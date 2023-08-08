Как рассчитать и учесть резерв по электронной приемке, по неполученным документам

Однако формировать резерв нужно было и раньше — Минфин доводил системное письмо в конце 2022 года. Если вы по каким-то причинам этого не делали, то теперь это стало обязанностью.
Проверьте перечень резервов в учетной политике. Если нового резерва в ней нет, внесите его и пропишите порядок создания и расходования резерва, случаи, когда резерв не создается.
Как создать резерв
Если товары получили, работы и услуги оказаны, учреждение обязано принять их к учету, даже если нет документов (п. 16 СГС «Концептуальные основы»). Но, так как принимать денежные обязательства без документов нельзя, создайте резерв предстоящих расходов: о электронной приемке или по неполученным документам.
После того как документы получите и подпишете, примите обязательства за счет созданного резерва.
Резерв по электронной приемке формируйте, если товар фактически поступил, работы, услуги оказаны, а документы о приемке еще не получили и не подписали. В учете сделайте проводки: Дебет 100.00, 401.20, 401.50 Кредит 401.60. Основание — сопроводительные документы поставщика или оформленные комиссией акты. После того как подпишете документы о приемке в ЕИС или Акт о приемке (ф. 0510452), примите денежные обязательства за счет созданного резерва: Дебет 401.60 Кредит 302.00.
Резерв на коммунальные услуги создавайте по счетам, которые не поступили в текущем месяце. Он понадобится, чтобы принять к учету счета последним числом месяца, ведь услуга фактически оказана. В учете сделайте проводку: Дебет 401.20 Кредит 401.60 — в сумме расчетно-документальной обоснованной оценки. А после подписания документов о приемке в ЕИС сделайте проводку: Дебет 401.60 Кредит 302.00.
Расчетно-документальную оценку делайте на основании показаний счетчика и тарифов, которые прописаны в контракте на коммуналку. После того как получите и подпишете акт приемки, спишите сумму неиспользованного резерва (при наличии): Дебет 401.60 Кредит 401.20.
Такие правила закрепили в пункте 302.1 инструкции № 157н и системном письме Минфина от 11.11.2022 № 02-06-07/110108.