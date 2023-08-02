⏳ Бухгалтер, успей до 7 августа записаться на курсы повышения квалификации! Только до начала потока цены в 4-5 раз ниже!

Курс повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов»
Цена: 6 499 ₽ вместо 18 900 ₽.
Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.
Старт потока: 7 августа.
После прохождения курса:
Забудете о проблемах с НДС.
Сможетет работать с НДС в любых ситуациях. Научитесь правильно считать налогооблагаемую базу.
Разберетсь в текущих изменениех по налогу и с порядком их применения на практике.
Сможете восстанавливать НДС без ошибок, сдавать декалрации и заполнять документы без штрафов.
Получите удостоверение на 120 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.
Вы можете смотреть видео, скачивать лекции, пользоваться практическими материалами и таблицами.
Курс повышения квалификации «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма»
Цена: 6 499 ₽ вместо 18 900 ₽.
Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.
Старт потока: 7 августа.
После прохождения курса сможете масштабировать бизнес, открыть бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 000 ₽ в месяц.
Научитесь:
Искать клиентов.
Поднимать чек.
Грамотно проводить переговоры и составлять договоры для безопасной работы.
Получите удостоверение на 72 ак. часа. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.
Вы можете использовать практические материалы курса, смотреть и скачивать лекции.
Курс повышения квалификации «Кадровая оптимизация: сокращение расходов на ФОТ, работа с СМЗ, безопасное увольнение»
Цена: 3 999 ₽ вместо 18 900 ₽.
Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.
Старт потока: 7 августа.
После прохождения курса вы сможете
Грамотно и без рисков оптимизировать расходы на ФОТ.
Правильно увольнять / сокращать персонал.
Работать с внештатными исполнителями.
Получите удостоверение на 72 ак. часа. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.
Вы можете использовать практические материалы курса, смотреть и скачивать лекции.