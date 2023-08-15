Земельный налог

Земельный налог с 2024 года: какие новшества установил закон № 389-ФЗ

Законом от 31 июля 2023 № 389-ФЗ внесены изменения в порядок уплаты земельного налога. Они устанавливают особенности применения повышающих коэффициентов к тарифу для участков под жилищное строительство, ставок земельного налога при использовании одного участка в разных целях и порядка применения повышенной ставки при нецелевом использовании земли.

Версия для печати
Земельный налог с 2024 года: какие новшества установил закон № 389-ФЗ
Иллюстрация: paul/pexels

Ставки земельного налога

Ставки земельного налога различаются в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка, а также от места нахождения объекта налогообложения.

Значение ставки земельного налога может быть от 0,3 (в частности, по землям сельскохозяйственного назначения) до 1,5 (по прочим землям) процента (п. 1 ст. 394 НК).

Налоговая ставка 0,3% применяется в отношении земельных участков:

  • отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

  • занятых жилищным фондом (ЖФ) и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (ЖКК), за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к ЖФ и к объектам инженерной инфраструктуры ЖКК, или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

  • приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

  • ограниченных в обороте в соответствии с законодательством, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

Для применения пониженной ставки земельного налога в отношении земель сельскохозяйственного назначения необходимо, чтобы земельный участок:

  • относился к землям сельскохозяйственного назначения в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах;

  • использовался для сельскохозяйственного производства согласно целевому назначению.

В противном случае ставка устанавливается в пределах до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка (письмо Минфина от 26 мая 2016 г. № 03-05-04-02/30117).

Применение различных ставок земельного налога в отношении одного и тогда же участка

НК не был урегулирован вопрос о порядке исчисления земельного налога, если один участок занят сооружениями инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и иными объектами.

В подобном случае налоговики требовали рассчитывать налог за весь земельный участок по ставке, установленной законом субъекта РФ в отношении прочих земель — не выше 1,5 %, так как применение ставки не выше 0,3 % возможно только при выделении самостоятельного земельного участка под объектами жилищной инфраструктуры. 

С 2024 года разрешено применять различные ставки земельного налога в отношении одного и тогда же участка.

Для этого фирма должна подать в инспекцию уведомление со следующими сведениями:

  • наличие на земельном участке жилищного фонда и (или) объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;

  • площадь участка, занятая объектами недвижимости, которые не относятся к жилищному фонду.

Форму уведомления, порядок его заполнения и формат подачи утверждает ФНС. К уведомлению нужно приложить документы, подтверждающие наличие таких объектов и площадь части участка, занятой объектами недвижимости, не относящимися к жилищному фонду.

Если не представить уведомление, инспекция получит сведения о наличии на участке объектов жилищного фонда в порядке межведомственного обмена.

Повышающие коэффициенты для земельных участков под жилищное строительство

В отношении земельных участков, приобретенных для жилищного строительства, исчисление суммы налога (авансовых платежей) производится с учетом коэффициента 2 в течение 3-летнего срока, который начинает течь с даты госрегистрации права на участок.

Исчисление суммы налога (авансовых платежей) по участкам под жилищное строительство производится с учетом коэффициента 4 в течение периода, превышающего трехлетний срок, вплоть до даты государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. Этот срок начинает течь с даты госрегистрации права на участок и вплоть до регистрации прав на построенный объект.

Законом от 31 июля 2023 г. изменен порядок применения повышающих коэффициентов по участкам, приобретенным для жилищного строительства.

Изменения, действующие с 1 января 2024 года, таковы:

  1. Если налогоплательщик заключил договор о комплексном развитии застроенной территории, то повышающие коэффициенты 2 и 4 необходимо использовать при исчислении земельного налога с даты выдачи разрешения на строительство жилого дома (многоквартирного дома). Договор заключается с победителем или участником торгов, а также с правообладателем участка либо объекта недвижимости в соответствии со статьей 68 ГрК;

  2. В иных случаях, если разрешенное использование земельных участков, предусматривающее жилищное строительство, установлено после госрегистрации прав на эти участки, то повышающие коэффициенты применяются с 1 числа месяца, следующего за месяцем внесения в ЕГРН сведений о таком виде разрешенного использования.

Нецелевое использование земли

Ежегодно до 1 марта Росприроднадзор сообщает в налоговые органы информацию (п. 7.2 ст. 396 НК):

  • о неиспользовании по целевому назначению (для сельскохозяйственного производства) земельного участка, отнесенного к землям сельскохозяйственного назначения;

  • об использовании в предпринимательской деятельности (т. е. не по целевому назначению) земельного участка, предназначенного для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества;

  • о выдаче предписания об устранении перечисленных нарушений, а также о фактах их устранения.

В отношении таких участков, независимо от вида их разрешенного использования, земельный налог необходимо платить по ставке, предусмотренной для прочих земель (до 1,5 %).

Повышенная ставка применяется со дня совершения правонарушения либо со дня его обнаружения проверяющими (если у проверяющих нет данных о дате совершения правонарушения) и до 1 числа месяца, в котором уполномоченным органом установлен факт устранения нарушения (п. 7.2 ст. 396 НК).

С 1 января 2024 года законом от 31 июля 2023 года изменена дата начала уплаты земельного налога по повышенной ставке при нецелевом использовании земельных участков.

По ставке 1,5% налог нужно будет исчислять с 1 числа месяца, следующего за месяцем совершения правонарушения или его обнаружения проверяющими (если точная дата совершения правонарушения неизвестна).

Больничные

Электронный больничный 2023: что нужно знать бухгалтеру

Больничные листы в 2023 году выдаются в электронном формате, а выплата пособий по нетрудоспособности осуществляется в проактивном режиме. Работодатель платит только за три дня болезни, остальную сумму сотрудник получает напрямую от СФР. Расскажем, как организовать работу бухгалтера в соответствии с требованиями закона.

Электронный больничный 2023: что нужно знать бухгалтеру

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Уничтожение документов

Найти и уничтожить: утилизация документов по всем правилам

Документы в компании нужно хранить определенное время, а затем их необходимо уничтожить. Но нельзя просто взять и выбросить или сжечь ненужные бумаги: существуют определенные правила уничтожения документов с истекшими сроками хранения. О них и поговорим.

Найти и уничтожить: утилизация документов по всем правилам

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Отпуска

Лето без отдыха. Каждый второй предприниматель работает во время отпуска

Почти половина россиян работают во время отпуска, и многих это раздражает. Чаще остальных необходимость включаться в рабочие процессы выводит из себя жителей Краснодара, Челябинска и Санкт-Петербурга, следует из опроса.

Лето без отдыха. Каждый второй предприниматель работает во время отпуска
Читать еще