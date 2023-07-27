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Из офиса на завод: сколько россиян готовы кардинально сменить работу

Служба исследований hh.ru выяснила, готовы ли соискатели сменить свою текущую профессию на квалифицированную рабочую специальность, а также какие преимущества и недостатки по их мнению есть у «синеворотничковых» профессий.

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Из офиса на завод: сколько россиян готовы кардинально сменить работу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Делимся результатами опроса, а в финале рассказываем, почему сотрудники офиса «Газпром газомоторное топливо» теперь работают и на заправках компании.

Удовлетворённость профессией

Половина респондентов, принявших участие в опросе, являются квалифицированными специалистами с высшим образованием, каждый седьмой — линейным менеджером, и лишь 8% — квалифицированными рабочими со средним или средним специальным образованием.

В целом в текущем году опрошенные оценивают удовлетворённость своей текущей профессией на 3,4 балла из 5, где «1» — абсолютно недовольны, «5» — полностью довольны. В 2020-ом респонденты оценивали свою удовлетворенность чуть выше — на 3,6 баллов.

При этом самое позитивное восприятие своей специальности сейчас наблюдается среди работников сферы закупок, топ-менеджмента, а также преподавателей и представителей научной сферы (по 3,7 баллов из 5).

Самый низкий показатель удовлетворенности профессией оказался у работников розничной торговли — лишь 2,8 баллов.

По сравнению с показателями 2020 года наибольшее снижение уровня профессиональной удовлетворенности наблюдается у работников в Нижегородской (с 3,9 до 3,3 баллов), а также в Московской и Новосибирской областях (с 3,7 до 3,3 баллов).

У сотрудников в области управления персоналом и тренингов за минувшие 3 года уровень довольства своей работой упал с 4,1 до 3,4 баллов.

Переход из «белых» в «синие»

Доля опрошенных, не готовых сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность на данный момент в целом по стране составляет 34% (то есть больше трети опрошенных).

По сравнению с показателями 3-летней давности число таких желающих выросло на 11 пунктов.

Особенно эта тенденция заметна в Ростовской, Саратовской и Новосибирской областях. При этом каждый третий (33%) соискатель готов сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность только в случае крайней необходимости, 14% — в случае бесплатного обучения новой специальности, столько же — в случае гарантированного трудоустройства.

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Топ-5 причин, по которым респонденты готовы сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность:

  • перспектива профессионального роста и заработка, превышающего заработок в нынешней профессии (53%);

  • возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось хобби или увлечением (36%);

  • возможность уйти с нынешней работы, которая уже надоела или не устраивает (35%);

  • более широкие возможности для трудоустройства (31%);

  • более стабильное самоощущение в случае обострения экономического кризиса (30%).

Интересно, что мужчины чаще женщин готовы освоить новую рабочую специальность, причём лидирующими причинами для них стали возможность профессионального роста и увеличения дохода (57% и 48% соответственно).

В топ рабочих специальностей, на которые соискатели были бы готовы сменить профессию, вошли:

  • кондитер,

  • пекарь,

  • повар,

  • швея,

  • электрик,

  • автомеханик,

  • оператор конвейера,

  • столяр,

  • машинист.

При этом по ряду профессий респонденты стали чаще указывать, что готовы её выбрать. Это зафиксировано относительно профессии механика, наладчика, кузнеца, токаря, фрезеровщика и слесаря.

На какую рабочую специальность вы готовы были бы сменить профессию?

Сравнение ответов 2020 и 2023 года:

Из офиса на завод: сколько россиян готовы кардинально сменить работу

С другой стороны, есть противники смены «беловоротничковой» профессии на «синюю».

Как правило, такие респонденты заявляют, что не готовы пойти на это, потому что заработок в нынешней профессии превосходит возможный заработок по рабочей специальности.

Каждый третий респондент среди причин указывает, что слабо представляют себе карьеру рабочего, немного меньше считают, что это просто не для них. 

31% считают, что слишком много учились и набирались опыта, чтобы начинать заново. Ещё 29% указывают, что нынешняя профессия вдохновляет и мотивирует.

А каждый пятый отмечает, что у него есть ощутимые перспективы карьерного роста в нынешней профессии, поэтому ему незачем уходить из неё.

Плюсы и минусы рабочих специальностей

Среди преимуществ квалифицированных рабочих специальностей 4 из 10 опрошенных выделяют лёгкость поиска работы по специальности, немного меньше — стабильность трудоустройства, чуть больше трети — навыки, полезные в повседневной жизни, 32% — ощутимость результатов работы, каждый четвёртый — уровень зарплаты.

Среди ключевых недостатков квалифицированных рабочих специальностей соискатели отмечают отсутствие карьерных перспектив (47%), низкий уровень зарплаты (45%), невысокий престиж (43%).

Также респонденты отмечали среди проблем рабочих профессий сложности поиска работы по специальности (12%) и нестабильность трудоустройства (12%).

Примерить на себя

Пока кто-то лишь гипотетически размышляет о смене профессии, офисные сотрудники «Газпром газомоторное топливо» вышли работать на заправочные станции.

В компании стартовал проект: «Проведи рабочий день по-новому».

На один день офисные специалисты «Газпром газомоторное топливо» приезжают на АГНКС, чтобы погрузиться в решение задач, от которых зависит бесперебойная и эффективная работа сети заправочных станций.

На газовой заправочной станции можно попробовать себя в роли наполнителя баллонов, машиниста компрессорных установок и даже начальника АГНКС.

В течение 2 месяцев новый для компании подход к вовлечению специалистов в операционные процессы опробуют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а после предложат последовать примеру центрального офиса филиалам компании, которые находятся в 6 крупнейших городах России.

«Наши специалисты изучают рабочие процессы изнутри, общаются с клиентами станций. Всё это делается для того, чтобы сервис и развитие клиентских услуг стали лучше, чем они есть сейчас», — Денис Корниенко, генеральный директор компании «Газпром газомоторное топливо».

После проведенной рабочей смены на станции сотрудники заполняют анкеты, предлагая новые идеи для улучшения работы компании в целом и на станциях в частности.

В проекте уже приняли участие 40 человек, всего же новые для себя профессии опробуют почти 400 сотрудников компании.

Поиск работы бухгалтеров

Из офиса на завод: сколько россиян готовы кардинально сменить работу

Служба исследований hh.ru выяснила, готовы ли соискатели сменить свою текущую профессию на квалифицированную рабочую специальность, а также какие преимущества и недостатки по их мнению есть у «синеворотничковых» профессий.

Из офиса на завод: сколько россиян готовы кардинально сменить работу

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