Учет расходов

Избегайте этих ошибок при учете незавершенного производства

Правила учета НЗП не так давно претерпели изменения. И практика показывает, что их учитывают не все бухгалтеры. Разберемся, какие ошибки в учете НЗП они допускают чаще всего.

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Избегайте этих ошибок при учете незавершенного производства
Иллюстрация: vecstock/freepik

Самые распространенные ошибки при учете незавершенного производства (НЗП) таковы:

  • неправильная оценка НЗП;

  • учет в составе НЗП затрат от простоев;

  • учет брака в составе НЗП;

  • учет сверхнормативных недостач в составе НЗП.

Ошибка 1: Неправильная оценка НЗП

Самый важный вопрос, который стоит здесь уяснить, — это как включать затраты в фактическую себестоимость незавершенной и готовой продукции.

Затраты на производство можно разделить на 2 категории — прямые и косвенные.

Прямые затраты — это те, которые прямо связаны с конкретным продуктом, работой или услугой. Например, это затраты на материалы, которые используются непосредственно в производстве.

Косвенные затраты — это те, которые прямо не связаны с конкретным продуктом, но всё же необходимы для общего процесса производства. Это могут быть расходы на общее оборудование, энергию, зарплаты административного персонала и так далее. Эти затраты сначала собираются, а потом распределяются между всеми видами продукции. Как правило, это общепроизводственные расходы (счет 25).

Список прямых и косвенных затрат определяется каждой компанией самостоятельно, как и способ распределения косвенных расходов.

Прямые и косвенные затраты в совокупности формируют полную фактическую себестоимость. При этом расходы, учтенные на счете 25, распределяются на остатки незавершенной и готовой продукции.

Если вы занимаетесь единичным производством, то незавершенная и готовая продукция отражаются в балансе исходя из фактических затрат — полной производственной себестоимости.

А в случае массового или серийного производства, у вас есть несколько способов оценки незавершенной и готовой продукции:

  • по полной производственной себестоимости;

  • только на основе прямых затрат, без учета косвенных;

  • исходя из плановой или нормативной себестоимости.

Важно отметить, что плановые или нормативные затраты зависят от объемов использования разных ресурсов — сырья, материалов, топлива, энергии, труда и других, при нормальной загрузке производства. Эти затраты нужно периодически пересматривать, чтобы быть в курсе изменений.

Разница между плановыми и фактическими затратами на незавершенную и готовую продукцию учитывается как отдельный расход в том периоде, когда приходит выручка от продаж. Это позволяет более точно учитывать, сколько ресурсов было потрачено на каждый конкретный проект.

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Ошибка 2: Учет в составе НЗП затрат от простоев

Следует помнить, что определенные виды затрат не должны включаться в производственные расходы — ни в прямые, ни в косвенные. Они включают в себя:

  • Сверхнормативные затраты, такие как лишние расходы на сырье, потери от брака и простоев, а также другие затраты, возникшие из-за ненадлежащей организации производственного процесса. Ранее, эти затраты включались в себестоимость незавершенной продукции, но теперь это не так (см. п. 7 Информационного сообщения Минфина от 10.04.2020 № ИС-учет-27).

  • Чрезвычайные расходы.

  • Управленческие расходы, за исключением случаев, когда они непосредственно связаны с производством.

  • Затраты на хранение, за исключением случаев, если они являются неотъемлемой частью технологии производства.

  • Рекламные расходы, затраты на продвижение продукции и другие расходы, которые не связаны с производством (согласно пункту 26 ФСБУ 5/2019).

Если брать ситуацию, когда предприятие находится в состоянии простоя, то в такой момент нет выпуска готовой продукции, но расходы всё равно могут иметь место.

Допустим, у вас пополняется записями счет 25. Как правильно закрыть этот счет в конце месяца? Важно понимать, что при такой ситуации не следует увеличивать стоимость незавершенной продукции.

Согласно правилам ФСБУ 5/2019, потери от простоев не включаются в себестоимость. Вместо этого, эти расходы следует признать в качестве расходов в периоде, когда они возникли.

Как решить эту ситуацию в конце месяца?

Вам необходимо списать затраты на простой со счета 25 и перенести их на соответствующие счета учета финансовых результатов. На вопрос, какой именно счет использовать (90-2 или 91-2), конкретный ответ отсутствует в ФСБУ 5/2019, ПБУ 10/99 и даже в МСФО (IAS) 2 «Запасы». Значит, способ списания надо закрепить в учетной политике.

Вы, кстати, можете прописать в УП такое правило, которое позволит вам сразу списывать связанные с простоем затраты на счета учета финансовых результатов (90-2 или 91-2), минуя отражение их на счетах учета затрат.

Счет 90-2 логично использовать, если простой связан с внутренними производственными причинами, а счет 91-2 — если с внешними.

Ошибка 3: Учет брака в составе НЗП

Согласно п. 26 ФСБУ 5/2019 и п. 7 Информационного сообщения Минфина от 10.04.2020 № ИС-учет-27, нельзя больше включатьпотери от брака и сверхнормативные расходы на сырье в себестоимость незавершенного производства и, соответственно, в стоимость готовой продукции.

Давайте разберемся, как правильно поступать в случае выявления бракованной продукции на производстве:

  1. Следует составить акт или извещение о браке (форма может быть произвольной). В этом документе должны быть указаны наименование, количество бракованных изделий, а также причины и виновники брака.

  2. Учет внутреннего брака, как и ранее, нужно вести на счете 28, записи по дебету включают в себя как расходы на устранение брака, так и сопутствующие затраты. Тем не менее, учитывая, что эти расходы больше нельзя относить на себестоимость незавершенного производства и готовой продукции, остаток счета 28 списывается не на счет 20 или 26, а на финансовый результата, как правило, на счет 90-2 (способ закрепляется в УП).

Ошибка 4: Учет в составе НЗП сверхнормативных недостач

Следует учитывать, что учет недостач и запасов, которые пришли в негодность, происходит в зависимости от наличия норм естественной убыли:

  1. В пределах норм естественной убыли мы относим их на счета учета затрат на производство (или расходы на продажу в зависимости от контекста).

  2. Сверх норм естественной убыли или в полной сумме, если такие нормы не установлены, — включаем их в прочие расходы периода, в котором обнаружили порчу или недостачу запасов.

До того как производить распределение потерь между счетами учета производственных расходов или финансовых результатов, можно временно учитывать эту сумму на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

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