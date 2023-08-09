Основные правила управления кредиторской задолженностью

Понятие кредиторской задолженности и ее структура

Кредиторская задолженность — это неоплаченное обязательство предприятия перед кредиторами.

Кредиторами предприятия являются поставщики товаров, работ, услуг, арендодатели, работники, бюджет и внебюджетные фонды. Покупатели также могут быть кредиторами в случае уплаты аванса в счет предстоящих поставок.

Величина кредиторской задолженности отражается в пассиве баланса предприятия по строке 1520 раздела V.

Если договором предусмотрена отсрочка погашения долга более чем на год, кредиторская задолженность будет отражена в разделе IV бухгалтерского баланса в составе долгосрочных обязательств.

Расшифровка кредиторской задолженности в разрезе ее отдельных видов приводится в пояснениях к балансу (п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность», утвержденного приказом Минфина от 06.07.1999 № 43н).

Отдельные виды (структура) кредиторской задолженности определяются перечнем кредиторов.

Один из элементов управления кредиторской задолженностью — поддержание ее рациональной структуры.

Соотношение между отдельными видами кредиторской задолженности определяется каждым предприятием индивидуально в зависимости от различных факторов, влияющих на его деятельность. Тем не менее основным показателем надежности и рациональности структуры обязательств перед кредиторами выступает наименьший риск прерывания деятельности компании.

Например, некоторые компании считают, что задержка уплаты налоговых платежей в бюджет — самый дешевый способ временно привлечь дополнительное финансирование. Пеня по налогам составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки, что на порядок меньше, чем процентные ставки по банковским кредитам.

Однако задолженность перед бюджетом — это самый рискованный вид обязательств в силу того, что налоговые органы имеют возможность начать взыскание и приостановить операции по счетам предприятия на сумму задолженности по налогам.

Важно! Если у предприятия есть несколько счетов в разных банках, то приостановка будет проведена по всем счетам. Даже после уплаты задолженности с одного из счетов придется ждать несколько дней, пока налоговая снимет приостановку с других расчетных счетов.

Не менее рискованна и задолженность по заработной плате перед работниками предприятия. Во-первых, такой источник оборотных средств может привести к текучести кадров, во-вторых, работники могут обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру с жалобой на несвоевременную выплату заработной платы. Такие случаи наносят серьезный урон репутации организации и влекут за собой материальные потери.

Так какую же структуру обязательств перед кредиторами можно оценить как рациональную?

Управляемой и рациональной принято считать структуру кредиторской задолженности с преобладанием обязательств перед поставщиками товароматериальных ценностей, работ, услуг и покупателями по авансам, полученным в счет предстоящих поставок.

Если значительную долю кредиторской задолженности составляют авансы, полученные в счет предстоящих отгрузок, можно сказать, что предприятие имеет хорошую репутацию и его продукция пользуется спросом.

Однако в современных рыночных условиях покупатели чаще всего рассчитывают на отсрочку платежа. Наряду с ценой товара или услуги, на выбор поставщика могут повлиять и выгодные параметры отсрочки. В этом случае конкурентоспособность компании может сильно зависеть от эффективности управления кредиторской задолженностью.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

Управление кредиторской задолженностью неразрывно связано с анализом соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. В идеале отсрочка платежа по договорам с кредиторами в днях должна быть больше, чем отсрочка платежа, предоставленная дебиторам.

Такие коммерческие условия дают возможность своевременно, без дополнительных расходов на неустойки и штрафы выполнять свои обязательства и обеспечивать достаточный для деятельности запас товаров и материалов.

На практике организация заключает большое количество договоров как с поставщиками, так и с покупателями. В этих договорах могут содержаться различные коммерческие условия, о которых удалось договориться с контрагентами.

Как же рассчитать предельный размер отсрочки платежа, который можно предоставить дебиторам? Для этих целей применяются показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности.

Рассчитав показатель оборачиваемости кредиторской задолженности в днях, можно определить предельную величину отсрочки платежа для покупателей.

В данной ситуации важно помнить о конкуренции и не уменьшать количество дней отсрочки до минимума.

Важно! Для управления дебиторской и кредиторской задолженностью недостаточно пользоваться обобщенными показателями оборачиваемости. Необходимо также оценивать общую сумму дебиторской и кредиторской задолженности и не допускать бесконтрольного роста этих показателей.

В соответствии со ст. 11 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ все организации обязаны проводить инвентаризацию активов и обязательств. Обязательной инвентаризации по состоянию на 31 декабря каждого года подлежит дебиторская и кредиторская задолженность.

В процессе инвентаризации должна быть выявлена просроченная задолженность и задолженность, невозможная к взысканию. Претензионная работа с просроченной дебиторской задолженностью является одним из инструментов управления дебиторкой.

Просроченная кредиторская задолженность несет не только репутационные риски, но и риск потери бизнеса. В соответствии со ст. 7 закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ любой кредитор может обратиться в суд с заявлением о признании организации банкротом при наличии признаков ее несостоятельности. Вот почему важно проводить регулярный анализ финансово-хозяйственной деятельности и не допускать просроченной кредиторской задолженности.

Тем не менее возникают случаи, когда кредиторская задолженность должна быть списана как прочий доход.

Списание кредиторской задолженности (налоговые аспекты)

Перечислим случаи, когда нужно списать кредиторскую задолженность и признать ее внереализационным доходом для налога на прибыль (п. 18 ст. 250 НК):

истечение срока исковой давности;

исключение кредитора из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией;

иные основания за исключением случаев, указанных в подп. 21, 21.1, 21.3–21.5 п. 1 ст. 251 НК.

Законодательством (ст. 196 ГК) определено, что срок исковой давности составляет 3 года со дня возникновения обязательства.

Срок исковой давности может прерываться признанием долга должником путем (ст. 203 ГК):

направления письма с подтверждением, что претензия принята;

подписания дополнительного соглашения к договору, из которого следует, что долг признан (например, о рассрочке платежа);

направления письма с просьбой изменить условия договора;

подписания акта сверки.

Осуществление вышеуказанных действий может быть одним из элементов управления кредиторской задолженностью, преследующим целью отсрочку момента списания кредиторки в доход. Тем не менее нужно помнить, что взыскание задолженности в судебном порядке повлечет для организации дополнительные расходы.

Важно! Срок исковой давности не может превышать 10 лет с момента возникновения.

Следует отметить важный нюанс, связанный с исключением кредитора из ЕГРЮЛ.

Кредитор может быть исключен из ЕГРЮЛ вследствие реорганизации. При этом все активы и обязательства в процессе реорганизации переходят к правопреемнику.

В таком случае у компании-должника не возникает обязанности включать задолженность перед реорганизованной организацией во внереализационные доходы.

Обобщенные правила управления кредиторской задолженностью предприятия

Мы рассмотрели основные правила управления кредиторской задолженностью. Кратко их можно обобщить следующим образом.

Необходимо:

исходя из бизнес-среды предприятия, определить рациональную структуру кредиторской задолженности и регулярно анализировать соотношение видов обязательств;

не допускать просроченной кредиторской задолженности, влекущей риск приостановки или прекращения деятельности;

периодически рассчитывать оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности и корректировать коммерческие условия по отсрочке платежа с покупателями и поставщиками;

проводить инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности и своевременно принимать меры для урегулирования задолженности.

Приведенные правила управления кредиторской задолженностью справедливы при любой специфике деятельности. Но у каждой организации есть дополнительные способы, делающие управление кредиторской задолженностью эффективным.

Если компания рассчитывается с поставщиками в валюте, то одним из элементов управления кредиторской задолженностью может быть хеджирование (страхование) валютных рисков. В условиях нестабильного курса валют хеджирование может значительно снизить сумму кредиторской задолженности в рублевом эквиваленте.

Это не обычная сделка страхования. Суть хеджирования — в заключении соглашения с банком, согласно которому банк обязуется в определенную дату продать валюту по фиксированному курсу, а предприятие — в определенную дату купить валюту по фиксированному курсу.

Управление кредиторской задолженностью в данном случае заключается в четком соблюдении графика платежей и обеспечении выгодного курса валюты на дату платежа.

Итоги

Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия — залог его обеспеченности оборотными средствами, достаточными для непрерывной деятельности.

Управление кредиторской задолженностью играет в этом процессе ведущую роль, т. к. значительно снижает риск несостоятельности и банкротства предприятия.