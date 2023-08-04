Повышение квалификации для бухгалтеров

Курсы для прокачки бухгалтера с удостоверениями, которые заносятся в ФИС ФРДО. Повышайте квалификацию со скидками почти до 80%! Акция скоро закончится 😉

Как стать желанным кандидатом на собеседовании или смело попросить прибавку к зарплате? Хороший аргумент — подтверждение высоких профессиональных навыков. Обучаясь на курсах повышения квалификации на «Клерке», вы получаете удостоверение, которое заносится в реестр Рособрнадзора. Руководитель может легко проверить наличие документа в базе и убедиться в вашей компетенции. А там и до повышения зарплаты или крутой вакансии рукой подать!

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Курсы для прокачки бухгалтера с удостоверениями, которые заносятся в ФИС ФРДО. Повышайте квалификацию со скидками почти до 80%! Акция скоро закончится 😉
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

6. Курс повышения квалификации с ФИС ФРДО

Все про НДС: от нуля до сложных моментов

Цена: 6 499 ₽ вместо 18 900 ₽.

Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.

Старт потока: 7 августа.

Вы можете смотреть видео, скачивать лекции, пользоваться практическими материалами и таблицами.

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7. Курс повышения квалификации с ФИС ФРДО

Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма

Цена: 6 499 ₽ вместо 18 900 ₽.

Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.

Старт потока: 7 августа.

После прохождения курса сможете масштабировать бизнес, открыть бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 000 ₽ в месяц.

Вы можете использовать практические материалы курса, смотреть и скачивать лекции.

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8. Курс повышения квалификации с ФИС ФРДО

Кадровая оптимизация: сокращение расходов на ФОТ, работа с СМЗ, безопасное увольнение

Цена:3 999 ₽ вместо 18 900 ₽.

Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.

Старт потока: 7 августа.

Вы можете использовать практические материалы курса, смотреть и скачивать лекции.

Купить курс

Повышение квалификации для бухгалтеров

Курсы для прокачки бухгалтера с удостоверениями, которые заносятся в ФИС ФРДО. Повышайте квалификацию со скидками почти до 80%! Акция скоро закончится 😉

Как стать желанным кандидатом на собеседовании или смело попросить прибавку к зарплате? Хороший аргумент — подтверждение высоких профессиональных навыков. Обучаясь на курсах повышения квалификации на «Клерке», вы получаете удостоверение, которое заносится в реестр Рособрнадзора. Руководитель может легко проверить наличие документа в базе и убедиться в вашей компетенции. А там и до повышения зарплаты или крутой вакансии рукой подать!

Курсы для прокачки бухгалтера с удостоверениями, которые заносятся в ФИС ФРДО. Повышайте квалификацию со скидками почти до 80%! Акция скоро закончится 😉

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

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