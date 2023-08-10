Логотип цифрового рубля: внешний вид и где его скачать

Логотип цифрового рубля
Символ (логотип) цифрового рубля представляет собой круг со знаком рубля, помещенным внутри его левой части. Основные цвета включают кораллово-красный и белый оттенки.
Скачать логотип можно по ссылке от ЦБ в формате svg.
Центробанк опубликовал инструкции или «логобук», описывающий, как следует использовать логотип.
Это руководство включает в себя текстовые и визуальные детали, такие как:
Структура логотипа;
Защитное пространство вокруг логотипа;
Допустимые цвета фона;
Неприемлемые способы использования.
Логотип будет интегрирован в мобильные приложения банков, что позволит пользователям открывать кошельки и совершать операции с цифровыми рублями.
Кроме того, Центробанк утвердил тарифы для частных лиц и организаций.
Например, переводы цифровых рублей между юридическими лицами будут бесплатными до конца 2024 года. С 1 января 2025 года, такая операция будет стоить 15 рублей. Также с этой даты компаниям придется платить комиссию 0,3% от суммы операции, но не более 1500 рублей за перевод от физического лица, исключая оплату коммунальных услуг.
Транзакции между физическими лицами будут бесплатными. Никаких комиссий за пополнение или перевод цифровых рублей на банковские счета не будет.
В августе 2023 года планируется начать пилотные операции с цифровыми рублями в 13 банках.
Таблица. Тарифы цифрового рубля:
Перечень тарифов
Тарифы
Тарифы с 01.01.2025
1. За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу физических лиц (операция C2С) или в пользу юридических лиц (операция C2В)
оплачивается плательщиком средств
0,0%
0,0% от суммы перевода
2. За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц (операция C2B), за исключением переводов по оплате жилищно-коммунальных услуг*
оплачивается получателем средств
0,0%
0,3% от суммы перевода, но не более 1 500,00 руб. за 1 перевод
3. За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц (операция C2B) в оплату жилищно-коммунальных услуг*
оплачивается получателем средств
0,0%
0,2% от суммы перевода, но не более 10,00 руб. за 1 перевод
4. За перевод цифровых рублей юридическими лицами в пользу физических лиц с целью возврата цифровых рублей по ранее совершенному переводу (операция В2С-возврат)
оплачивается плательщиком средств
0,0%
0,0% от суммы перевода
5. За перевод цифровых рублей юридическими лицами в пользу юридических лиц (операция В2В)
оплачивается плательщиком средств
0,00 руб.
15,00 руб. за 1 перевод
Почему ЦБ уделяет столько внимания цифровому рублю
Цифровой рубль — это проект Центрального банка, который представляет собой электронную версию национальной валюты, контролируемую центральным банком.
Введение цифрового рубля в экономику России несет в себе много важных аспектов, которые следует учесть.
Аспекты
Комментарии
Инфраструктура и технологии
Важность надежной и безопасной технологической инфраструктуры для поддержки цифрового рубля не может быть недооценена. Это включает в себя вопросы сетевой инфраструктуры, защиты данных, шифрования и т.д.
Правовые вопросы
Введение цифровой валюты требует проработки правовых аспектов, включая обработку персональных данных и доступ правоохранительных органов к ним.
Обеспечение ликвидности
ЦБ должен обеспечить достаточное количество цифровых рублей в обращении, чтобы избежать дефицита. Это может повлиять на монетарную политику.
Экономические последствия
Введение цифровой валюты может повлечь за собой различные экономические последствия, включая потенциальный «цифровой полет» от традиционных банков к цифровым рублям.
Приемлемость общества
Готовность общества и его понимание важности и применимости цифровой валюты в повседневной жизни критически важны для успешного внедрения цифрового рубля.
Международные отношения
Введение цифрового рубля может иметь последствия для международных отношений России, особенно учитывая, что и другие страны также внедряют свои цифровые валюты.