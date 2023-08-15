Земельный налог с 2024 года: какие новшества установил закон № 389-ФЗ

Ставки земельного налога

Ставки земельного налога различаются в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка, а также от места нахождения объекта налогообложения.

Значение ставки земельного налога может быть от 0,3 (в частности, по землям сельскохозяйственного назначения) до 1,5 (по прочим землям) процента (п. 1 ст. 394 НК).

Налоговая ставка 0,3% применяется в отношении земельных участков:

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом (ЖФ) и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (ЖКК), за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к ЖФ и к объектам инженерной инфраструктуры ЖКК, или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

Для применения пониженной ставки земельного налога в отношении земель сельскохозяйственного назначения необходимо, чтобы земельный участок:

относился к землям сельскохозяйственного назначения в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах;

использовался для сельскохозяйственного производства согласно целевому назначению.

В противном случае ставка устанавливается в пределах до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка (письмо Минфина от 26 мая 2016 г. № 03-05-04-02/30117).

Применение различных ставок земельного налога в отношении одного и тогда же участка

НК не был урегулирован вопрос о порядке исчисления земельного налога, если один участок занят сооружениями инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и иными объектами.

В подобном случае налоговики требовали рассчитывать налог за весь земельный участок по ставке, установленной законом субъекта РФ в отношении прочих земель — не выше 1,5 %, так как применение ставки не выше 0,3 % возможно только при выделении самостоятельного земельного участка под объектами жилищной инфраструктуры.

С 2024 года разрешено применять различные ставки земельного налога в отношении одного и тогда же участка.

Для этого фирма должна подать в инспекцию уведомление со следующими сведениями:

наличие на земельном участке жилищного фонда и (или) объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;

площадь участка, занятая объектами недвижимости, которые не относятся к жилищному фонду.

Форму уведомления, порядок его заполнения и формат подачи утверждает ФНС. К уведомлению нужно приложить документы, подтверждающие наличие таких объектов и площадь части участка, занятой объектами недвижимости, не относящимися к жилищному фонду.

Если не представить уведомление, инспекция получит сведения о наличии на участке объектов жилищного фонда в порядке межведомственного обмена.

Повышающие коэффициенты для земельных участков под жилищное строительство

В отношении земельных участков, приобретенных для жилищного строительства, исчисление суммы налога (авансовых платежей) производится с учетом коэффициента 2 в течение 3-летнего срока, который начинает течь с даты госрегистрации права на участок.

Исчисление суммы налога (авансовых платежей) по участкам под жилищное строительство производится с учетом коэффициента 4 в течение периода, превышающего трехлетний срок, вплоть до даты государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. Этот срок начинает течь с даты госрегистрации права на участок и вплоть до регистрации прав на построенный объект.

Законом от 31 июля 2023 г. изменен порядок применения повышающих коэффициентов по участкам, приобретенным для жилищного строительства.

Изменения, действующие с 1 января 2024 года, таковы:

Если налогоплательщик заключил договор о комплексном развитии застроенной территории, то повышающие коэффициенты 2 и 4 необходимо использовать при исчислении земельного налога с даты выдачи разрешения на строительство жилого дома (многоквартирного дома). Договор заключается с победителем или участником торгов, а также с правообладателем участка либо объекта недвижимости в соответствии со статьей 68 ГрК; В иных случаях, если разрешенное использование земельных участков, предусматривающее жилищное строительство, установлено после госрегистрации прав на эти участки, то повышающие коэффициенты применяются с 1 числа месяца, следующего за месяцем внесения в ЕГРН сведений о таком виде разрешенного использования.

Нецелевое использование земли

Ежегодно до 1 марта Росприроднадзор сообщает в налоговые органы информацию (п. 7.2 ст. 396 НК):

о неиспользовании по целевому назначению (для сельскохозяйственного производства) земельного участка, отнесенного к землям сельскохозяйственного назначения;

об использовании в предпринимательской деятельности (т. е. не по целевому назначению) земельного участка, предназначенного для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества;

о выдаче предписания об устранении перечисленных нарушений, а также о фактах их устранения.

В отношении таких участков, независимо от вида их разрешенного использования, земельный налог необходимо платить по ставке, предусмотренной для прочих земель (до 1,5 %).

Повышенная ставка применяется со дня совершения правонарушения либо со дня его обнаружения проверяющими (если у проверяющих нет данных о дате совершения правонарушения) и до 1 числа месяца, в котором уполномоченным органом установлен факт устранения нарушения (п. 7.2 ст. 396 НК).

С 1 января 2024 года законом от 31 июля 2023 года изменена дата начала уплаты земельного налога по повышенной ставке при нецелевом использовании земельных участков.

По ставке 1,5% налог нужно будет исчислять с 1 числа месяца, следующего за месяцем совершения правонарушения или его обнаружения проверяющими (если точная дата совершения правонарушения неизвестна).