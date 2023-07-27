Обзоры для бухгалтера

Как не довести до ВНП и правильно применять ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»? Обзор вебинаров «Клерка»

На наших вебинарах спикеры собирают только необходимую информацию, чтобы вы максимально эффективно провели время и получили ответы на свои вопросы.

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Как не довести до ВНП и правильно применять ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»? Обзор вебинаров «Клерка»
Иллюстрация: freepik/freepik

К кому придут с налоговой проверкой в 2023 году

Когда: 9 августа

  • Что такое предпроверочный анализ.

  • Основания для проведения предпроверочного анализа.

  • Автоматический анализ отчётности налогоплательщика.

  • Документальный предпроверочный анализ.

  • Персональный предпроверочный анализ.

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Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018

Когда: 31 июля

  • При каких условиях договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018.

  • Состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018.

  • Определение срока аренды.

  • Оценка возможности учитывать аренду упрощенным способом.

  • Оценка обязательств по аренде, ППА.

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Требования из ИФНС: когда они незаконны и что с ними делать

Когда: 1 августа

  • Почему налоговая превышает свои полномочия, зачем ей это нужно?

  • Какой анализ компании делается налоговой перед выездом?

  • Принцип определения компании к выездной проверке.

  • Незаконные способы налоговой к понуждению уплаты налогов.

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Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета

  • Налоговый учет у ИП.

  • Нужен ли ИП бухгалтерский учет.

  • Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.

  • Личный кабинет налогоплательщика - ИП.

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Маркировка рекламы в интернете: кому и как делать

  • Какая информация является рекламой.

  • Какая реклама и в каком порядке подлежит маркировке.

  • Схема взаимодействия при размещении интернет-рекламы рекламодателей, рекламных агентств, операторов рекламной системы (ОРС), рекламораспостранителей, операторов рекламных данных (ОРД), Единого реестра интернет- рекламы (ЕРИР) и ФАС/ФНС.

  • Как выглядит маркировка рекламы.

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Типичные претензии ФНС: какие требования вам придут

  • Как правильно читать требование налогового органа.

  • Законность требований налогового органа о представлении документов.

  • Представлять или не представлять документы.

  • Алгоритм поведения при получении запроса.

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