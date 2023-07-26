Покупка авто с пробегом: алгоритм действий в 2023 году

Цены на новые автомобили за последние два года выросли: только по итогам 2022 года рост цен на иностранные авто в России достигал 35–40%. Кроме того, не все иностранные модели сегодня доступны для официальной покупки в России. Именно поэтому перед многими автомобилистами встает вопрос: не купить ли авто с пробегом?

Собрали пошаговую инструкцию для тех, кто собирается купить б/у автомобиль.

Оценка потребностей и бюджета

Прежде всего нужно понять, какой автомобиль вам подойдет. Сделать это бывает непросто, особенно если это ваше первое авто. Однако достаточно будет ответить на несколько вопросов, чтобы значительно сузить круг поиска.

Куда вы планируете ездить? Это могут быть ежедневные поездки по городу на работу, выезды загород по выходным, редкие поездки с семьей в торговые центры или масштабные автопутешествия по стране.

Для каждой из этих целей подойдет свой вид автомобиля: для города будет удобно купить хэтчбек или компактный городской кроссовер, для экстремального автопутешествия подойдет внедорожник, для семейных поездок стоит обратить внимание на универсал.

Сколько вы готовы потратить на покупку авто?

Тут все зависит от возможностей вашего бюджета и от того, готовы ли вы оформить автокредит или уже накопили определенную сумму, покупаете ли вы первое авто или будете продавать старую машину и использовать эти деньги на покупку новой.

Какой тип кузова вам подойдет?

Здесь также все зависит от ваших потребностей, от того, планируете ли вы какие-то масштабные перевозки или путешествия с большими чемоданами или максимум, что вам нужно будет положить в багажник, — это несколько сумок с продуктами.

Многие на этом этапе совершают ошибку и жертвуют функциональностью ради привлекательного внешнего вида.

Делать так не стоит, потому что на определенном этапе внешний вид приедается, а неудобство начинает сильно раздражать и водителя, и пассажиров.

Сколько людей будет пользоваться машиной?

Разумеется, для семьи с большим количеством детей логично задуматься о приобретении семиместного или восьмиместного авто. Трое детей могут уместиться на заднем сиденье (но не всегда это будет комфортно). А если детей четверо или больше — обойтись без третьего ряда сидений точно не получится.

В то же время, если водитель один и он собирается ездить на машине только на работу по городу, можно рассмотреть и более компактные варианты.

Какая коробка передач для вас предпочтительнее?

Это во многом вопрос привычки и вкуса (если, конечно, у вас изначально не оформлено водительское удостоверение только на автомат). Ездить по городским пробкам комфортнее с АКПП, а по горам и бездорожью проще и удобнее на механике.

Кроме того, бытует мнение, что водитель, который какое-то время водил машину на механике, а потом пересел на автомат, всегда без проблем вернется на механику.

В обратную сторону этот принцип не работает: перейти после постоянной езды на автомате на механику очень сложно. Поэтому в этом вопросе ориентируйтесь по своим возможностям и потребностям. Но обычно автомобили с МКПП стоят дешевле, и если коробка сломается, ремонт ее также будет стоить меньше.

Как выбрать продавца

Первый вопрос: где искать подержанный автомобиль?

Объявления на профильных ресурсах — самый удобный вариант, но здесь есть серьезные риски. Очень много криминальных или просто битых авто, которым провели «предпродажную подготовку» в среднем сегменте: они достаются продавцам дешево, а перепродаются на несколько сот тысяч дороже.

Некачественную машину высокого класса продать сложнее, так как у производителей премиального сегмента существует множество «тайных знаков».

Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, читая объявления.

Должно насторожить:

если объявление выглядит слишком выгодным, а продавец просит «забронировать машину», перечислив ему на счет 5 тыс. рублей (скорее всего, это просто мошенники);

нежелание владельца общаться по телефону;

если номер телефона продавца не соответствует указанному региону или относится к коммерческой серии (они создаются для оказания платных услуг, СМС и звонки могут вам дорого обойтись);

очень маленький срок (2-3 месяца) владения автомобилем (задайте вопрос, почему продают машину так быстро, внимательно выслушайте ответ).

Самый надежный способ — покупка автомобиля с пробегом у официального дилера.

Дилер чаще всего проводит проверку подержанного автомобиля и качественную предпродажную подготовку. Кроме того, часто официальные дилеры продлевают гарантию на продаваемый автомобиль: вы не просто покупаете машину с пробегом, но получаете гарантийное обслуживание на 1–2 года.

При такой сделке риск столкнуться с мошенниками многократно снижается, а шансы пользоваться машиной без проблем и головной боли с непредвиденными расходами на ремонт возрастают. Также при покупке б/у автомобиля у официала вы можете сдать свою старую машину в trade-in и оформить кредит на приобретаемый автомобиль

Как проверить автомобиль до осмотра

Если вы покупаете подержанное авто в салоне, то дилер предоставляет всю информацию об истории машины. Но это не мешает вам провести и самостоятельную проверку так же, как вы будете это делать при покупке машины у частного лица.

Проверить машину и ее историю достаточно онлайн. Попросите продавца прислать VIN и номер свидетельства о регистрации ТС, вбейте их в программу «Автокод», и она выдаст необходимую информацию: количество собственников, страховые случаи и ДТП с участием машины.

Вы можете также проверить данные авто на сайте ГИБДД и судебных приставов (нужны паспортные данные продавца, его ИНН и СНИЛС).

Если покупаете машину у частного лица, то начните личную встречу с тщательного осмотра документов — паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации (СТС).

Мошенники могут подделывать ПТС — в ранее заготовленном ПТС от другого авто затирается часть символов и цифр в VIN, а затем наносятся необходимые цифры и буквы.

Если этим занимались мошенники-профессионалы, то самостоятельно вы вряд ли обнаружите подлог: здесь нужно специальное увеличительное стекло и инфракрасный фонарик, в свете которого ПТС светится определенным образом. Но присмотреться к документам нужно обязательно: при возникновении малейших подозрений лучше откажитесь от покупки машины с сомнительными документами.

У машины может оказаться дубликат ПТС, это не повод отказываться от ее покупки. Если дубликат ПТС был выдан взамен утраченного оригинала, это может означать наличие автомобиля-двойника с оригинальным ПТС. Часто бывает так, что даже у 3-летних авто оригинальный ПТС заполнен штампами (например, при частой смене места жительства или фамилии владельца) — это не страшно.

Осмотр и тест-драйв автомобиля

Вот еще несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом.

Посмотрите на ремнях безопасности бирки с годом их выпуска — год выпуска на них должен соответствовать году выпуска ТС.

Проверьте таблички с VIN-кодом : под стеклом, под капотом и в салоне (либо на стойке двери, либо рядом с сиденьем водителя). Как раз по третьей табличке можно судить о том, не перебивались ли номера: если под капотом обычно просто перепаивают пластину, то тут нужно затирать надпись, это может быть заметно. VIN-номера не должны быть повреждены, нужно, чтобы они были читаемы и везде одинаковы.

Обратите внимание на маркировку на стеклах автомобиля (в нижнем правом углу). На всех стеклах год в маркировке должен совпадать. Если нет — значит, оно менялось, то есть билось. В этом нет ничего плохого, но если продавец скрывает этот факт — это повод задуматься о том, что он может скрывать и какие-то более существенные дефекты.

Загляните под коврики, в том числе в багажнике, проверьте клеммы на аккумуляторе на предмет окисления, откиньте задние сиденья. Не должно быть запаха сырости, плесени, мокрых мест . Часто со значительной скидкой продаются машины, которые в народе называют «утопленниками» — это авто, которые либо полностью уходили под воду, либо были частично затоплены в результате гидроудара.

Важно также обнаружить перекрашенные места и замененные детали . Кузовные дефекты часто скрывают за аксессуарами: накладками порогов, спойлерами, молдингами, наклейками. Если вы увидели большое количество нештатных навесных элементов, это повод насторожиться.

Осматривайте детали на предмет зазоров между бамперами и кузовом . Если зазоры имеют разную толщину или искривление, это говорит о том, что машина битая.

При косметических «правках» автомобиля в ход может идти даже лак для волос, суперклей и обычная изолента, но иногда скупщики проделывают буквально ювелирную работу, и в этом обнаружить перекрашенные участки очень сложно. Однако все же со 100% точностью подобрать цвет автомобиля невозможно. В перекраске автомобиля также нет ничего страшного, вам нужно уточнить у хозяина, насколько серьезными были повреждения, которые потребовали такого ремонта.

Осматривайте автомобиль в светлое время суток , чтобы разглядеть царапины и изъяны в покраске, но избегайте прямого попадания солнечных лучей на место осмотра. Под прямыми лучами солнца увидеть изъяны сложнее. Отойдите на 10 метров — и вы заметите элементы, которые перекрашивались. Также посветите фонариком — в его бликах перекрашенные детали виднее.

Можно также вооружиться толщиномером — специальным прибором, позволяющим определить расстояние от металла до поверхности. С помощью него можно вычислить, сколько слоев краски было нанесено. Однако этот прибор достаточно дорогостоящий и работает только на стальных деталях кузова.

Чаще всего при столкновениях страдают крылья и бамперы . Повторное окрашивание легко вычислить по бамперам — они поставляются на конвейер уже окрашенными. Отличить заводской тон бамперов от сервисного можно по шагрени (заметная неравномерность лакокрасочного покрытия на поверхности металла, выглядит как апельсиновая корка), сравнив с соседними элементами. Бамперы редко полируют около стыков с соседними деталями. Разнотон особенно заметен на серебристых, серых и синих цветах.

Откройте капот и проведите по нему магнитом , завернутым в платок. Проверьте в нескольких местах — магнит должен скользить (если вы слегка помогаете ему рукой) по всей длине капота. Если к какой-то определенной части магнит не притягивается, значит, это место подвергалось шпаклевке.

Под капотом для передних бамперов и за обшивкой в багажнике для задних бамперов можно увидеть, не снимались ли бамперы (видно, если снять лючок для доступа к проводке из багажника). Если снимали, то это является прямым свидетельством их замены/рихтовки и перекрашивания .

Постучите по бамперам — так вы определите сломанные клипс-крепежи и возможные заплатки (бамперы могут «сшивать» и потом шпаклевать, а изменение звука может это показать).

Проверьте соединительные болты: если деталь не демонтировалась, она не должны иметь ни царапин, ни сколов, ни других дефектов.

Перекрашенные или замененные детали — не всегда повод отказаться от покупки автомобиля с пробегом.

Если продавец честно объяснил, что произошло с машиной, а также рассказал про все этапы ее восстановления, вероятно, автомобиль сможет еще долго быть надежным средством передвижения. Качественная починка машины — это неплохо. Должен насторожить не факт проведенного ремонта, а попытка продавца этот ремонт скрыть.

Как проверить пробег автомобиля перед покупкой

На машинах часто скручивают пробег: эксперты советуют не доверять указанному на датчике количеству километров даже в салонах с хорошей репутацией.

Настоящий километраж можно проверить в специальной программе (можно договориться с продавцом о совместном визите на сервис для проверки), а можно просто посмотреть на педали и руль — если они стерты, а пробег подозрительно небольшой, то, скорее всего, машина прошла больше, чем написано на спидометре.

Осмотр дна машины на подъемнике или «яме» (тоже можно сделать на сервисе) должен стать заключительным этапом проверки. По возможности сделайте сначала компьютерную диагностику.

Один из важных этапов проверки, которым нельзя пренебрегать, — самостоятельная поездка за рулем: нужно прислушаться к звучанию двигателя и определить возможные дефекты коробки, а также просто понять, насколько данный автомобиль удобен именно для вас.

Проверка документов на автомобиль

Проблемы с документами у автомобиля с пробегом возникают достаточно часто. Машина может оказаться в залоге у банка, на нее могут быть наложены аресты или она просто может числиться в угоне. Все это чревато проблемами для покупателя в будущем.

Если вы случайно купите угнанное авто, а впоследствии полиция раскроет угон, вам придется вернуть машину изначальному владельцу (даже несмотря на то, что с вашей стороны никаких нарушений при заключении договора купли-продажи не было).

Если машина будет в залоге, то в любой момент залогодержатель сможет забрать у вас транспортное средство.

В случае ареста автомобиля при регистрации вы можете об этом не узнать: иногда данные от приставов поступают в ГИБДД с опозданием. Поэтому есть риск, что через некоторое время ограничения вступят в силу, только в этот момент это будет уже ваша проблема, а не прошлого владельца.

Юридическая сложность может возникнуть, если вы покупаете машину у перекупщика. Часто перекупщики не вписывают себя в ПТС. При любых сложностях предъявить претензии перекупщику не получится — вам придется искать бывшего владельца.

Чтобы избежать подобных неприятностей, рекомендуется подойти к проверке документов со всей внимательностью.

Есть специальные службы, которые проводят полную документальную диагностику, в том числе — выездную. Специалисты проверяют VIN, ПТС, историю ДТП, юридическую чистоту ТС.

Каким бы опытным автомобилистом вы ни были, вряд ли вам удастся проверить машину настолько досконально. Лучше потратить несколько тысяч рублей на работу эксперта, чем потом потерять несколько сотен тысяч рублей и лишиться приобретенного автомобиля.

Как проверить историю обслуживания

Проверить историю обслуживания автомобиля также можно с помощью онлайн-сервисов (например, «Автокод» или AvtoVin). Базовая проверка обычно проводится бесплатно, также можно заказать более детальную проверку за деньги.

Такие сервисы по VIN-номеру агрегируют данные из баз ГИБДД и СТО о ДТП и проведении ремонта.

Возможно, для вас полученная информация будет некритична, но в любом случае должно насторожить, что продавец скрыл факт ремонта. Кроме того, это всегда повод поторговаться и договориться о более приемлемой цене.

Проведение диагностики

Чтобы снизить риски, не стоит отказываться от диагностики автомобиля на СТО, если он старше 5 лет и у него уже истек гарантийный срок обслуживания.

Также диагностика весьма желательна, если продавец не вызывает доверия: слишком нахваливает машину и рассказывает, что у нее вообще нет никаких проблем и повреждений. Наконец, важно проверить авто на СТО, если оно явно долго и активно использовалось, но все равно привлекает вас ценой, и вы не хотите от него отказываться.

На СТО есть специальная услуга — диагностика автомобиля перед покупкой.

Ее стоимость варьируется в пределах нескольких тысяч рублей в зависимости от марки и модели авто. Автомеханики проведут:

проверку машины на подъемнике;

полную диагностику двигателя;

осмотр подвески;

оценку состояния рулевого управления;

проверку лакокрасочного покрытия;

компьютерную диагностику.

Несмотря на то что это еще одна услуга, требующая дополнительных трат, лучше от нее не отказываться —- она может избавить от множества проблем в будущем.

Можно немного сэкономить и найти профессионального механика, который проведет диагностику в частном порядке.

Многие предпочитают этот способ, потому что иногда приходится проверять несколько машин, и на поездку с каждой на СТО уходит много времени и денег. Однако частный мастер, скорее всего, не сможет сделать такой же всесторонний осмотр, как это сделают специалисты в автосервисе.

После проверки автомобиля останется только принять решение о покупке. При наличии незначительных проблем не стоит отказываться от машины, если стоимость устраивает. После починки неисправностей авто может прослужить еще долгие годы.

Если же обнаружатся серьезные проблемы с ходовой частью, коробкой передач и т. д., которые потребуют значительных инвестиций, от покупки стоит отказаться.

Торговля и оформление сделки

Если вы приняли решение о покупке, можно попробовать поторговаться. Цену может снизить и частный продавец, и салон. Поводом для снижения цены могут стать выявленные технические неисправности или значительное количество ремонтов автомобиля в прошлом.

Если вы оформляете сделку у автодилера, договор купли-продажи и другие документы подготовят сотрудники юридической службы продавца. Но в любом случае внимательно ознакомьтесь с условиями договора, особенно если вы покупаете машину в кредит.

Если вы покупаете машину в частном порядке, договор купли-продажи можно заключить онлайн (через «Госуслуги.Авто»).

После покупки

После покупки автомобиля нужно в течение 10 дней поставить его на учет в ГИБДД. Сделать это можно как лично, так и через «Госуслуги»‎ и МФЦ.

Если вас остановят на дороге на автомобиле, не поставленном на учет спустя десять дней после покупки, вам выпишут штраф (от 500 до 800 рублей). При повторной остановке можно даже лишиться водительских прав на срок до 3 месяцев.

В списке документов для постановки автомобиля на учет обязательным пунктом всегда будет полис ОСАГО.

Сам полис приносить в ГИБДД для регистрации авто не обязательно: у сотрудников автоинспекции есть доступ к данным базы РСА.

Что нужно знать о покупке автомобиля с пробегом: главное