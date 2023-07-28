Риски дробления бизнеса и настройка кабинета в 1С. Обзор мероприятий для бухгалтера с 31 июля по 4 августа

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31 июля Презентация квалификации CPA для трудоустройства на высокооплачиваемую работу
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Каждый курс СРА очень полезен, позволяет посмотреть на предмет с другой стороны и при этом почерпнуть много качественно новой информации.
Материал дают доступно, емко, и главное, применимо к работе в реальном бизнесе. Преподаватели максимально отвечают на все вопросы, разъясняют все моменты, требующие особого внимания.
31 июля 1C:Кабинет сотрудника: простое и удобное взаимодействие между сотрудниками
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Знакомство с сервисом 1С:Кабинет сотрудника, его основные «фишки».
Возможности сервиса для кадровика, бухгалтера, руководителя и сотрудников.
Преимущества перехода на кадровый электронный документооборот (КЭДО).
Как устроен сервис, условия использования и совместимость с программами 1С.
Как организовать КЭДО: разбираем на примерах.
Результат использования и ценовая политика 1С:Кабинет сотрудника.
Подведение итогов и ответы на вопросы слушателей.
31 июля Что делать с МЧД: все об изменениях в 63-ФЗ
Время: с 12:00 до 13:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Рассмотрим законодательные изменения в сфере электронной подписи.
Подскажем, как формировать МЧД в разных государственных информационных системах.
Расскажем, как автоматизировать работу компаниям с большим количеством электронных подписей.
Поможем выбрать самую выгодную стратегию работы и ответим на вопросы участников.
2 августа Актуальные проблемы и тенденции «дробления бизнеса» на примере доначислений блогерам
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Проблемы и тенденции «дробления бизнеса»;
Примеры из практики: блогеры и иные случаи;
Риски при наличии признаков «дробления бизнеса»;
Обзор судебной практики.
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