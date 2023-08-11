Коэффициент критической ликвидности: формула и ее значение

Что покажет коэффициент критической ликвидности

Как и любой другой показатель ликвидности, коэффициент критической ликвидности, который может также носить название коэффициента срочной (или быстрой) ликвидности, отражает уровень способности активов юрлица закрывать его обязательства.

Рассматриваемый коэффициент покажет, в какой части быстрореализуемые (высоколиквидные) активы предприятия покроют его текущие (краткосрочные) долги, т.е. какая часть обязательств со сроком погашения менее 1 года может быть оплачена в кратчайшие сроки за счет имеющихся в наличии активов.

Формула расчета и данные для нее

Формула коэффициента критической ликвидности представляет собой частное от деления суммы быстрореализуемых активов на величину краткосрочных обязательств.

К быстрореализуемым (высоколиквидным) активам относят следующее:

деньги:

краткосрочные финвложения;

задолженность дебиторов со сроком погашения менее года (т. е. краткосрочную).

Краткосрочные обязательства складываются:

из долгов по краткосрочным кредитам (займам), включая проценты по долгосрочным заемным средствам;

краткосрочной кредиторской задолженности;

прочих краткосрочных обязательств (по каким-либо причинам не включенных в вышеперечисленные виды обязательств).

В условных обозначениях расчет коэффициента критической ликвидности может быть выражен так:

Ккл = (Кзд + Д + Кфв) / (Кз + Кзк + Пко),

где:

Ккл — коэффициент критической ликвидности;

Кзд — краткосрочная задолженность дебиторов;

Д — сумма денежных средств;

Кфв — краткосрочные финвложения;

Кз — сумма краткосрочных заемных средств;

Кзк — краткосрочная задолженность кредиторам;

Пко — прочие краткосрочные обязательства.

Из действующей формы бухбаланса, утвержденной приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н, эти данные должны быть взяты как сумма его строк:

в числителе — 1230, 1240, 1250;

в знаменателе — 1510, 1520, 1550.

Нормальное значение коэффициента

Идеальным считается значение коэффициента, равное 1, что означает возможность полного погашения текущих долгов за счет быстрореализуемых активов.

Очень хорошей будет ситуация, когда коэффициент больше 1. Это показывает, что после погашения текущих долгов у юрлица еще останется быстроликвидное имущество.

В реальности же все предпочитают иметь долги перед кредиторами, и поэтому вполне приемлемым считается показатель в пределах от 0,5 до 0,8.

Как улучшить значение коэффициента

К увеличению значения приведет рост величин, отраженных в числителе формулы (т. е. денег, финвложений, долгов покупателей), и уменьшение величин, составляющих ее знаменатель (т. е. собственных краткосрочных долгов). Одним из способов может стать оформление долгосрочных, а не краткосрочных договоров кредита (займа).