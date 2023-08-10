Логотип цифрового рубля: внешний вид и где его скачать

Логотип цифрового рубля

Символ (логотип) цифрового рубля представляет собой круг со знаком рубля, помещенным внутри его левой части. Основные цвета включают кораллово-красный и белый оттенки.

Скачать логотип можно по ссылке от ЦБ в формате svg.

Центробанк опубликовал инструкции или «логобук», описывающий, как следует использовать логотип.

Это руководство включает в себя текстовые и визуальные детали, такие как:

Структура логотипа;

Защитное пространство вокруг логотипа;

Допустимые цвета фона;

Неприемлемые способы использования.

Логотип будет интегрирован в мобильные приложения банков, что позволит пользователям открывать кошельки и совершать операции с цифровыми рублями.

Кроме того, Центробанк утвердил тарифы для частных лиц и организаций.

Например, переводы цифровых рублей между юридическими лицами будут бесплатными до конца 2024 года. С 1 января 2025 года, такая операция будет стоить 15 рублей. Также с этой даты компаниям придется платить комиссию 0,3% от суммы операции, но не более 1500 рублей за перевод от физического лица, исключая оплату коммунальных услуг.

Транзакции между физическими лицами будут бесплатными. Никаких комиссий за пополнение или перевод цифровых рублей на банковские счета не будет.

В августе 2023 года планируется начать пилотные операции с цифровыми рублями в 13 банках.

Таблица. Тарифы цифрового рубля:

Перечень тарифов Тарифы

до 31.12.2024 Тарифы с 01.01.2025 1. За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу физических лиц (операция C2С) или в пользу юридических лиц (операция C2В) оплачивается плательщиком средств 0,0%

от суммы перевода 0,0% от суммы перевода 2. За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц (операция C2B), за исключением переводов по оплате жилищно-коммунальных услуг* оплачивается получателем средств 0,0%

от суммы перевода 0,3% от суммы перевода, но не более 1 500,00 руб. за 1 перевод 3. За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц (операция C2B) в оплату жилищно-коммунальных услуг* оплачивается получателем средств 0,0%

от суммы перевода 0,2% от суммы перевода, но не более 10,00 руб. за 1 перевод 4. За перевод цифровых рублей юридическими лицами в пользу физических лиц с целью возврата цифровых рублей по ранее совершенному переводу (операция В2С-возврат) оплачивается плательщиком средств 0,0%

от суммы перевода 0,0% от суммы перевода 5. За перевод цифровых рублей юридическими лицами в пользу юридических лиц (операция В2В) оплачивается плательщиком средств 0,00 руб.

за 1 перевод 15,00 руб. за 1 перевод

Почему ЦБ уделяет столько внимания цифровому рублю

Цифровой рубль — это проект Центрального банка, который представляет собой электронную версию национальной валюты, контролируемую центральным банком.

Введение цифрового рубля в экономику России несет в себе много важных аспектов, которые следует учесть.