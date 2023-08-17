Обзоры для бухгалтера

Осторожно, горячо: масштабные поправки в НК РФ, которые нужно учесть всем бухгалтерам. Обзор вебинаров «Клерка»

Это важно учесть всем! Поправки затронули порядок учета организаций и физлиц, порядок разрешения налоговых споров и другие моменты.

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Осторожно, горячо: масштабные поправки в НК РФ, которые нужно учесть всем бухгалтерам. Обзор вебинаров «Клерка»
Иллюстрация: Yan Krukau/pexels

Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор

Когда: 28 августа

На вебинаре рассмотрим:

  • какое регулирование было, что изменилось и когда изменения вступают в силу;

  • изменения в НДС и акцизах;

  • изменения в налоге на прибыль;

  • изменения в НДФЛ;

  • изменения в страховых взносах.

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Все важные изменения в работе с ЕНС

Когда: 24 августа

На вебинаре разберем:

  • изменения в порядке работы с ЕНС в середине года;

  • новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов;

  • вопросы по сальдо ЕНС;

  • как повлияли на работу бухгалтера поправки в НК по НДФЛ;

  • что нужно учесть бухгалтеру после выхода из отпуска: изменения законодательства, проверка документов и операций.

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ФНС по-новому взыскивает налоговые долги: как защититься бухгалтеру

Когда: 29 августа

На вебинаре разберем:

  • через возбуждение уголовного дела по «налоговой статье». В каком случае возможно возбуждение уголовного дела по «налоговой статье»?

  • взыскание вреда, нанесенного преступлением («налоговая статья») с виновного лица – при каких условиях это возможно (позиция Верховного суда),

  • в случае, если уголовное дело по «налоговой статье» прекращено по нереабилитирующим основаниям (например, вследствие истечения сроков давности), ФНС может взыскать с руководителя налоги, пени (но не штрафы) через привлечение к деликтной ответственности,

  • привлечение к субсидиарной ответственности в банкротстве,

  • взыскание налога с другой компании в случае «перевода бизнеса».

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Как начать торговлю пивом: работа с ЕГАИС

Когда: 22 августа

На вебинаре разберем:

  • как работать с ЕГАИС;

  • схема работы ЕГАИС;

  • что будет если работать в обход ЕГАИС;

  • как подключить и настроить;

  • в какой программе удобно работать с алкоголь ЕГАИС;

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