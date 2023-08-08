Как рассчитать и учесть резерв по электронной приемке, по неполученным документам

Куда расти бухгалтеру?

Научитесь вести управленку, чтобы стать полезным для руководителя и получить перспективу карьерного роста.

С новым курсом «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования» каждый бухгалтер сможет получить практические навыки и знания всего за 4990 руб.

Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании. Поможете улучшить бизнес и дадите руководителям правильные управленческие решения.

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