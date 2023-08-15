Больничные

Как сделать расчет больничного листа на портале СФР

Портал СФР расчет больничного листа позволяет сделать онлайн, просто вбив нужные данные в соответствующие строки. О том, как рассчитать больничный онлайн, расскажем в материале.

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Как сделать расчет больничного листа на портале СФР
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как посчитать пособие по нетрудоспособности

Российское законодательство гласит: любой сотрудник имеет право получить пособие по временной нетрудоспособности, предъявив работодателю доказательства такой нетрудоспособности. В первую очередь это, конечно, листок нетрудоспособности.  

Важно! С 2022 года применяются исключительно электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН).

Рассчитать больничный лист закон предписывает бухгалтеру таким образом:

  1. Рассчитать среднедневную зарплату сотрудника.

  2. Сравнить полученную сумму с лимитами.

  3. Определить % оплаты, рассчитав стаж сотрудника.

  4. Рассчитать пособие путем умножения среднедневного заработка на количество больничных дней. При этом СФР возместит больничный начиная с 4 дня, первые 3 оплачивает работодатель.

Кроме того, больничный по уходу за больным родственником или по беременности имеет свои особенности расчета. Бухгалтерские ошибки в данном случае не редкость.

В итоге расчет больничного листа сотрудником СФР показывает данные, отличающиеся от данных работодателя, и у последнего начинаются споры как с работниками, так и с соцстрахом.

Рассчитать пособие онлайн на официальном сайте СФР

Чтобы избежать конфликтов со страхователями и облегчить работу бухгалтера, сотрудники соцстраха предусмотрели возможность рассчитать больничный на сайте СФР.

Для того чтобы осуществить расчет больничного листа на сайте СФР онлайн, бухгалтеру необходимо перейти на официальный портал ведомства. Для этого нужно вбить в поисковик запрос: «СФР расчет больничного листа калькулятор онлайн» или «Расчет больничного на портале СФР», найти ссылку portal.fss.ru и перейти по ней.

Калькулятор для расчета пособия по временной нетрудоспособности 2023

Чтобы рассчитать больничный лист на сайте СФР, следует кликнуть на вкладку «Пособия», далее — «Расчет пособия по временной нетрудоспособности».

Для расчета больничного на сайте СФР в 2023 году необходимо ввести информацию о периоде болезни, выбрать вид нетрудоспособности, режим лечения и тип больничного листка, страховой стаж работника и др. на вкладке «Реквизиты ЛН, условия расчета».

Чтобы продолжить расчет больничного листа в 2023 году на СФР-портале, необходимо заполнить сведения о заработке, опираясь на данные из лицевого счета работника, а также иные доступные работодателю сведения.

Кроме того, необходимо подсчитать и ввести в калькулятор исключаемые из расчета дни. Далее, чтобы рассчитать больничный лист онлайн, следует нажать кнопку «Рассчитать».

Система СФР расчет больничного произведет в автоматическом режиме и выдаст суммы пособия к выплате работодателем и к возмещению из СФР.

Итоги

Расчет больничного на сайте СФР позволит работодателю избежать ошибок и длительных споров с работниками и проверяющими. Для расчета необходимо перейти на официальный сайт, вбив в поисковик запрос «Портал СФР рассчитать больничный», внести все данные в соответствующие поля и кликнуть кнопку «Рассчитать».

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