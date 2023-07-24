Как не закрыться в первые полгода: 5 ошибок начинающего бизнесмена в кофейном бизнесе 

Для примера возьмем абстрактного героя — Ивана, который с нуля открыл кофейню самообслуживания.
У Ивана нет опыта в ведении и запуске собственного бизнеса, поэтому он решил пойти по надежному и проверенному методу — приобретению франшизы кофе с собой.
Именно на этом этапе многие бизнесмены уже допускают свою первую ошибку (но не наш герой).
1 ошибка: неверный выбор франшизы
Иван просмотрел множество вебинаров и предложений от компаний, все они безусловно кажутся выгодными и очень похожими. Однако, наш герой учел важный фактор — отличие от конкурентов.
Важно! Смотреть не только на общие предложения, но и на отличительные черты, чем ваша будущая франшиза кофейни будет отличаться от конкурентов.
Иван выбрал франшизу HOHORO и сделал правильный выбор, ведь, помимо общей бизнес-модели, бренд всегда оказывает помощь при запуске на каждом этапе (что особенно важно для новичка), а также есть своя ERP-система и программа лояльности для клиентов.
С помощью менеджеров все достаточно понятно — Ивану подробно расскажут о франшизе кофеен самообслуживания, помогут с правильным заполнением документов для оформления ИП и покупки, а также предложат варианты для быстрого продвижения в офлайн и онлайн формате. С программой лояльности тоже все просто — бренд HOHORO предлагает всем его гостям копить баллы и обменивать их на бесплатный кофе (приятная мелочь, которая не несет убытков бизнесу, но при этом никогда не остается без внимания клиента).
А вот о ERP-системе многие будущие франчайзи даже не слышали. С помощью программы владелец кофейни может контролировать и управлять всеми процессами централизованно:
проверять состояние автомата и получать информацию о наличии ингредиентов в кофейне;
автоматически получать ежедневную отчетность о продажах;
отправлять пуш-уведомления и гостям, а им, в свою очередь, делиться обратной связью;
гость может вести переписку с техподдержкой;
пользоваться реферальной программой, позволяющей привлекать новых гостей;
Это, кстати, также закрывает огромный изъян большинства новичков – ведение учетов и бухгалтерию.
По первому пункту всё! Здесь наш герой молодец, ведь сделал правильный выбор франшизы!
2 ошибка: неверный выбор локации
Безусловно, локация играет ключевую роль в развитии вашего бизнеса, особенно в первое время. Здесь мы не откроем вам секрет самой лучшей и универсальной локации, которая в первый же месяц принесет вам горы прибыли, но у нас есть простейший совет
Важно! Если вы чувствуете и видите, что ваша локация не работает – не бойтесь переехать!
Да, на первый взгляд может показаться очень печальным раскладом, однако зачем тратить время и деньги (которые и без того уже потрачены) на точку, которая не принесет вам прибыль? Не бойтесь сменить её!
Вы можете перенести свою кофейню самообслуживания в самые оживленные точки города, например, университеты, катки, залы ожидания в аэропорте или на вокзале, больницы (и многие другие), просто проанализируйте, где в вашем городе бывает больше всего людей и смело пробуйте!
Заранее выберите для себя несколько локаций, чтобы всегда иметь запасной вариант, на случай, если он и правда пригодится, в этом нет ничего страшного или стыдного, вы только начинаете!
3 ошибка: плохой продукт
Не секрет, что при старте приходится сильно «затягивать пояс» и пытаться сэкономить на всем, чём только возможно, но здесь от вашего подхода напрямую зависит, останется ли с вами гость!
Важно! Не пытайтесь сэкономить на ингредиентах, люди возвращаются за «тем самым» вкусом и ароматом напитках, которые им понравились и запомнились в самый первый раз. Попытка сэкономить — 100% потеря клиента и крест на вашем бизнесе!
Узнайте у выбранной вами кофейни: есть ли у них свой торговый дом? Какие бывают спец. предложения? Есть ли свой обжарочный цех и какого качества зерно?
Важно поинтересоваться не только о выгоде, но и о качестве, ведь оно станет ключевым фактором к сердцу вашего клиента.
4 ошибка: низкое качество обслуживания
Вот тут уже, в отличие от обычной кофейни, не свалить все косяки на работу официанта, ведь результат зависит только от вас!
То, как часто вы будете следить и прибирать свой кофейный аппарат повысит ваши шансы на успешное его функционирование и бонусы в виде постоянных гостей, ведь многие из них, возможно, будут видеть и пользоваться ей ежедневно.
Уделите внимание не только влажной уборке, но и дополнительным материалам (иными словами расходникам): стаканчики, деревянные палочки, сиропы, корица, сахар и сахарозаменители и т.д.
Такие мелочи хоть и кажутся банальностью, но точно пригодятся вашим гостям и повысят уровень их комфорта от покупки ваших напитков!
5 ошибка: отказ от развития и коммуникаций
И последний на сегодня совет, он скорее не столько отсылка к бизнес-развитию, сколько к личному росту и коммуникациям — постоянно будьте в курсе последних событий кофейной индустрии!
Не бойтесь задавать вопросы тем, кто уже имеет успех в этой нише. Найдите комьюнити и наставников, обучайтесь у тех, у кого уже есть опыт за плечами.
У HOHORO есть прекрасный способ решения этой проблемы — клуб франчайзи «Unity». Сейчас объясним, что это такое на примере Ивана
После покупки франшизы наш начинающий предприниматель попадает в закрытое сообщество к другим франчайзи, где он активно получает новую информацию по всем акциям, новинкам, предложениям и анонсам, постоянно участвует во всех презентациях и вебинарах по продвижению и развитию собственной сети.
Кроме этого, Иван, поначалу, задавал очень много вопросов в комьюнити и быстро получал советы по открытию и развитию от других франчайзи (смог уберечь себя от многих подводных камней, с которыми сталкивались только опытные ребята), ну и ежедневные новости от команды HOHORO помогают Ивану всегда быть в курсе событий и активно продвигать свой бизнес как в онлайне, так и в офлайне.
Ему не нужно постоянно форсить интернет в попытках отыскать нужные ответы на вопрос и самому генерировать полезную информацию — HOHORO сделает это за него!
Следите за трендами в мире вендинговых кофеен, внедряйте разные маркетинговые активности, не бойтесь устраивать дегустации радовать клиентов акциями и плюшками, чтобы наверняка завоевать внимание и расположение к вашей кофейной стойке.
Собственно, именно благодаря этим 5 фокусам внимания Иван не закрылся в первые полгода, и более того, он активно продвигает свой бизнес и по сей день (так что данные ошибки и вытекающие из них советы можно считать универсальными).
Рады, что вы посвятили время прочтению нашей статьи, а за всеми подробностями обращайтесь на наш сайт!
А больше ошибок начинающих предпринимателей в кофейной индустрии уже ждет вас в Telegram-канале и сообществе Вконтакте, там мы ежедневно постим только информативный контент.
До скорых встреч, Ваша команда HOHORO!
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