Учет основных средств по ФСБУ, налоговая реконструкция и изменения НК. Обзор мероприятий для бухгалтера с 21 по 25 августа

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Можно ли уменьшить транспортный налог, и с каких основных средств можно в 2023-2024 гг. не платить налог на имущество.

Правильный учет расходов на ремонт и модернизацию основных средств, страховку и пр.

Новые правила учета рабочего времени водителей. Бывают ли у них командировки и сверхурочные.

Нужен ли специально обученный механик и обязательны ли медосмотры и техосмотры.

Как заполнить путевой лист по новым правилам, чтобы не было претензий. Двойные изменения по путевым листам в 2023 году.

Насколько опасен лизинг машин, и как его учитывать.

Как учитывать арендованные основные средства на балансе организации по правилам по ФСБУ 25/2018.

Как учитывать по ФСБУ 6/2020 и 26/2020 основные средства и транспорт. Разница в учете с запасами (ФСБУ 5/2019). Когда недвижимость отражается, как запасы.

Все вопросы учета от приобретения основных средств до их утилизации, изменения 2023-2024 гг.

Время: с 10:00 до 17:00

23 августа Налоговая реконструкция

Время: с 10:00 до 10:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

До недавнего времени налоговый орган отказывал бизнесу, уличенному в неуплате налогов, в применении налоговой реконструкции. Однако с середины 2021 года ФНС пошла на уступки и признала право на налоговую реконструкцию. Таким образом, предприниматели получили шанс снизить налоговые начисления в судебных делах об уклонении от налогов, или обратившись в вышестоящие налоговые органы.

На вебинаре мы разберем в каких случаях можно требовать применить налоговую реконструкцию и какова позиция судов на примере конкретных кейсов.

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