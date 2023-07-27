Как не довести до ВНП и правильно применять ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»? Обзор вебинаров «Клерка»

К кому придут с налоговой проверкой в 2023 году
Когда: 9 августа
Что такое предпроверочный анализ.
Основания для проведения предпроверочного анализа.
Автоматический анализ отчётности налогоплательщика.
Документальный предпроверочный анализ.
Персональный предпроверочный анализ.
Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018
Когда: 31 июля
При каких условиях договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018.
Состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018.
Определение срока аренды.
Оценка возможности учитывать аренду упрощенным способом.
Оценка обязательств по аренде, ППА.
Требования из ИФНС: когда они незаконны и что с ними делать
Когда: 1 августа
Почему налоговая превышает свои полномочия, зачем ей это нужно?
Какой анализ компании делается налоговой перед выездом?
Принцип определения компании к выездной проверке.
Незаконные способы налоговой к понуждению уплаты налогов.
Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета
Налоговый учет у ИП.
Нужен ли ИП бухгалтерский учет.
Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.
Личный кабинет налогоплательщика - ИП.
Маркировка рекламы в интернете: кому и как делать
Какая информация является рекламой.
Какая реклама и в каком порядке подлежит маркировке.
Схема взаимодействия при размещении интернет-рекламы рекламодателей, рекламных агентств, операторов рекламной системы (ОРС), рекламораспостранителей, операторов рекламных данных (ОРД), Единого реестра интернет- рекламы (ЕРИР) и ФАС/ФНС.
Как выглядит маркировка рекламы.
Типичные претензии ФНС: какие требования вам придут
Как правильно читать требование налогового органа.
Законность требований налогового органа о представлении документов.
Представлять или не представлять документы.
Алгоритм поведения при получении запроса.
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