Осторожно, горячо: масштабные поправки в НК РФ, которые нужно учесть всем бухгалтерам. Обзор вебинаров «Клерка»

Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор
Когда: 28 августа
На вебинаре рассмотрим:
какое регулирование было, что изменилось и когда изменения вступают в силу;
изменения в НДС и акцизах;
изменения в налоге на прибыль;
изменения в НДФЛ;
изменения в страховых взносах.
Все важные изменения в работе с ЕНС
Когда: 24 августа
На вебинаре разберем:
изменения в порядке работы с ЕНС в середине года;
новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов;
вопросы по сальдо ЕНС;
как повлияли на работу бухгалтера поправки в НК по НДФЛ;
что нужно учесть бухгалтеру после выхода из отпуска: изменения законодательства, проверка документов и операций.
ФНС по-новому взыскивает налоговые долги: как защититься бухгалтеру
Когда: 29 августа
На вебинаре разберем:
через возбуждение уголовного дела по «налоговой статье». В каком случае возможно возбуждение уголовного дела по «налоговой статье»?
взыскание вреда, нанесенного преступлением («налоговая статья») с виновного лица – при каких условиях это возможно (позиция Верховного суда),
в случае, если уголовное дело по «налоговой статье» прекращено по нереабилитирующим основаниям (например, вследствие истечения сроков давности), ФНС может взыскать с руководителя налоги, пени (но не штрафы) через привлечение к деликтной ответственности,
привлечение к субсидиарной ответственности в банкротстве,
взыскание налога с другой компании в случае «перевода бизнеса».
Как начать торговлю пивом: работа с ЕГАИС
Когда: 22 августа
На вебинаре разберем:
как работать с ЕГАИС;
схема работы ЕГАИС;
что будет если работать в обход ЕГАИС;
как подключить и настроить;
в какой программе удобно работать с алкоголь ЕГАИС;
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