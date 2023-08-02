⏳ Бухгалтер, успей до 7 августа записаться на курсы повышения квалификации! Только до начала потока цены в 4-5 раз ниже!

Два топовых курса от ведущих экспертов и спикеров «Клерка». Никакой воды — только практические знания, работа в программе 1С, примеры, тесты на проверку и закрепление знаний. Сертификат о прохождении обучения. Особая цена — только для своих: 4990 руб. при единовременной оплате или в рассрочку без переплаты от 416 руб. в месяц.