Достигатор и целеустремленный человек: как не переступить грань

Человечество перманентно находится в поиске ответа на вечный вопрос: почему один индивид демонстрирует высокие достижения, а другой остаётся в аутсайдерах?

В 1930 годах появилось понятие «мотивация достижений», его сформулировал американский психолог Генри Мюррей. Он определил этот феномен как один из видов мотивации деятельности, связанный с потребностью человека добиваться успеха и избегать неудач.

По его мнению, это желание или тенденция «преодолевать препятствия, проявлять силу, стремиться делать что-то трудное или делать что-то как можно быстрее».

Но сейчас тема вреда чрезмерного стремления к достижениям звучит чуть ли не громче, чем посыл о важности мотивации. Всё больше значения придаётся поиску баланса, умению прислушиваться к себе.

Где же провести черту, которая отделяет здоровое стремление к поставленным целям от отчаянной гонки за результатами, ради которых на карту можно поставить всё?

Целеустремлённый человек — тот, кто движется к поставленной задаче. Упорно и дисциплинированно. При этом он адекватно оценивает свои силы и умеет грамотно их рассчитывать.

Достигаторство отличается от целеустремлённости тем, что человек зависим от успеха и стремится добиться его буквально любой ценой.

«Для человека, зацикленного на достижениях, время на отдых или занятия чем-то, не приносящим пользу делу, может расцениваться как потраченное впустую, вызывать чувство стыда и вины. Если достижение цели даётся очень тяжело или, к примеру, она потеряла свою актуальность, достигатор не может сказать себе «Стоп!» и отказаться от неё, так как это будет являться для него проигрышем», — Дарья Андросова, клинический психолог, когнитивно-поведенческий специалист.

Что ещё характерно для достигатора:

Ему важно становиться лучшим во всём: на спортивной площадке, в хобби, быть лидером в общении с другими людьми. Ни одна другая роль не даёт ему удовлетворения.

Достигатору присущ перфекционизм. Он требователен и к себе, и к окружающим. Его стандартны практически недостижимы. При этом критика воспринимается негативно и болезненно.

Цель превыше всего, она оправдывает средства и ей подчинено абсолютно всё. Ради неё можно поступиться принципами и потребностями, причём не только своими, но и других людей.

Достигатор не склонен оценивать неудачи как важные вехи на пути к будущим успехам, возможность сделать выводы и стать лучше. Для него жизнь — это не процесс, а набор результатов.

Становясь на новую ступень на своём пути, достигатор испытывает не счастье, а скорее облегчение от того, что не потерпел крах.

То, что не ведёт к результату, обесценивается. Из приоритетов могут выпасть забота о здоровье, семья, свободное время, общение с друзьями и многое другое.

Достигатор не получает удовольствия от того, что делает. Это кажется ему неважным. Он не умеет находиться в моменте и наслаждаться им.

Куда приводит достигаторство

Достигаторы могут добиваться больших результатов, чем другие, причём в более короткие сроки. Со стороны они могут производить впечатление перспективных или состоявшихся людей. Им хочется подражать, и у них действительно есть чему поучиться:

Когда у человека есть цель, он не подвержен прокрастинации, он деятелен и ориентирован на результат.

Достигатор всегда сосредоточен на цели и не распыляется, умеет отделять важное от второстепенного и возвращать других к нужному курсу.

Ориентированность на результат заставляет находить новые возможности для его получения, порой неочевидные.

Всё это формирует достаточно привлекательный образ достигатора. Но те, кто попадает в его орбиту, сталкиваются с обратной стороной этого феномена.

Человек, жизнь которого подчинена сверхбыстрой реализации планов, способен подвергать себя большим нагрузкам. Цель для него становится чем-то сверхважным, держит в напряжении.

«Гонка за достижениями в какой-то момент начинает разрушать счастливую жизнь человека. Подрывается здоровье: плохой сон, отсутствие отдыха истощают ресурсы организма, могут начаться головные боли от напряжения, проблемы со спиной, сердцем. Повышается тревога, растёт неудовлетворённость, ощущение бессмысленности происходящего, что может привести даже к полному выгоранию и депрессии», — Дарья Андросова, клинический психолог, когнитивно-поведенческий специалист.

В результате человек, который вчера был полон амбиций, может потерять жизненные ориентиры, утратить мотивацию делать что-либо в принципе.

Ставка на карьеру и неразборчивость в выборе средств достижения целей может сыграть с ним дурную шутку. Например, жёсткость в коммуникациях с людьми может лишить должности и поддержки окружения. Постоянное злоупотребление ресурсами, в том числе физическими и эмоциональными, рано или поздно приводит в тупик, потому что их запасы не безграничны.

Почему люди становятся достигаторами и как выйти из этого режима

Что же заставляет людей включаться в такой деструктивный марафон?

«Если остановиться и задать себе вопросы: «Для чего мне это? Чьё признание мне важно на самом деле?» — могут возникнуть интересные ответы. В ходе терапевтической работы открываются истинные мотивы этого бессознательного стремления. Очень часто достигатор ждёт похвалы от родителя, существующего в реальности или уже его психического двойника в структуре личности человека. И именно из-за того, что признание от родителя недостижимо, эта гонка продолжается бесконечно», — Дарья Андросова, клинический психолог, когнитивно-поведенческий специалист.

Факторами, которые толкают на путь достигаторства, могут быть:

неуверенность в себе;

потребность доказывать что-то себе и другим;

неумение прислушиваться к себе и определять свои истинные желания;

влияние извне — навязанные стереотипы о том, что считается успехом.

Например: богатство, высокая должность, власть или популярность. Соцсети и СМИ пестрят историями о людях, добившихся многого в бизнесе, материнстве или спорте. Такие примеры не только вдохновляют, но и порой вызывают ощущение неполноценности, заставляют некоторых людей постоянно подгонять себя вперёд в попытке добиться большего.

Но всегда ли больше значит лучше?

Достигатор определяет свою ценность как личности по тому, каких успехов ему удалось достичь. Проблема в том, что ему их всегда недостаточно. И любая неудача воспринимается как собственная несостоятельность.

Если же исходить из того, что с вами уже всё в порядке в принципе по умолчанию, то цели появляются из интереса, из страсти к жизни. Возникает та самая мотивация, при которой вы и так довольны собой, но получите ещё больше удовлетворения от достижений.

Движение к цели превращается в увлекательный процесс, а не в гнетущую необходимость. На этом пути вы не забываете радоваться жизни: у вас есть время погружаться в отношения, уделять внимание другим людям и себе, своему здоровью и увлечениям.

Как прийти к такому сбалансированному образу жизни? Перестроиться непросто. Но обуздать достигаторство возможно.

Советы психолога:

В первую очередь важно в полной мере осознать, что происходит. Даже если в вашей жизни присутствуют все внешние атрибуты успеха, но вы не чувствуете себя счастливым — важно остановиться и задуматься, в чём причина. На этом пути будет полезен не только самоанализ, но и внешние источники информации: статьи, книги, консультация психотерапевта.

Важно определить свои истинные желания — цели, которые нужны именно вам, а не которые кажутся значимыми кому-то другому.

Будьте внимательны к сигналам тела, не игнорируйте потребность в отдыхе, здоровой еде, спорте.

Наполните свою жизнь ещё чем-то, кроме работы. Это могут быть: хобби, общение с семьёй, друзьями. Ищите удовольствие в «ничегонеделании».

Проведите чёткую границу между работой и домом.

А что дальше

Не стоит уходить в крайности.

Отказ от достигаторства вовсе не означает, что человеку стоит отринуть всё материальное и поставить крест на собственных амбициях. Хотя именно это нередко происходит с теми, кто не смог вовремя остановиться и довёл себя до точки кипения, полного обнуления всех целей.

Речь скорее о более конструктивном подходе. О том, чтобы приходить к желаемому результату, не превращая свою жизнь и психику в выжженное поле.

Уметь отличать собственные цели от тех, что навязаны другими. Например, возможно, вопреки стереотипу о том, что все хотят быть руководителями, вы получаете гораздо больше удовлетворённости от горизонтального развития, оттачивания мастерства и погружения в свою экспертную область.

Ставьте себе высокую планку — это здорово, ведь заниженные цели могут вызывать недостаточно стремления для движения вперёд. Человеку нужен стимул, но пусть он будет позитивным. Не прекращайте строить планы, помните о балансе и ценности каждого момента вашей жизни.

Рассчитывайте силы здраво, и пусть у вас всё получится!