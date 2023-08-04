Курсы для прокачки бухгалтера с удостоверениями, которые заносятся в ФИС ФРДО. Повышайте квалификацию со скидками почти до 80%! Акция скоро закончится 😉

6. Курс повышения квалификации с ФИС ФРДО
Все про НДС: от нуля до сложных моментов
Цена: 6 499 ₽ вместо 18 900 ₽.
Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.
Старт потока: 7 августа.
Вы можете смотреть видео, скачивать лекции, пользоваться практическими материалами и таблицами.
7. Курс повышения квалификации с ФИС ФРДО
Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма
Цена: 6 499 ₽ вместо 18 900 ₽.
Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.
Старт потока: 7 августа.
После прохождения курса сможете масштабировать бизнес, открыть бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 000 ₽ в месяц.
Вы можете использовать практические материалы курса, смотреть и скачивать лекции.
8. Курс повышения квалификации с ФИС ФРДО
Кадровая оптимизация: сокращение расходов на ФОТ, работа с СМЗ, безопасное увольнение
Цена:3 999 ₽ вместо 18 900 ₽.
Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.
Старт потока: 7 августа.
Вы можете использовать практические материалы курса, смотреть и скачивать лекции.