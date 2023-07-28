Вебинары для бухгалтеров

Риски дробления бизнеса и настройка кабинета в 1С. Обзор мероприятий для бухгалтера с 31 июля по 4 августа

Подготовили обзор важных мероприятий — презентаций и вебинаров. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

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Риски дробления бизнеса и настройка кабинета в 1С. Обзор мероприятий для бухгалтера с 31 июля по 4 августа
Иллюстрация: diana-grytsku/freepik

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

31 июля Презентация квалификации CPA для трудоустройства на высокооплачиваемую работу

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

Каждый курс СРА очень полезен, позволяет посмотреть на предмет с другой стороны и при этом почерпнуть много качественно новой информации.

Материал дают доступно, емко, и главное, применимо к работе в реальном бизнесе. Преподаватели максимально отвечают на все вопросы, разъясняют все моменты, требующие особого внимания.

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31 июля 1C:Кабинет сотрудника: простое и удобное взаимодействие между сотрудниками

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Знакомство с сервисом 1С:Кабинет сотрудника, его основные «фишки».

  • Возможности сервиса для кадровика, бухгалтера, руководителя и сотрудников.

  • Преимущества перехода на кадровый электронный документооборот (КЭДО).

  • Как устроен сервис, условия использования и совместимость с программами 1С.

  • Как организовать КЭДО: разбираем на примерах.

  • Результат использования и ценовая политика 1С:Кабинет сотрудника.

  • Подведение итогов и ответы на вопросы слушателей.

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31 июля Что делать с МЧД: все об изменениях в 63-ФЗ

Время: с 12:00 до 13:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Рассмотрим законодательные изменения в сфере электронной подписи.

  • Подскажем, как формировать МЧД в разных государственных информационных системах.

  • Расскажем, как автоматизировать работу компаниям с большим количеством электронных подписей.

  • Поможем выбрать самую выгодную стратегию работы и ответим на вопросы участников.

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2 августа Актуальные проблемы и тенденции «дробления бизнеса» на примере доначислений блогерам

Время: с 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Проблемы и тенденции «дробления бизнеса»;

  • Примеры из практики: блогеры и иные случаи;

  • Риски при наличии признаков «дробления бизнеса»;

  • Обзор судебной практики.

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