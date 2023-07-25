Как работать с ЕНС в личном кабинете налогоплательщика

Обратите внимание! Разряды КБК 14–17 — нулевые. Это общий КБК для взносов. Эти разряды должны принимать определенное значение при уплате взноса (1000), штрафа (3000).

Далее открываем аналогичным образом «Предстоящие платежи» и смотрим, что это такое в ЕНС в личном кабинете налогоплательщика.

Видим обобщение по видам налогов в хронологическом порядке по срокам уплаты. Здесь те платежи, сумма которых документально подтверждена, но срок уплаты еще не наступил.

Обратите внимание! Суммы в предстоящих платежах будут висеть ровно до срока уплаты, даже если деньги на эти уплаты уже внесены на сальдо ЕНС или зарезервированы. По сроку уплаты сумма налога уйдет и из предстоящих платежей, и из сальдо/резерва ЕНС.

В нашем примере мы видим, что у ИП есть два актуальных патента, взятых более чем на полгода, так как по каждому стоит 2 срока уплаты и страховые взносы за работников. Предстоящие уплаты патента сформированы на основании выданного ИП патента.

Предстоящие уплаты страховых взносов за работников сформированы на основании расчета по страховым взносам, так как ИП сдал данный расчет за полугодие. За месяцы, отличные от последнего месяца квартала, предстоящий платеж по взносам формируется на основании уведомления об исчисленных налогах.

Итак, мы в общих чертах поняли, как посмотреть ЕНС в личном кабинете налогоплательщика и как расшифровать ЕНС в личном кабинете.

Обобщим информацию:

Перечисления денежных средств в качестве ЕНП попадают в сальдо ЕНС , которое именуется «Переплата». Туда же попадут денежные средства, полученные в результате предоставления вычетов, возмещения НДС, перерасчета налога после представления уточненной декларации. Сальдо можно распорядиться — вернуть или зачесть в счет будущих платежей.

На основании документов (расчетов, деклараций, уведомлений, патента и прочих данных) формируются предстоящие платежи , которые висят на ЕНС до наступления срока уплаты.

Важно! Не надо делать зачет в счет долгов по налогам, так как это происходит в автоматическом режиме, что и является одним из принципов ЕНС.

Деньги попадают в резерв («Отложенную переплату») после подачи заявления на зачет или перечисления денежных средств не ЕНП, а платежкой 02.

Теперь посмотрим все операции ЕНП в личном кабинете налогоплательщика.

Операции по ЕНП в ЛК

В ЛК есть специальная вкладка «Платежи. Операции». Если ее открыть, то мы попадаем в список всех операций, которые были произведены на ЕНС.

Чтобы понять, как разобраться в личном кабинете ЕНС, следует понять основные принципы работы ЕНС, так как работа ЛК в части ЕНС построена именно на них.

ЕНС может увеличиваться (в операциях такая ситуация отражена положительной цифрой и зеленой стрелкой вверх) и уменьшаться (в операциях такая ситуация отражена отрицательной цифрой и красной стрелкой вниз).

Именно эти операции и отражаются в ЕНС в личном кабинете ИП и юрлиц. Далее на картинках рассмотрим примеры таких операций с ЕНП в личном кабинете.

Пример 1. Отражение уплаты взносов ИП за себя в качестве ЕНП, а затем перенос их в резерв заявлением на зачет.

1. Уплата (графа 1) страховых взносов ИП за себя в качестве ЕНП (в графе 2 указан единый налоговый платеж и его КБК. Обращаем внимание, тот факт, что под ЕНП мы имели в виду взносы пока никак не отражен и известен только нам). ЕНС пополнен (зеленая стрелка вверх) на указанную сумму (графа 5) на основании платежного поручения (графа 3).

Далее на основании заявления на зачет (графа 3) произведено две операции, которые и сделали ЕНП страховыми взносами ИП за себя (но это не гарантия того, что их не заберут в счет уплаты задолженности по иным налогам в случае возникновения таковой):

2. Сумма взносов, отраженная в заявлении (графа 5), уходит из ЕНП (графа 2 — КБК и формулировка «Единый налоговый платеж» и графа 5 — красная стрелка вниз).

3. Сумма взносов, отраженная в заявлении (графа 5), поступает в «Прочие налоги и сборы» по КБК взносов ИП за себя (графа 2). Средства поступили в резерв (при этом остались на ЕНС — зеленая стрелка вверх, их просто переложили в другой «карман»).

Пример 2. Смотрим, как отражается уплата и отчетность по НДФЛ за работников. Подтверждаем тезис о том, что расчет/декларации затирают поданные на авансы уведомления. Аналогичным образом программ работает и по иным налогам/взносам, придерживаясь следующего алгоритма: начисление по уведомлению, начисление по расчету/декларации, сторно по уведомлению.

1. Уплата (графа 1) НДФЛ работников в качестве ЕНП (в графе 2 указан единый налоговый платеж и его КБК. Обращаем внимание, тот факт, что под ЕНП мы имели в виду НДФЛ пока никак не отражен и известен только нам). ЕНС пополнен (зеленая стрелка вверх) на указанную сумму (графа 5) на основании платежного поручения (графа 3).

2. Согласно расчету 6-НДФЛ за полугодие 2023 года (графа 1 и графа 3) сальдо ЕНС уменьшается (графа 5 — красная стрелка вниз) на сумму взносов, отраженную в расчете 6-НДФЛ. То есть отражена совокупная налоговая обязанность.

3. Ранее поданное уведомление сторнируется (графа 1).

Операции проведены датой уплаты налога — 28 апреля 2023 года. Обилие операций сторнирования на одни и те же суммы в ЛК — это уведомления, затертые расчетами и декларациями.

Пример 3. Рассмотрим, как происходит начисление патента и его уменьшение.

1. Начисление (графа 1) суммы патента (графа 5 — красная стрелка вниз) на основании выданного ИП патента (графа 3).

2. Уменьшение (графа 1) совокупной налоговой обязанности (графа 5 — зеленая стрелка вверх) на основании уведомления об уменьшении патента.

Обе операции отражены на дату окончания патента — 30 июня.

Отметим еще одну операцию — зачтено в ЕНП из КНО по налогу. КНО — карточка налоговых обязательств. Выделенная на рисунке операция означает пополнение ЕНС (зеленая стрелка вверх) суммой, отложенной на уплату иных налогов.

Итоги

Личный кабинет налогоплательщика функционирует в полном объеме. В нем отражаются все операции по ЕНС, а также доступен функционал по формированию и отправке в налоговую документов, касающихся работы с ЕНС.