшизу HOHORO и сделал правильный выбор, ведь, помимо общей бизнес-модели, бренд всегда оказывает помощь при запуске на каждом этапе (что особенно важно для новичка), а также есть своя ERP-система и программа лояльности для клиентов.