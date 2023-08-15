Цифровой рубль: 10 ответов на самые популярные вопросы

Что такое цифровой рубль

До нововведений в России существовало 2 формы национальной валюты:

наличный рубль (купюры и монеты в кошельке),

безналичный рубль (деньги на банковском счете).

Цифровой рубль — это новая, третья форма денег. Эмиссией, т.е. выпуском, будет заниматься Банк России.

Цифровой рубль вводится не в качестве замены, а в дополнение к двум уже привычным формам валюты и будет иметь тот же денежный эквивалент:

1 цифровой рубль = 1 наличный рубль = 1 безналичный рубль

Цифровой рубль представляет собой цифровой код, который хранится в специальном электронном кошельке на платформе Банка России.

При этом доступ к своим кошелькам люди и компании получат в привычном онлайн-банкинге.

Когда он появится

Банк России ранее заявлял, что тестирование цифрового рубля начнется в августе 2023 года. В пилотном проекте примут участие 13 российских банков (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк и др.), а также 30 торговых точек в 11 городах страны.

Ожидается, что в широкое обращение цифровые рубли поступят в 2025—2027 годах.

В Банке России уверяют, что использование цифровых рублей будет носить добровольный характер. Никого принуждать к их использованию не будут. Хочешь – открывай кошелек, не хочешь – пользуйся наличными и безналичными рублями.

При этом, если кто-то (друг, супруг, работодатель и др.) сделает перевод именно в цифровых рублях, их можно будет моментально перевести себе на обычный счет в банке, а затем снять в качестве наличных.

Как использовать

Когда эксперимент по тестированию цифрового рубля завершится, он станет доступен для всех желающих. Физические лица и компании смогут открывать цифровые кошельки и производить операции с использованием новой формы денег.

В привычном онлайн банкинге появится окно «Цифровой рубль». Банк предложит открыть цифровой кошелек. Его можно будет пополнить с привычного рублевого счета. Цифровыми рублями можно будет оплачивать покупки в магазине или переводить их другу.

Цифровой рубль — это криптовалюта

Главный принцип криптовалюты — это отсутствие единого эмиссионного центра. К примеру, выпускать Bitcoin (первая и крупнейшая криптовалюта) могут все желающие при наличии специальных технических возможностей (вычислительных мощностей).

Цифровой рубль может выпускать только Банк России. Он же несет по нему обязательства. При этом объединяют криптовалюту и цифровой рубль блокчейн-технологии. Уникальный код цифрового рубля будет храниться в блокчейне, который обеспечивает безопасность и прозрачность операций.

В чем преимущества использования цифрового рубля

Банк России планирует, что операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными.

Это значит, что люди перестанут зависеть от тарифов и комиссий коммерческих банков, которые устанавливают их на свое усмотрение.

За сохранностью цифровых рублей будет следить непосредственно Банк России. Это гарантирует высокий уровень безопасности. Мошенникам добраться до новой формы денег будет сложнее.

Цифровой кошелек у человека или компании будет всего один, но доступен он будет через приложения/веб-версии любого коммерческого банка. По замыслу ЦБ, это будет удобно для клиента.

Нет интернета — нет денег

Главное опасение, которое возникает вокруг использования цифрового рубля, — это неустойчивое интернет-соединение или его отсутствие: не останется ли без денег человек, который, например, уехал в отпуск в глухую тайгу?

Банк России в настоящее время разрабатывает технологию, которая позволит расплачиваться цифровыми рублями там, где нет интернета.

Планируется, что клиент сможет открыть специальный оффлайн-кошелек и хранить на нем какую-то сумму денег на такие случаи.

Можно ли будет брать кредиты и размещать вклады в цифровых рублях

Цифровой рубль — это средство платежа, но не средство сбережения. Открывать вклады в цифровых рублях будет нельзя.

При использовании этой формы денег не предполагается начисление процентов на остаток и кешбэк. Взять кредит в цифровых рублях также не получится.

Будут ли списывать цифровые рубли у должников

В отношении цифровых кошельков будут установлены те же правила, что и в отношении безналичных счетов. К примеру, сейчас судебные приставы могут списывать долги (алименты, задолженность по ЖКХ, штрафы и пени) со счетов клиентов, открытых в коммерческих банках. Для цифрового рубля закон будет работать точно так же.

Могут ли заблокировать цифровой счет

Как и в случае с безналичными счетами, цифровые кошельки могут быть заблокированы. По закону это возможно только по решению суда.

Можно ли цифровыми рублями оплачивать счета за рубежом

Пока проходит тестирование цифровых рублей внутри страны, однако в перспективе это средство платежа может быть использовано и для трансграничных переводов, например оплаты счета в зарубежном интернет-магазине. Однако для этого предстоит большая работа — аналогичные системы по использованию цифровых валют должны появиться и в других странах.