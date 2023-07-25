Как работать с ЕНС в личном кабинете налогоплательщика

Работает ли ЛК налогоплательщика?
На официальном сайте налоговой для каждой организации и ИП доступны личные кабинеты налогоплательщика: личный кабинет ИП и личный кабинет юрлица.
Для работы в них необходимо провести некоторые программные настройки, на которых в данной статье мы не будет останавливаться, так как наша основная тема — единый налоговый счет в личном кабинете налогоплательщика.
Для полноценной работы с ЕНС в личном кабинете требуется получить ЭЦП. Советуем это сделать даже ИП с небольшими оборотами, так как работа с единым налоговым счетом через личный кабинет бережет ваше время, очень наглядна и проста.
С начала 2023 года самый актуальный вопрос — когда заработает ЕНС в личном кабинете налогоплательщика. Сам личный кабинет доступен был всегда, но ЕНС в личном кабинете в 2023 году долгое время был закрыт. ЕНП в личном кабинете можно было произвести, но сальдо ЕНС в личном кабинете налоговой, а также некоторый функционал, относящийся к ЕНС, были закрыты.
С конца мая 2023 года был открыт доступ к ЕНС в личном кабинете ИП, а с середины лета 2023 года начали открываться разделы ЕНС в личном кабинете юридического лица.
Ниже рассмотрим, как пополнить ЕНС через личный кабинет налоговой, как подать документы, связанные с ЕНС и как читать ЕНС в личном кабинете налогоплательщика.
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Как пополнить ЕНС через ЛК
Прежде чем работать с ЛК, необходимо в него войти. Индивидуальный предприниматель сделать это может через логин/пароль, полученные в налоговой инспекции, через учетную запись на Госуслугах или по ЭЦП.
Для ознакомления с ЕНС в личном кабинете налогоплательщика для юридических лиц войти в ЛК фирма может с помощью ЭЦП. Структура данных по ЕНС в личном кабинете налогоплательщика юридического лица схожа со структурой данных по ЕНС в личном кабинете налогоплательщика для ИП.
Кроме того, есть приложение для смартфонов — личный кабинет налогоплательщика ИП.
Пополнение ЕНС в личном кабинете налогоплательщика доступно двумя способами: внесением ЕНП и платежкой со статусом 02. В 2023 году существует альтернативный способ пополнения ЕНС — уплата налогов платежкой по прежним правилам с указанием КБК, ОКТМО и налогового периода. Такие платежки получили название «платежка со статусом 02».
Второй способ действует только для переходного периода 2023 года. Такая платежка приравнена к уведомлениям об исчисленных налогах.
Важно! В ЛК можно сформировать платежку 02 только как альтернативу уведомлению об исчисленных налогах. Уплатить таким образом страховые взносы ИП за себя, то есть применить ее как аналог заявления на зачет, нельзя.
Рассмотрим, как пополнить ЕНС в личном кабинете ИП путем внесения ЕНП.
Внесение ЕНП
Советуем уплачивать налоги именно этим способом, так как в условиях нестабильной работы ЕНС он хорошо себя зарекомендовал.
Суть ЕНП заключается в том, что в любое время налогоплательщик вносит некую сумму денег на ЕНС по единым реквизитам, а налоговики по сроку уплаты налогов/взносов распределяют средства с ЕНС согласно документам, поданным налогоплательщиком, в счет уплаты того или иного налога/взноса.
Кнопка пополнения ЕНС через личный кабинет налогоплательщика ИП открывается на первой же странице.
При нажатии кнопки мы попадаем в форму оплаты, где можно либо оплатить онлайн картой (необходимо будет ввести данные банковской карты или получить QR-код для оплаты), либо сформировать квитанцию.
Платежка 02
Повторимся, что формирование такого платежного поручения является формированием уведомления об исчисленных налогах (подробнее о формировании этого документа мы будем говорить ниже), поэтому попасть в платежку 02 в ЛК можно через уведомление об исчисленных налогах. Оно находится в разделе «Жизненные ситуации» и показывается в блоке «Популярно сейчас», а также дублируется на главной странице ЛК.
При нажатии появляется предупреждение, где можно выбрать формирование платежки 02 «Внести очередной авансовый платеж».
После нажатия соглашаемся на обработку персональных данных.
И переходим в форму заполнения платежки.
Заполняем последовательно все поля: субъект РФ, ОКТМО, КБК (подтянется автоматически по выбранному виду и наименованию платежа), вид платежа, наименование платежа, налоговый период, сумма, Ф.И.О. и ИНН плательщика.
Важно! Здесь мы указываем реквизиты конкретного налога, который хотим уплатить. Исправить ошибку, допущенную в платежке 02, можно только уведомлением, после чего платить платежкой 02 больше не будет возможности.
После корректного заполнения полей необходимо нажать кнопку «Уплатить».
Можно сформировать квитанцию, уплатить картой или через сайт банка.
Как сформировать документы ЕНС
В связи с внедрением ЕНС возникла необходимость в новых документах. В частности, это уведомление об исчисленных налогах и заявление на распоряжение положительным сальдо ЕНС путем зачета.
Как сформировать уведомление об исчисленных налогах
Уведомление об исчисленных налогах нужно, чтобы сообщить налоговикам, какую сумму следует списать с ЕНС в счет уплаты налога или взноса.
Документ подают в отношении тех платежей, декларация по которым представляется позже срока уплаты налога или же не подается вовсе.
К таковым относятся, например, авансы по УСН, взносы за работников, транспортный и земельный налоги.
Уведомление об исчисленных налогах по единому налоговому платежу в личном кабинете находится в разделе «Жизненные ситуации» в блоке «Популярны сейчас».
Перед работой следует проверить возможность подписания документов ЭЦП, после чего попадаем в форму создания уведомления об исчисленных налогах.
Можно выбрать обязательство из предложенных или ввести в ручном режиме (вносим КБК, ОКТМО, налоговый период и сумму).
После заполнения всех полей подписываем и отправляем уведомление.
Как сформировать заявление на зачет
Одним из важных документов в применении ЕНС является заявление о распоряжении путем зачета.
Оно необходимо ИП для того, чтобы зафиксировать уплату страховых взносов ИП за себя в определенном отчетном периоде для уменьшения патента или авансов по УСН на взносы.
В начале 2023 году в личном кабинете в ЕНП не было доступно создание такого заявления, что вызывало большие недовольства налогоплательщиков, так как подать заявление можно только в электронном виде. К началу 2 квартала оно было реализовано в ЛК и стало доступно в разделе «Жизненные ситуации» в блоке «Распорядиться переплатой».
Выбираем «Заявление о распоряжении путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности».
Важно! Создать такое заявление можно только при наличии положительного сальдо ЕНС.
Переходим в форму создания заявления и выбора того платежа, в счет которого хотим произвести зачет.
В открывшемся поле вписываем данные налога, зачет в счет которого мы делаем. В нашем примере это страховые взносы ИП за себя.
Сформированное заявление подписываем и отправляем.
Важно! Законом таже предусмотрена подача заявления на отмену зачета. В этом случае зарезервированные деньги возвращаются из «отложенной переплаты» в «переплату».
Для ИП данный функционал доступен в ЛК физлица по пути: каталог обращений — распорядиться средствами — заявление об отмене зачета.
Как узнать сальдо ЕНС
Когда заработал ЕНС в личном кабинете, узнать сальдо ЕНС стало проще простого.
Важно! Сальдо ЕНС — это не та сумма, которая высвечивается при входе в ЛК. Чтобы увидеть сальдо, необходимо нажать «Детали» и провалиться в детализацию ЕНС. Сальдо ЕНС = переплата + отложенная переплата.
Расшифровку всех разделов, из которых формируется ЕНС в личном кабинете ФНС, мы рассмотрим ниже в статье.
Если вы не согласны с сальдо ЕНС в личном кабинете налогоплательщика или вы выявили ошибки в ЕНС в личном кабинет, необходимо связаться с налоговой инспекцией и выяснить вопрос формирования сальдо. Проще всего это сделать, указав, что в сальдо есть ошибка.
При нажатии на кнопку вам предложат заполнить форму и указать, в каком именно разделе ошибка и контактный телефон. В течение суток вам перезвонят и ответят на вопросы по сальдо.
Расшифровка ЕНС
Теперь остановимся на том, как читать ЕНС в личном кабинете.
Мы уже видели, что при нажатии на слово «Детали» мы попадаем в три раздела, в каждом из которых фигурируют цифры:
переплата;
отложенная переплата;
предстоящие платежи.
Сумма на главной странице личного кабинета является результатом вычитания из суммы предстоящих платежей суммы сальдо ЕНС. Это наш долг, срок уплаты которого еще не наступил, скорее всего.
Тем не менее в ЛК есть возможность перечислить именно эту сумму. Нажав на кнопку «Оплатить», мы попадем в форму пополнения ЕНС, которую рассматривали в начале статьи в блоке «Внесение ЕНП».
Рассмотрим, каждую вкладку подробнее, чтобы увидеть расшифровку ЕНС в личном кабинете.
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Переплата
Повторимся, что это деньги внесенные как ЕНП, не распределенные по КБК и пока не списанные в счет уплаты налогов.
В этом разделе мы можем распорядиться сальдо ЕНС через личный кабинет: зачесть его в счет предстоящих платежей или вернуть на расчетный счет.
Сделать это можно только при наличии положительного сальдо.
Отложенная переплата
Разделы «Отложенная переплата» и «Предстоящие платежи» можно открыть и разобраться, как ЕНП в личном кабинете был разнесен.
После первого клика попадаем в общую информацию. Нажимая на строку, переходим в раздел, где дана еще более подробная информация, и выясняем, что значит в личном кабинете зарезервировано ЕНС.
19 000 — это денежная сумма, отнесенная заявлением о зачете на страховые взносы ИП за себя. Таким образом, ясно, что отложенная переплата — это резерв на взносы.
Сохранение этого резерва до конца года позволяет ИП уменьшать авансы по УСН или патент на данную сумму.
Обратите внимание! Разряды КБК 14–17 — нулевые. Это общий КБК для взносов. Эти разряды должны принимать определенное значение при уплате взноса (1000), штрафа (3000).
Предстоящие платежи
Далее открываем аналогичным образом «Предстоящие платежи» и смотрим, что это такое в ЕНС в личном кабинете налогоплательщика.
Видим обобщение по видам налогов в хронологическом порядке по срокам уплаты. Здесь те платежи, сумма которых документально подтверждена, но срок уплаты еще не наступил.
Обратите внимание! Суммы в предстоящих платежах будут висеть ровно до срока уплаты, даже если деньги на эти уплаты уже внесены на сальдо ЕНС или зарезервированы. По сроку уплаты сумма налога уйдет и из предстоящих платежей, и из сальдо/резерва ЕНС.
В нашем примере мы видим, что у ИП есть два актуальных патента, взятых более чем на полгода, так как по каждому стоит 2 срока уплаты и страховые взносы за работников. Предстоящие уплаты патента сформированы на основании выданного ИП патента.
Предстоящие уплаты страховых взносов за работников сформированы на основании расчета по страховым взносам, так как ИП сдал данный расчет за полугодие. За месяцы, отличные от последнего месяца квартала, предстоящий платеж по взносам формируется на основании уведомления об исчисленных налогах.
Итак, мы в общих чертах поняли, как посмотреть ЕНС в личном кабинете налогоплательщика и как расшифровать ЕНС в личном кабинете.
Обобщим информацию:
На основании документов (расчетов, деклараций, уведомлений, патента и прочих данных) формируются предстоящие платежи, которые висят на ЕНС до наступления срока уплаты.
Перечисления денежных средств в качестве ЕНП попадают в сальдо ЕНС, которое именуется «Переплата». Туда же попадут денежные средства, полученные в результате предоставления вычетов, возмещения НДС, перерасчета налога после представления уточненной декларации. Сальдо можно распорядиться — вернуть или зачесть в счет будущих платежей.
Важно! Не надо делать зачет в счет долгов по налогам, так как это происходит в автоматическом режиме, что и является одним из принципов ЕНС.
Деньги попадают в резерв («Отложенную переплату») после подачи заявления на зачет или перечисления денежных средств не ЕНП, а платежкой 02.
Теперь посмотрим все операции ЕНП в личном кабинете налогоплательщика.
Операции по ЕНП в ЛК
В ЛК есть специальная вкладка «Платежи. Операции». Если ее открыть, то мы попадаем в список всех операций, которые были произведены на ЕНС.
Чтобы понять, как разобраться в личном кабинете ЕНС, следует понять основные принципы работы ЕНС, так как работа ЛК в части ЕНС построена именно на них.
ЕНС может увеличиваться (в операциях такая ситуация отражена положительной цифрой и зеленой стрелкой вверх) и уменьшаться (в операциях такая ситуация отражена отрицательной цифрой и красной стрелкой вниз).
Именно эти операции и отражаются в ЕНС в личном кабинете ИП и юрлиц. Далее на картинках рассмотрим примеры таких операций с ЕНП в личном кабинете.
Пример 1. Отражение уплаты взносов ИП за себя в качестве ЕНП, а затем перенос их в резерв заявлением на зачет.
1. Уплата (графа 1) страховых взносов ИП за себя в качестве ЕНП (в графе 2 указан единый налоговый платеж и его КБК. Обращаем внимание, тот факт, что под ЕНП мы имели в виду взносы пока никак не отражен и известен только нам). ЕНС пополнен (зеленая стрелка вверх) на указанную сумму (графа 5) на основании платежного поручения (графа 3).
Далее на основании заявления на зачет (графа 3) произведено две операции, которые и сделали ЕНП страховыми взносами ИП за себя (но это не гарантия того, что их не заберут в счет уплаты задолженности по иным налогам в случае возникновения таковой):
2. Сумма взносов, отраженная в заявлении (графа 5), уходит из ЕНП (графа 2 — КБК и формулировка «Единый налоговый платеж» и графа 5 — красная стрелка вниз).
3. Сумма взносов, отраженная в заявлении (графа 5), поступает в «Прочие налоги и сборы» по КБК взносов ИП за себя (графа 2). Средства поступили в резерв (при этом остались на ЕНС — зеленая стрелка вверх, их просто переложили в другой «карман»).
Пример 2. Смотрим, как отражается уплата и отчетность по НДФЛ за работников. Подтверждаем тезис о том, что расчет/декларации затирают поданные на авансы уведомления. Аналогичным образом программ работает и по иным налогам/взносам, придерживаясь следующего алгоритма: начисление по уведомлению, начисление по расчету/декларации, сторно по уведомлению.
1. Уплата (графа 1) НДФЛ работников в качестве ЕНП (в графе 2 указан единый налоговый платеж и его КБК. Обращаем внимание, тот факт, что под ЕНП мы имели в виду НДФЛ пока никак не отражен и известен только нам). ЕНС пополнен (зеленая стрелка вверх) на указанную сумму (графа 5) на основании платежного поручения (графа 3).
2. Согласно расчету 6-НДФЛ за полугодие 2023 года (графа 1 и графа 3) сальдо ЕНС уменьшается (графа 5 — красная стрелка вниз) на сумму взносов, отраженную в расчете 6-НДФЛ. То есть отражена совокупная налоговая обязанность.
3. Ранее поданное уведомление сторнируется (графа 1).
Операции проведены датой уплаты налога — 28 апреля 2023 года. Обилие операций сторнирования на одни и те же суммы в ЛК — это уведомления, затертые расчетами и декларациями.
Пример 3. Рассмотрим, как происходит начисление патента и его уменьшение.
1. Начисление (графа 1) суммы патента (графа 5 — красная стрелка вниз) на основании выданного ИП патента (графа 3).
2. Уменьшение (графа 1) совокупной налоговой обязанности (графа 5 — зеленая стрелка вверх) на основании уведомления об уменьшении патента.
Обе операции отражены на дату окончания патента — 30 июня.
Отметим еще одну операцию — зачтено в ЕНП из КНО по налогу. КНО — карточка налоговых обязательств. Выделенная на рисунке операция означает пополнение ЕНС (зеленая стрелка вверх) суммой, отложенной на уплату иных налогов.
Итоги
Личный кабинет налогоплательщика функционирует в полном объеме. В нем отражаются все операции по ЕНС, а также доступен функционал по формированию и отправке в налоговую документов, касающихся работы с ЕНС.