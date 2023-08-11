Жизнь без переработок: как изменить свою рабочую рутину

Задержались на работе, чтобы доделать отчёт. Начальник попросил остаться на позднее совещание. Весь отдел вынуждают выйти «всего один раз» в субботу...

Редко сверхурочный труд вызывает восторг. Но отказаться бывает неловко, а то и страшно: вдруг это повлияет на карьеру?

На самом деле постоянные переработки способны только навредить карьере, так как они ведут к чрезмерному утомлению. Согласно психологии труда, утомляться — это совершенно нормально, если вы компенсируете усталость отдыхом, сном, ресурсным времяпровождением.

Но если отдыха недостаточно, то утомление накапливается, становится хроническим, что приводит уже к переутомлению. Тут-то даже длительный отдых не спасёт, может потребоваться лечение. Утомлённый человек не может эффективно справляться с деятельностью, к тому же вынужден регулярно брать «больничный».

Поэтому гораздо лучше заниматься профилактикой переработок. Поговорим о том, что чаще всего их вызывает.

Вы не успеваете закончить работу в срок

Срыв дедлайнов с ночными посиделками в офисе иногда случается по причине прокрастинации: оттягиваете все дела до последнего, делаете долго то, что могли бы сделать быстрее. «забываете» какие-либо поручения.

Пьерс Стил, автор теории временной мотивации, провёл исследование, в результате которого выяснил, что 15—20% взрослых людей страдают от прокрастинации, при этом 95% из них знают о своей проблеме и хотели бы с ней справиться. Но как — не знают.

Стил также убеждён, что прокрастинация всегда связана с чувством вины, тревогой и другими неприятными переживаниями и эмоциями.

Чего уж точно не стоит делать, если вы обнаружили в себе прокрастинатора, так это ругать себя.

Некоторые исследователи считают, что откладывание задач на потом оправдывается снижением отрицательных эмоций, которые могут сопровождать работу над этими задачами.

Поэтому прежде всего стоит обратиться к своим чувствам и желаниям, чтобы понять, в чём кроется главная причина вашей прокрастинации.

Возможно, вам банально не подходит ваша работа, должность. Вы очень устали и поэтому не можете заставить себя совершить очередной трудовой подвиг. У вас есть страх неудачи или несовершенства.

Конечно, можно заставить себя «делить слонов на лягушек», чтобы справляться с работой, тем более что информации о тайм-менеджменте в свободном доступе довольно много.

Только если причины психологические, наверняка сложности распространяются не только на работу, но и на другие дела (домашние или учебные). Стоит задуматься об изменении привычек, образа жизни: с этим больше поможет профессиональный психолог, чем статьи от гуру тайм-менеджмента.

2. Вам трудно сказать нет

У коллеги заболел ребёнок, половина отдела в отпусках, а у племянника руководителя внезапно свадьба, которую он никак не может пропустить... Это вовсе не значит, что вам нужно брать на себя обязанности других и помогать им с задачами.

Если же вы привыкли прикрывать коллег в подобных ситуациях, тогда у нас плохие новости: вы не можете сказать нет, хотя совершенно не обязаны тратить внерабочие часы на «спасение» бизнеса.

Пожалуй, это наиболее быстрый путь к профессиональному выгоранию и росту внутреннего негатива к компании.

Поверьте, быть «выручалочкой» — не значит быть хорошим сотрудником. Когда на вас с радостью рассчитывает вся компания, есть опасение, что вас попросту не уважают, а видят в вас гиперответственного чудака, на которого очень легко сбросить работу.

Завоевать настоящее уважение коллег можно, только отстаивая свою позицию. Так как выполнение дополнительной работы, которая не была запланирована непосредственно вами, — это проявление неуважения к собственному труду, времени и, конечно, себе самому.

Хотя может показаться, что если вы откажете коллегам, то про вас плохо подумают и ваша репутация в компании пострадает.

Американский психолог Тара Бейтс-Дюфорт считает, что в неумении отказывать кроется убеждение в готовности всех людей служить общему делу в ущерб собственным интересам. На самом деле такой нормы не существует. Поэтому самое время обратиться к себе и начать выбирать себя и свою жизнь, отстаивать свою точку зрения.

Если вы на самом деле не хотите помогать коллегам с их работой, вы легко можете этого не делать — у вас есть на это полное право.

Точно так же у коллег есть полное право обижаться на вас, злиться или расстраиваться на ваш отказ, но за эти реакции вы всё равно не можете нести ответственность. А свободные вечера, которые можно посвятить себе самому и близким вместо сверхурочного бесплатного труда, бесценны!

3. Работодатель вами манипулирует

Случается так, что начальство просит поработать дополнительно «ради блага компании», уговаривает выйти в выходной, даёт поручения, которые не входят в ваши основные обязанности. Обычно работники всё же берутся за дополнительную работу из-за страха перед руководством, хотя делать это необязательно.

Конечно, бывают разные ситуации: компания предлагает компенсацию за переработки, даёт дополнительные выходные. Но если работать сверх меры приходится систематически — под давлением или просто за похвалу, стоит задуматься: вы действительно готовы это терпеть и тратить на это по несколько часов собственной жизни?

Неготовность сменить рабочую обстановку на более благополучную говорит о неуверенности в себе. При этом руководитель, привыкший манипулировать на страхе подчинённых, чувствует собственное превосходство и активно пользуется своей властью.

Как считает профессор психологии Юрий Щербатых, посвятивший ряд трудов страхам, страх перед шефом — типичный вид социального страха, и важно найти способ с этим страхом справляться.

В этой ситуации может помочь понимание, что руководитель — тоже человек со своими проблемами. И если он позволяет себе идти на манипуляции и давление, то ему можно только посочувствовать. Когда вам удастся хотя бы пару раз спокойно аргументировать отказ от неоплачиваемой переработки, то, скорее всего, вас перестанут просить о сверхурочной работе.

Как по закону

Ещё важно помнить: вы защищены от бесплатных переработок ТК. Но только в случае, если сверхурочная работа инициирована руководством.

Имейте в виду, что вы не сможете получить деньги, просто засиживаясь за задачами допоздна, даже если у вас есть свидетели, но нет регламентированного документального подтверждения отработанных сверх нормы часов.

Трудовое законодательство не предусматривает случая, когда работник может инициировать свою «переработку». Работа за пределами установленной нормы (или за пределами установленной продолжительности рабочего времени) всегда инициируется работодателем, поскольку именно он определяет необходимость в таких переработках.

Безусловно, и сам работник может выйти с такой инициативой к работодателю, однако решение всегда остается за работодателем.

Если работодатель не против, он должен надлежащим образом оформить такое привлечение к дополнительной работе и оплатить её в повышенном размере.

Чтобы получить выплаты за сверхурочную работу, крайне важно, чтобы факт работы сверх нормы был подтверждён документально. И в интересах работника — проконтролировать, чтобы работодатель правильно оформил все необходимые документы.

Основным документом является табель учёта рабочего времени, который отражает фактические часы, отработанные сотрудником. Данный табель является первичным документом по расчёту заработной платы, поэтому от его содержания зависит то, сколько в итоге получит работник.

При этом статьей 99 ТК установлены ограничения для сверхурочной работы, продолжительность которой не должна превышать для каждого работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

А оплата переработок в выходные и праздничные дни зависит от того, какая система оплаты труда установлена в организации. Согласно статье 153 ТК, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

Оплата работы в ночное время регламентирована статьей 154 ТК и постановлением Правительства от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». Так, каждый час работы в ночное время должен быть оплачен в повышенном размере.

Размер выплат по переработкам строго определен ТК. Соответственно, работодатель обязан производить выплаты с учётом данных требований. Однако законодательство позволяет работодателю при наличии возможностей увеличивать размер таких выплат.

Безусловно, это не будет являться нарушением, поскольку в данном случае работодатель только улучшит положение сотрудников. Конкретный размер выплат работодатель может предусмотреть в соответствующем локальном нормативном акте, который должен быть принят с учётом мнения представительного органа работников.

В конце июня 2023 года в статью 152 ТК об оплате сверхурочной работы внесли изменения. Согласно постановлению КС, необходимо предусмотреть конкретный порядок определения размера повышенной оплаты за труд в сверхурочное время. Такая оплата должна быть выше, чем вознаграждение за аналогичную работу, выполняемую в пределах установленного рабочего времени.