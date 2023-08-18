Вебинары для бухгалтеров

Учет основных средств по ФСБУ, налоговая реконструкция и изменения НК. Обзор мероприятий для бухгалтера с 21 по 25 августа

Подготовили обзор важных мероприятий — семинаров и вебинаров. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

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Учет основных средств по ФСБУ, налоговая реконструкция и изменения НК. Обзор мероприятий для бухгалтера с 21 по 25 августа
Иллюстрация: peoplecreations/freepik

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

22 августа Новое в учете основных средств и транспорта в 2023-2024: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: офлайн, г. Москва

Стоимость: 14 250 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Все вопросы учета от приобретения основных средств до их утилизации, изменения 2023-2024 гг.

  • Как учитывать по ФСБУ 6/2020 и 26/2020 основные средства и транспорт. Разница в учете с запасами (ФСБУ 5/2019). Когда недвижимость отражается, как запасы.

  • Как учитывать арендованные основные средства на балансе организации по правилам по ФСБУ 25/2018.

  • Насколько опасен лизинг машин, и как его учитывать.

  • Как заполнить путевой лист по новым правилам, чтобы не было претензий. Двойные изменения по путевым листам в 2023 году.

  • Новые правила проведения техосмотров: что нужно знать бухгалтеру.

  • Надо ли нормировать бензин.

  • Нужен ли специально обученный механик и обязательны ли медосмотры и техосмотры.

  • Новые правила учета рабочего времени водителей. Бывают ли у них командировки и сверхурочные.

  • Правильный учет расходов на ремонт и модернизацию основных средств, страховку и пр.

  • Можно ли уменьшить транспортный налог, и с каких основных средств можно в 2023-2024 гг. не платить налог на имущество.

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23 августа Налоговая реконструкция

Время: с 10:00 до 10:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

До недавнего времени налоговый орган отказывал бизнесу, уличенному в неуплате налогов, в применении налоговой реконструкции. Однако с середины 2021 года ФНС пошла на уступки и признала право на налоговую реконструкцию. Таким образом, предприниматели получили шанс снизить налоговые начисления в судебных делах об уклонении от налогов, или обратившись в вышестоящие налоговые органы.

На вебинаре мы разберем в каких случаях можно требовать применить налоговую реконструкцию и какова позиция судов на примере конкретных кейсов.

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24 августа Главный закон года: все изменения в сфере налогообложения, введенные Федеральным законом

Время: с 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: 2 000 рублей

Тезисы мероприятия:

1. Налоговое администрирование:

  • изменения в части работы с ЕНП, ЕНС;

  • изменение в порядке налогового представительства;

  • новый принцип экстерриториальности действий налоговых органов при осуществлении отдельных мероприятий налогового контроля;

  • другие важные новшества.

2. НДС:

  • обновление льгот по НДС;

  • новый случай налогового агентирования по НДС;

  • уточнение правил выставления счетов-фактур по товарам, подлежащим прослеживаемости;

  • уточнение заявительного порядка возмещения НДС;

  • другие важные новшества.

3. Налог на прибыль:

  • новые виды необлагаемых налогом доходов;

  • уточнение порядка оценки безвозмездно полученных и выявленных инвентаризацией ценностей для целей признания расходов;

  • новые возможности по признанию отдельных видов расходов и нормирование других.

4. НДФЛ и страховые взносы:

  • новые правила представления уведомлений по НДФЛ;

  • новый порядок налогообложения доходов и компенсаций, связанных с трудом, для дистанционных работников (в т.ч., находящихся за границей);

  • нормирование компенсаций разъездным работникам;

  • новое в правилах предоставления вычетов по НДФЛ;

  • уплата и зачёт ИП фиксированных стразовых взносов – порядок уточнён.

5. Основные изменения по транспортному налогу и налогу на имущество организаций.

6. Изменения для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы.

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24 августа Как провести обучение для сотрудников своими силами

Время: с 10:00 до 11:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Чем различаются обучение и развитие.

2. Что важно учесть при разработке и проведении обучения.

3. По какой структуре выстроить обучение.

4. Как подобрать задания и упражнения для офлайн- и онлайн-обучения.

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