Прямые и косвенные расходы: как правильно разделить в налоговом учете

Учетная политика — это еще не все
Напомним: делить затраты на прямые и косвенные должны только компании, которые работают по методу начисления.
В учетной политике нужно утверждать список прямых затрат. Те, которые в этот список не попали, будут считаться косвенными.
Чтобы не допустить ошибку при делении затрат на прямые и косвенные, на одну интуицию рассчитывать не стоит. В налоговом учете все должно опираться на документы.
Состав прямых затрат, которые включаются в себестоимость каждого конкретного вида продукции, НК не предусматривает. Указывает лишь на то, что их выбор должен быть обоснован.
Но одно то, что фирма прописала перечень прямых затрат в учетной политике, об обоснованности выбора еще не говорит. До того как утверждать учетную политику, нужно изучить особенности формирования себестоимости продукции в той отрасли, в которой вы работаете, по официально утвержденным документам — инструкциям, рекомендациям и т.д.
На это указано в определении ВС от 23 декабря 2021 г. № 307-ЭС21-24536: при делении расходов на прямые и косвенные необходимо учитывать инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции по соответствующим отраслям.
Какие прямые расходы по налогу на прибыль включать в учетную политику
Таким образом, в НК нет однозначного определения прямых затрат. Есть только общие рекомендации (ст. 318, 320 НК).
Главное: к прямым расходам относятся те затраты, которые имеют явную связь с процессом производства товаров, выполнения работ, оказания услуг:
стоимость сырья и материалов;
амортизация производственного оборудования;
заработная плата производственного персонала;
в торговле — цена товаров, таможенные пошлины, доставка, затраты на страхование.
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Косвенные расходы по налогу на прибыль
Единственная трата, которую НК прямо относит к косвенным расходам, — это амортизационная премия (абз. 2 п. 3 ст. 272 НК).
Это часть стоимости основного средства, которую единовременно списывают в период ввода объекта в эксплуатацию (п. 9 ст. 258). Четкого перечня косвенных расходов в НК тоже нет.
Как правило, таковыми считают:
заработную плату и начисленные на нее взносы на обязательное социальное страхование управленческого персонала и сотрудников подразделений, не занятых непосредственно в производстве, торговле, выполнении работ, оказании услуг;
расходы на ремонт ОС; расходы на аренду непроизводственных объектов;
затраты на командировки;
расходы на рекламу;
амортизацию по основным средствам, которые не используются для производства продукции (мебели, оргтехники, компьютеров, транспорта, предназначенных для управленческого персонала).
Как показывает судебная практика, расходы на ремонт ОС — это не всегда косвенные расходы в целях исчисления налога на прибыль.
В составе косвенных расходов однозначно учитываются отчисления в резерв на ремонт ОС, который организация создает в налоговом учете. Ведь сумма отчислений — это расчетная величина. Ее, в отличие от реальных затрат на ремонт конкретных производственных ОС (которые организация может включать в состав прямых расходов), невозможно технологически отнести к прямым расходам.
Косвенными считают расходы, которые не закреплены в учетной политике в качестве прямых. Кроме того, они не должны относиться к внереализационным расходам (п. 1 ст. 318 НК). Внереализационные расходы на прямые и косвенные не разделяются (абз. 3 ст. 320 НК).
Таким образом, при решении вопроса об отнесении той или иной затраты к косвенной нужно также, как и случае с прямыми, руководствоваться особенностями технологического процесса и учитывать экономически обоснованные показатели (см. определение КС от 25 апреля 2019 № 876-О).