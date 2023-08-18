Земельный налог

Новые правила земельного налога с 2024 года

Президент В. Путин в рамках основных направлений налоговой политики России на 2023—2024 годы в середине лета 2023 года подписал объемный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ с многочисленными дополнениями и изменениями в НК. В том числе по налогу за землю. Новое по земельному налогу с 2024 года приводим в этом обзоре.

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Новые правила земельного налога с 2024 года
Иллюстрация: wirestock/freepik

Что поправили

В основном изменения по земельному налогу, внесённые в НКзаконом 389-ФЗ, связаны с усовершенствованием действующих правил или урегулированием пробелов, отсутствующих правил.

Особая часть участка

Случается, что часть земельного участка занята жилищным фондом и/или объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ, приходящейся на объект недвижимости, не относящийся к жилфонду и/или объектам такой инфраструктуры.

С 01.01.2024 в п. 2 ст. 391 НК для этой ситуации установили порядок определения налоговой базы: это доля кадастровой стоимости всего участка, пропорциональная указанной его части.

Для определения налоговой базы плательщик подает в ИФНС по своему выбору уведомление о наличии на земельном участке таких объектов, его площади + подтверждающие это документы. Физлица могут подать через МФЦ.

Общий срок рассмотрения уведомления — 30 дней.

Причем подать уведомление — это право, а не обязанность. Налоговики могут и по своим каналам узнать официальные сведения об участке и объектах на нём.

Новые регионы

Порядок определения налоговой базы на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до 1 января года, следующего за годом утверждения результатов государственной кадастровой оценки земельных участков, установил с 2024 года новый п. 9 ст. 391 НК.

Налоговая база участков в новых регионах определяется на основе нормативной цены земли, установленной для соответствующего налогового периода уполномоченными органами исполнительной власти этих субъектов РФ.

Коренные народы

Уточнили условия льготы по земельному налогу для участков физлиц — коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также их общин (подп. 7 п. 1 ст. 395 НК).

Фразу про участки «используемые для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов» заменили на «расположенные в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности в соответствии с перечнем таких мест, утвержденным Правительством РФ». То есть норму ужесточили.

Основания исчисления налога

В пункте 2 ст. 396 НК установили, что земельный налог исчисляют на основании:

  • сведений органов государственного кадастрового учета и госрегистрации прав на недвижимое имущество (Росреестр);

  • иных сведений, представленных в налоговые органы в соответствии с НК и другими федеральными законами.

Роль местных властей

В пунктах 7.2 и 18ст. 396 НК установили:

  • порядок исчисления налога на основании сведений от органов муниципального земельного контроля;

  • правила информационного взаимодействия налоговиков с ними.

В случае земельных нарушений налог с 2024 года исчисляют по особой ставке не со дня совершения или обнаружения нарушений обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений, а с 1 числа месяца, следующего за месяцем таких фактов.

Добавили, что обнаружить может местный земконтроль.

Участки для жилья

В пунктах 15 и 16ст. 396 НК установили условия применения повышающего коэффициента к налогу, если разрешенное использование участков, предусматривающее жилищное строительство или ИЖС, установлено после госрегистрации прав на них.

В этой ситуации исчисление налога (суммы авансовых платежей по нему) происходит аналогично порядку в абз. 1 и 2 п. 15 с 1 числа месяца, следующего за месяцем внесения в Единый госреестр недвижимости сведений об указанном разрешенном использовании данных участков.

Также изменили условия прекращения применения повышающего коэффициента к налогу в случае госрегистрации прав на построенные жилой дом (в т. ч. многоквартирный) или на любое помещение в нём.

Договор о комплексном развитии

Новый п. 16.1 ст. 396 НК с 2024 года установил особенности применения повышающего коэффициента к налогу с участков, приобретенных в собственность физическими и/или юрлицами для жилищного строительства по договору о комплексном развитии территории.

Так, исчисление суммы налога и авансовых платежей по нему происходит аналогично порядку в абз. 1 и 2 п. 15 ст. 396 с даты выдачи разрешения на строительство жилых домов, в т. ч. многоквартирных.

О чем узнают налоговики

Орган или иных лиц, уполномоченных Роспотребнадзором, обязали сообщать в УФНС по региону кадастровые номера земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования указанному органу, находящимся в его ведении органам и иным лицам (п. 20 ст. 396 НК).

Это участки, изъятые или ограниченные в обороте для обеспечения обороны, безопасности.

Аналогично орган или иное лицо, уполномоченных выдавать разрешения на строительство жилых домов (в т. ч. многоквартирных), обязали сообщать в УФНС о выданных разрешениях на участках, приобретенных или предоставленных в собственность физическими и/или юрлицам для жилищного строительства на основании договора о комплексном развитии территории (новый п. 21 ст. 396 НК).

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