Повышение квалификации для бухгалтеров

⏳ Бухгалтер, успей до 7 августа записаться на курсы повышения квалификации! Только до начала потока цены в 4-5 раз ниже!

Топ-курсы повышения квалификации для бухгалтера со скидками — успейте купить курсы в несколько раз дешевле до старта нового потока обучения!

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⏳ Бухгалтер, успей до 7 августа записаться на курсы повышения квалификации! Только до начала потока цены в 4-5 раз ниже!
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Курс повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов»

Цена: 6 499 ₽ вместо 18 900 ₽.

Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.

Старт потока: 7 августа.

После прохождения курса:

  • Забудете о проблемах с НДС.

  • Сможетет работать с НДС в любых ситуациях. Научитесь правильно считать налогооблагаемую базу.

  • Разберетсь в текущих изменениех по налогу и с порядком их применения на практике.

  • Сможете восстанавливать НДС без ошибок, сдавать декалрации и заполнять документы без штрафов.

  • Получите удостоверение на 120 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Вы можете смотреть видео, скачивать лекции, пользоваться практическими материалами и таблицами.

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Курс повышения квалификации «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма»

Цена: 6 499 ₽ вместо 18 900 ₽.

Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.

Старт потока: 7 августа.

После прохождения курса сможете масштабировать бизнес, открыть бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 000 ₽ в месяц.

Научитесь:

  • Искать клиентов.

  • Поднимать чек.

  • Грамотно проводить переговоры и составлять договоры для безопасной работы.

  • Получите удостоверение на 72 ак. часа. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Вы можете использовать практические материалы курса, смотреть и скачивать лекции.

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Курс повышения квалификации «Кадровая оптимизация: сокращение расходов на ФОТ, работа с СМЗ, безопасное увольнение»

Цена: 3 999 ₽ вместо 18 900 ₽.

Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.

Старт потока: 7 августа.

После прохождения курса вы сможете

  • Грамотно и без рисков оптимизировать расходы на ФОТ.

  • Правильно увольнять / сокращать персонал.

  • Работать с внештатными исполнителями.

  • Получите удостоверение на 72 ак. часа. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Вы можете использовать практические материалы курса, смотреть и скачивать лекции.

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Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обучение для бухгалтеров

Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.

Лето — время скидок. Шопинг может быть не только в магазине одежды. Устраиваем распродажу лучших продуктов для бухгалтера. Всё, что вам так необходимо в работе, по невероятно низким ценам.

Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.
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Как правильно заполнять путевой лист при междугородних грузоперевозках и пассажирских перевозках

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Вот и первые ростки новой ключевой ставки ЦБ всходят, а именно новые выпуски облигаций. ВСК — крайне серьёзный эмитент, входящий в группу Global Ports, с высоким рейтингом и отличной для эмитентов с таким рейтингом доходностью. Вот и посмотрим, что там внутри ВСК и всей Группы компаний.

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💥Пять специальных предложений для бухгалтера в августе 2023. Курсы и вебинары от 399 руб.

Лето — время скидок. Шопинг может быть не только в магазине одежды. Устраиваем распродажу лучших продуктов для бухгалтера. Всё, что вам так необходимо в работе, по невероятно низким ценам.

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Два топовых курса от ведущих экспертов и спикеров «Клерка». Никакой воды — только практические знания, работа в программе 1С, примеры, тесты на проверку и закрепление знаний. Сертификат о прохождении обучения. Особая цена — только для своих: 4990 руб. при единовременной оплате или в рассрочку без переплаты от 416 руб. в месяц.

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