Что мешает вам стать партнером Контура?

В программе участвуют более 20 000 партнеров — треть из них являются бухгалтерскими фирмами. Они предлагают своим клиентам подключаться к сервисам Контура и получают вознаграждение от 10% до 50% от их оплат.

В этой статье разберем 6 популярных заблуждений, которые мешают вам присоединиться к партнерской программе Контура.

Миф #1

Участвовать могут только организации и ИП

Реферальными партнерами Контура могут стать не только юридические, но и физические лица. Среди участников много бухгалтеров в штате и на аутсорсе, фрилансеров, владельцев экспертных блогов и каналов в соцсетях, юристов, собственников бизнеса. Форму участия — физлицо или юрлицо — необходимо выбрать при регистрации в программе.

Физлицам доступен упрощенный способ получения вознаграждения, но из его суммы будет удерживаться 13% НДФЛ. У юрлиц никаких дополнительных вычетов нет, но для получения денег нужно иметь действующий сертификат электронной подписи и расчетный счет.

Миф #2

Нужно разбираться в интернет-продвижении

Чтобы рекомендовать, совсем необязательно разбираться в онлайн-продвижении. Можно делать это офлайн, просто советуя полезные сервисы клиентам, коллегам, друзьям и знакомым при личных встречах. А сразу после устной рекомендации отправлять заявки из партнерского кабинета.

Например, если вы часто общаетесь с клиентами лично и по телефону, то и рекомендовать сервисы Контура вам будет проще при личном общении. Если клиент заинтересован в подключении, то достаточно будет уточнить его реквизиты — и заполнить за него заявку в партнерском кабинете.

Рекомендовать можно и онлайн: для этого не требуется специальных знаний. Если у вас есть свой сайт или блог, то разместите на нем рекламные ссылки и баннеры — эти инструменты Контур предоставляет всем партнерам — и получайте пассивный доход.

Миф #3

Нужно продавать

Не продавать, а только рекомендовать. Задача партнера — предложить клиенту сервис, который он еще ранее не использовал, и, при положительной реакции, передать его контакты в Контур. Всю дальнейшую работу по сопровождению сделки и продаже выполняет менеджер Контура. Если сделка завершится оплатой, партнеру останется только получить денежное вознаграждение.

Миф #4

Клиенты узнают, что я на них зарабатываю

Необязательно: от клиента не требуется вводить ваш промокод или называть какие-либо кодовые слова менеджеру при покупке. Вы можете отправить заявку за клиента самостоятельно, предварительно сообщив, что ему позвонят из Контура, либо передать реферальную ссылку. Сделка по партнерской рекомендации ничем не отличается от стандартной, и вы можете не сообщать клиенту о том, что получите за него вознаграждение.

А можете, наоборот, выстроить процесс рекомендации, сразу сообщив о том, что являетесь партнером Контура. Это повысит лояльность клиента и вызовет больше доверия. В дальнейшем клиент будет знать, по каким дополнительным вопросам можно к вам обращаться.

Миф #5

Это выгодно только если на обслуживании много клиентов

Зарабатывать на реферальной программе можно, даже если у вас на обслуживании меньше 10 клиентов. Важно не количество клиентов, а вопросы, с которыми они к вам обращаются. У Контура есть сервисы под любые задачи бизнеса: внедрение электронного документооборота, выдача сертификатов электронных подписей, установка онлайн-касс, ведение облачного товароучета, работа с маркировкой и проверка контрагентов.

Миф #6

Это не принесет много денег

Реферальная программа может стать хорошим источником дополнительного дохода. В среднем реферальные партнеры Контура получают 35 000 рублей в месяц * — как вторая премия, но при этом не нужно прикладывать много усилий.

Потолка для заработка нет: можно получать и 500 000 рублей — именно столько денег заработал один партнер за месяц. Все зависит от вашей активности и желания зарабатывать.

Как видите, быть реферальным партнером Контура совсем несложно и при этом выгодно. Многие выбирают партнерство не только из-за заработка, но и за возможность помогать своим клиентам, закрывая больше их потребностей и расширяя линейку предлагаемых услуг.

Присоединиться к партнерской программе можно по ссылке.

Это займет не больше 5 минут.

*В 1 квартале 2023 года проектной командой реферальной программы СКБ Контур было проведено исследование, в ходе которого проанализировано начисление вознаграждения по более чем 140 агентским отчетам. Согласно данным исследования, средняя сумма выплаченного вознаграждения за месяц составила 35 000 руб.

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