Кредитование

Анализ судебной практики: срок исковой давности по кредиту

Возврат долга влечет прекращение обязательства должника по отношению к своему кредитору, — и закон также это подтверждает. Поэтому человек, выплативший кредит, имеет все основания полагать, что больше ничего не должен банку. Однако жизненные примеры показывают, что освободиться от кредитной кабалы не так-то просто — и даже перечисление банку всей суммы задолженности может не помочь.

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Анализ судебной практики: срок исковой давности по кредиту
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Приведу один из таких случаев — когда гражданин был уверен, что полностью погасил свой долг перед банком, но спустя 3 года выяснилось, что это вовсе не так.

Некий мужчина взял в банке кредит на 457 тысяч рублей под 20% годовых и постепенно погашал его согласно утвержденному договором графику.

Но спустя некоторое время он решил воспользоваться другим, более выгодным кредитным предложением другого банка — и произвел рефинансирование первоначального кредита, направив в счет его погашения средства, полученные по новому кредитному договору.

При этом в платежном поручении мужчина сделал отметку, что деньги направляются в счет досрочного погашения кредитного обязательства по такому-то договору.

Успокоившись на этом, он стал выплачивать кредит другому банку. Но спустя 3 года тот, предыдущий банк, снова напомнил о себе, направив гражданину уведомление, что за ним числится задолженность по кредиту в таком-то размере.

Приведенные им ссылки на то, что он погасил этот кредит досрочно, банк не убедили — тот продолжал настаивать на своем. Тогда мужчина обратился в суд, требуя признать его обязательство перед банком исполненным.
Но и здесь он не нашел поддержки.

Суд признал действия банка законными, т. к. согласно ч. 4 ст. 11 закона «О потребительском кредите (займе)» заемщик имеет право вернуть кредит досрочно, уведомив об этом кредитора не менее чем за 30 календарных дней до дня возврата, если кредитным договором не установлен более короткий срок.

По условиям кредитного договора, который заключил истец с банком, при досрочном возврате кредита безналичным переводом (на счет) заемщик должен был подать письменное заявление на досрочное погашение задолженности за 3 дня до такого возврата.

В данном же случае мужчина направил средства в счет погашения кредита платежным поручением (т. е. безналичным способом), однако никакого предварительного уведомления о досрочной выплате кредита в банк не направлял.

Кроме того, сумма перевода не соответствовала полной сумме задолженности по состоянию на дату расчета, т. к. не были учтены начисленные на эту дату проценты.

Поэтому банк, получив деньги, не закрыл долг, а продолжил ежемесячно списывать со счета заемщика суммы согласно графику платежей.

В итоге через 3 года деньги на счете закончились, а долг остался — и банк начал тревожить своего заемщика напоминаниями о погашении кредита. Учитывая, что заемщик нарушил процедуру досрочного погашения кредита, суд отказался признать его обязательство перед банком исполненным.

В 3 инстанциях это решение устояло — так что теперь мужчине придется выплачивать 2 кредита (6 КСОЮ, определение № 8Г-14981/2022).

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