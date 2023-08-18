Учет основных средств по ФСБУ, налоговая реконструкция и изменения НК. Обзор мероприятий для бухгалтера с 21 по 25 августа

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22 августа Новое в учете основных средств и транспорта в 2023-2024: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: офлайн, г. Москва
Стоимость: 14 250 рублей
Тезисы мероприятия:
Все вопросы учета от приобретения основных средств до их утилизации, изменения 2023-2024 гг.
Как учитывать по ФСБУ 6/2020 и 26/2020 основные средства и транспорт. Разница в учете с запасами (ФСБУ 5/2019). Когда недвижимость отражается, как запасы.
Как учитывать арендованные основные средства на балансе организации по правилам по ФСБУ 25/2018.
Насколько опасен лизинг машин, и как его учитывать.
Как заполнить путевой лист по новым правилам, чтобы не было претензий. Двойные изменения по путевым листам в 2023 году.
Новые правила проведения техосмотров: что нужно знать бухгалтеру.
Надо ли нормировать бензин.
Нужен ли специально обученный механик и обязательны ли медосмотры и техосмотры.
Новые правила учета рабочего времени водителей. Бывают ли у них командировки и сверхурочные.
Правильный учет расходов на ремонт и модернизацию основных средств, страховку и пр.
Можно ли уменьшить транспортный налог, и с каких основных средств можно в 2023-2024 гг. не платить налог на имущество.
23 августа Налоговая реконструкция
Время: с 10:00 до 10:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
До недавнего времени налоговый орган отказывал бизнесу, уличенному в неуплате налогов, в применении налоговой реконструкции. Однако с середины 2021 года ФНС пошла на уступки и признала право на налоговую реконструкцию. Таким образом, предприниматели получили шанс снизить налоговые начисления в судебных делах об уклонении от налогов, или обратившись в вышестоящие налоговые органы.
На вебинаре мы разберем в каких случаях можно требовать применить налоговую реконструкцию и какова позиция судов на примере конкретных кейсов.
24 августа Главный закон года: все изменения в сфере налогообложения, введенные Федеральным законом
Время: с 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: 2 000 рублей
Тезисы мероприятия:
1. Налоговое администрирование:
изменения в части работы с ЕНП, ЕНС;
изменение в порядке налогового представительства;
новый принцип экстерриториальности действий налоговых органов при осуществлении отдельных мероприятий налогового контроля;
другие важные новшества.
2. НДС:
обновление льгот по НДС;
новый случай налогового агентирования по НДС;
уточнение правил выставления счетов-фактур по товарам, подлежащим прослеживаемости;
уточнение заявительного порядка возмещения НДС;
другие важные новшества.
3. Налог на прибыль:
новые виды необлагаемых налогом доходов;
уточнение порядка оценки безвозмездно полученных и выявленных инвентаризацией ценностей для целей признания расходов;
новые возможности по признанию отдельных видов расходов и нормирование других.
4. НДФЛ и страховые взносы:
новые правила представления уведомлений по НДФЛ;
новый порядок налогообложения доходов и компенсаций, связанных с трудом, для дистанционных работников (в т.ч., находящихся за границей);
нормирование компенсаций разъездным работникам;
новое в правилах предоставления вычетов по НДФЛ;
уплата и зачёт ИП фиксированных стразовых взносов – порядок уточнён.
5. Основные изменения по транспортному налогу и налогу на имущество организаций.
6. Изменения для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы.
24 августа Как провести обучение для сотрудников своими силами
Время: с 10:00 до 11:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Чем различаются обучение и развитие.
2. Что важно учесть при разработке и проведении обучения.
3. По какой структуре выстроить обучение.
4. Как подобрать задания и упражнения для офлайн- и онлайн-обучения.
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