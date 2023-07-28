Риски дробления бизнеса и настройка кабинета в 1С. Обзор мероприятий для бухгалтера с 31 июля по 4 августа

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31 июля Презентация квалификации CPA для трудоустройства на высокооплачиваемую работу

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

Каждый курс СРА очень полезен, позволяет посмотреть на предмет с другой стороны и при этом почерпнуть много качественно новой информации.

Материал дают доступно, емко, и главное, применимо к работе в реальном бизнесе. Преподаватели максимально отвечают на все вопросы, разъясняют все моменты, требующие особого внимания.