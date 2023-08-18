Заполнение уведомления по страховым взносам в 2023 году: пример

Зачем нужно уведомление по страховым взносам

С 2023 года введен в действие порядок уплаты налогов через единый налоговый счет (ЕНС) путем перечисления единого налогового платежа (ЕНП). Этот порядок обязателен для всех без исключения.

В общих чертах суть нововведения состоит в том, что налогоплательщики перечисляют денежные средства на уплату налогов единым налоговым платежом, то есть платежным поручением с едиными для всех реквизитами.

Деньги поступают на ЕНС налогоплательщика, а потом списываются с него налоговиками в определенном порядке: задолженность, текущий платеж, пени, проценты, штрафы в соответствии со сформированной на ЕНС совокупной обязанностью.

Алгоритм работы с ЕНС выглядит так.

Сначала налогоплательщик формирует на ЕНС совокупную обязанность путем подачи деклараций, уточненных деклараций, уведомлений и прочих документов. С 2023 года это делается до 25-го числа.

Важно! Совокупная обязанность также может быть сформирована налоговыми органами. Например, размер взносов ИП за себя известен, поэтому обязанность ИП в части уплаты страховых взносов за себя формируется автоматически без дополнительных документов. Совокупную обязанность по транспортному и земельному налогам формируют налоговики на основе имеющихся у них данных, так как декларации по указанным налогам отменены.

Далее налогоплательщик закрывает сформированную совокупную обязанность путем перечисления денежных средств в качестве ЕНП.

С 2023 года сделать это можно в любое время. Надо лишь следить за тем, чтобы на ЕНС лежали деньги. В терминологии 2023 года: надо следить за тем, чтобы на ЕНС было положительное сальдо.

Обратите внимание! Пополнить ЕНС можно не только ЕНП. В переходный период 2023 года сделать это можно распоряжениями — платежными поручениями (об этом мы подробнее расскажем ниже в статье). Также пополнить ЕНС налогоплательщика может третье лицо. В том числе на ЕНС попадают суммы, возмещенные налоговой в связи с применением вычетов.

По сроку уплаты налога или взноса налоговая списывает денежные средства, находящиеся на ЕНС, в счет уплаты данного налога или взноса при наличии достаточного положительного сальдо. В 2023 году срок уплаты любых налогов и взносов — 28 число.

Так зачем нужно уведомление о страховых взносах в 2023 году?

Чтобы налоговые расчеты велись корректно, необходимо верно сформировать совокупную налоговую обязанность на ЕНС. Уведомление по страховым взносам как раз позволяет это сделать.

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По каким взносам подают уведомление

Некоторые налоги и взносы уплачиваются чаще, чем в налоговую поступает отчетность по ним. По некоторым налогам отчетность вообще не подается.

Чтобы налоговики знали, какую сумму списывать в счет уплаты того или иного налога/взноса, срок уплаты которого уже подошел, а отчетность еще не пора сдавать, была введена дополнительная отчетность — уведомление об исчисленных налогах и взносах.

В ней мы показываем, какую сумму налога/взноса мы должны уплатить, а не ту сумму, которую мы собираемся уплачивать или уплатили!

Важно! Уведомление об исчисленных налогах и взносах не является аналогом платежного поручения. Оно является аналогом декларации!

Часто встречается вопрос: «Надо ли подавать уведомление, если налог к уплате есть, но платить в силу финансовых затруднений, например, мы не будем?» Ответ однозначный: «Да, надо». Так как уведомлением мы показываем нашу обязанность по уплате, а не наши возможности или планы по уплате».

Исходя из темы нашей статьи, не будем приводить общие данные по всем налогам, остановимся лишь на вопросе, на какие страховые взносы надо подавать уведомление.

Итак, у нас есть:

страховые взносы на травматизм;

фиксированные страховые пенсионные и медицинские взносы ИП за себя;

1% пенсионных взносов с превышения лимита дохода ИП;

страховые медицинские, пенсионные и социальные взносы за работников.

«Несчастные» страхвзносы (НС и ПЗ)

Страховые взносы на травматизм регулируются не НК, а законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ, поэтому никакого отношения к новому порядку уплаты и к подаче уведомлений не имеют. Уплачивать взносы на травматизм следует не в налоговую инспекцию, а в СФР. Таким образом, в рамках нашей статьи этот вид взносов мы не рассматриваем.

Фиксированные страховые взносы ИП за себя

Как мы уже говорили, размер фиксированных взносов ИП за себя прекрасно известен налоговой. Он зависит только от количества дней регистрации в качестве ИП в течение года, а эта информация также известна налоговой. Срок уплаты фиксированных взносов — 31 декабря текущего года.

Важно! С 2023 года платеж не разбивается на медицинские и пенсионные взносы, а учитывается единой суммой.

Таким образом, без всяких дополнительных уведомлений в ИФНС об уплаченных страховых взносах налоговики спишут с ЕНС ИП 31 декабря сумму фиксированных взносов. В 2023 году эта сумма равна 45 842 рублям.

Обратите внимание! Уведомления об исчисленных налогах в отношении фиксированных взносов ИП представлять не требуется!

1% с превышения

Ситуация с 1% с превышения не так проста, как с фиксированными взносами, так как его размер может меняться. Вспомним алгоритм работы с ЕНС: формируется совокупная обязанность, а потом списывается сумма взноса по сроку уплаты.

Каков срок уплаты 1% с превышения? 1 июля года, следующего за отчетным. Как и когда будет сформирована совокупная обязанность в виде 1% с превышения? Для ИП с разными системами налогообложения в разное время:

для ИП на патенте — в момент получения патента, так как 1% исчисляется исходя из потенциального дохода, который известен на момент выдачи патента;

для ИП на УСН — в момент подачи декларации по УСН (до 25 апреля), так как он исчисляется на основании данных о доходах/расходах, указанных в декларации;

для ИП на ОСНО — также в момент подачи декларации 3-НДФЛ (до 30 апреля), аналогично с УСН.

Как видим, налоговой из деклараций и из данных о патенте станет известна сумма 1% с превышения задолго до срока уплаты взноса, поэтому как-то дополнительно уведомлять о нем путем подачи уведомления об исчисленных страховых взносах в 2023 году не надо.

Обратите внимание! Уведомление о пенсионных взносах ИП за себя в размере 1% с превышения дохода подавать не требуется.

Страховые взносы сотрудников и иных физлиц

Срок уплаты страховых взносов за работников в 2023 году, наступает каждый месяц — 28 числа месяца, следующего за отчетным.

Срок подачи отчетности, из которой будет известна сумма к уплате, наступает ежеквартально — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Таким образом, до срока представления расчета по страховым взносам налоговой не известны суммы взносов, которые подлежат списанию.

Это именно тот случай, когда необходимо подать уведомление в налоговую о страховых взносах. Но подавать его надо не ежемесячно!

Сроки уведомлений по страховым взносам в 2023 году отразим в таблице.

Чем грозит игнорирование обязанности по представлению уведомления

За непредставление уведомления об исчисленных страховых взносах установлен штраф по ст. 126 НК в размере 200 рублей. Но если вы не представите уведомление об исчисленных страховых взносах, последствия будут значительно хуже, чем смешные 200 рублей.

Важно! В письме ФНС от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@ указано, что штрафовать за непредставление уведомления не будут до момента получения разъяснений от налоговиков о порядке наступления ответственности за неподачу уведомления.

Напомним еще раз, как работает ЕНП, и посмотрим, что будет, если из алгоритма работы исключить уведомление об исчисленных взносах за январь 2023 года, например.

Итак, 28 февраля — срок уплаты страховых взносов за работников за январь. Расчет по страховым взносам с суммами за январь попадет в налоговую только в апреле.

Если мы не подадим уведомление об исчисленных взносах за январь, налоговики 28 февраля просто ничего не спишут с ЕНС в счет уплаты взносов. Таким образом, даже при наличии положительного сальдо ЕНС-взносы будут считаться неуплаченными, что повлечет за собой начисление пени.

Важно! Неподача уведомления об исчисленных налогах с суммой к уплате равносильна неуплате налога даже при наличии положительного сальдо ЕНС.

Нулевое уведомление

Сразу возникает вопрос, надо ли подавать уведомление о страховых взносах, если нет взносов к уплате? Например, деятельность еще не ведется, нет начислений и прочее.

Нулевое уведомление по налогам и страховым взносам подавать не требуется. Оно всё равно не сформирует никакой совокупной обязанности, поэтому представление нулевого уведомления бессмысленно.

Как сдать уведомление

Нужно ли подавать уведомление по страховым взносам только в электронном виде или допустим бумажный вариант?

Уведомление по страховым взносам ИП и организации могут подать в бумажном виде в том случае, если они имеют право на подачу иной отчетности в бумажном виде.

Заполнение уведомления по страховым взносам в 2023 году в электронном виде возможно:

через личный кабинет налогоплательщика;

через операторов ТКС;

бланк уведомления по страховым взносам в 1С также присутствует.

Уведомление следует представить в налоговую инспекцию по месту нахождения организации или по месту регистрации ИП.

Бланк уведомления

Форма уведомления (КНД 1110355) утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Бланк имеет простую структуру и состоит из титульного листа и основной части, включающей в себя несколько одинаковых блоков информации.

В бланк можно включить столько блоков, сколько различных по реквизитам взносов мы хотим указать в уведомлении.

Титул

Остановимся на процессе заполнения титула кратко, так как он схож со всеми декларациями и не содержит в себе какой-то уникальной информации. На титуле отражаются ИНН и КПП (при наличии) налогоплательщика, а также код налогового органа и количество листов.

Подпись и дата — неотъемлемые части любого отчета.

Основной блок

Каждый блок состоит из реквизитов, позволяющих определить принадлежность каждого платежа (это те самые реквизиты платежного поручения, от которых нас якобы избавил ЕНП):

КПП (головы или обособленного подразделения, если оно выплачивает доходы, на которые начисляются страховые взносы);

ОКТМО (головы или обособленного подразделения, если оно выплачивает доходы, на которые начисляются страховые взносы);

КБК (страховые взносы - 2023 в уведомлении) — 182 1 02 01000 01 1000 160;

сумма налога — сумма начисленных страховых взносов за период, который будет указан ниже;

отчетный период — указывается согласно кодировке, утвержденной тем же приказом, что и сама форма;

отчетный год.

Остановимся на некоторых реквизитах подробнее и расскажем, как распределять страховые взносы в уведомлении.

КБК

Почему мы указали один КБК страховых взносов в уведомлении — 2023? И к каким страховым взносам этот КБК в уведомлении ЕНП относится?

Дело в том, что в 2023 году страховые взносы за работников уплачиваются суммарно по единому тарифу без разбивки на пенсионные, медицинские и социальные. Поэтому ответ на вопрос, нужно ли в уведомлении разбивать страховые взносы, такой: нет, не нужно.

В уведомлении все взносы указываются так же, как и исчислены — единой суммой по единому тарифу.

Важно! КБК взносов по единому тарифу — 182 1 02 01000 01 1000 160.

Отчетный период

Для указания отчетного периода принята следующая кодировка:

Пусть не смущает наличие четвертого месяца в квартале. Такая градация введена в связи с нестандартной разбивкой отчетных периодов по НДФЛ.

К уведомлению (КНД 1110355) по страховым взносам это не имеет отношения. Например, при заполнении уведомления о страховых взносах за январь будет применена кодировка отчетного периода «21/01»: первый месяц (01) первого квартала (21).

Ниже приведен образец уведомления по страховым взносам с начисленными за февраль 2023 года взносами за работников по единому тарифу в размере 50 000 рублей.

Если в уведомлении допущена ошибка

Допустить ошибку в уведомлении при существующей неразберихе с порядком применения ЕНП проще простого. Но любую ошибку можно исправить, в том числе и в уведомлении.

Важно! Если вы сдавали уведомление с разбивкой на пенсионные, медицинские и социальные взносы, то ошибки не будет, так как вам сразу придет отказ в принятии такого документа. Дело в том, что для уведомления предназначен только КБК единого тарифа, а не в разбивке по взносам.

Порядок корректировки зависит от того, в чем именно допущена ошибка в уведомлении по страховым взносам:

Ошибка в реквизитах (КПП, ОКТМО, КБК, период):

снова заполняем в уточняющем уведомлении блок с неверными реквизитами и ставим сумму 0;

заполняем второй блок с верными реквизитами в том же самом уточняющем уведомлении.

Ошибка в сумме : заполняем уточняющее уведомление с правильными реквизитами и правильной суммой.



Как видим из алгоритма, каждое последующее уведомление перечеркивает предыдущее, а не суммируется с ним.

Более того, расчет по страховым взносам стирает все уведомления, поданные ранее. Таким образом, подавать уточненку по уведомлению после представления расчета по страховым взносам за тот же период бессмысленно.

Важно! С 01.10.2023 уведомление по налогам, взносам и пр. будет считаться непредставленным, если налоговики обнаружат несоответствие показателей уведомления контрольным соотношениям.

Пример

При составлении уведомления по страховым взносам за февраль 2023 года была допущена ошибка в КБК. Бухгалтер вместо КБК страховых взносов указал КБК УСН. Он исправил ошибку, представив уточняющее уведомление до представления расчета по страховым взносам за 1-й квартал 2023 года.

Образец заполнения уведомления по страховым взносам с уточнением представлен ниже.

Переходный период 2023 года

В переходный период 2023 года вместо уведомлений можно представлять распоряжения — платежные поручения с указанием прежних реквизитов непосредственно в платежке.

Важно! Только в 2023 году вместо «платежка на ЕНП + уведомление по страховым взносам» можно создать платежное поручение почти по прежним правилам.

Надо понимать, что при таком способе денежные средства всё равно попадут на ЕНС и будут списаны в счет уплаты взносов только по сроку их уплаты, не ранее. Если раньше срока уплаты образуется недоимка по иным налогам, денежные средства, перечисленные платежкой-распоряжением, уйдут в счет погашения задолженности.

Так как платежка-распоряжение заменяет уведомление, то:

Срок уплаты взносов платежкой-распоряжением переносится с 28 числа (до этого числа можно уплатить взносы через ЕНП) на 25 число (срок представления уведомления). Нельзя применять платежки-распоряжения в отношении тех взносов, по которым не применяются уведомления. Получается, что страховые взносы ИП за себя нельзя уплатить платежкой-распоряжением.

Однако налоговики в письме от 30.01.2023 № СД-4-3/1023@ указали на то, что одни налогоплательщики не могут быть поставлены в худшие условия по сравнению с другими налогоплательщиками, и разрешили применять платежки-распоряжения в отношении фиксированных страховых взносов ИП за себя. Нарушение НК налицо, но такое нарушение налоговиков расширяет возможности ИП, поэтому можно его не отметать.

Важно! Если в отношении взносов уже было подано уведомление, то уплачивать их платежкой-распоряжением больше нельзя.

Исправить неверную платежку-распоряжение можно только путем подачи уведомления.

Итоги

С 2023 года введен новый вид отчетности в налоговую — уведомление об исчисленных взносах. Подавать его следует в те месяцы, когда не сдается расчет по страховым взносам.

Срок подачи уведомления аналогичен срокам представления расчета по страховым взносам — до 25 числа.

Назначен штраф за несдачу уведомления (в начале 2023 года он еще не будет взиматься), но несдача уведомления означает не только появление штрафа, но и неуплаченные взносы даже при положительном сальдо ЕНС.