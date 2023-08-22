Прямые и косвенные расходы: как правильно разделить в налоговом учете

Единственная трата, которую НК прямо относит к косвенным расходам, — это амортизационная премия (абз. 2 п. 3 ст. 272 НК).

Это часть стоимости основного средства, которую единовременно списывают в период ввода объекта в эксплуатацию ( п. 9 ст. 258 ). Четкого перечня косвенных расходов в НК тоже нет.

Как правило, таковыми считают:

заработную плату и начисленные на нее взносы на обязательное социальное страхование управленческого персонала и сотрудников подразделений, не занятых непосредственно в производстве, торговле, выполнении работ, оказании услуг;

расходы на ремонт ОС; расходы на аренду непроизводственных объектов;

затраты на командировки;

расходы на рекламу;

амортизацию по основным средствам, которые не используются для производства продукции (мебели, оргтехники, компьютеров, транспорта, предназначенных для управленческого персонала).

Как показывает судебная практика, расходы на ремонт ОС — это не всегда косвенные расходы в целях исчисления налога на прибыль.

В составе косвенных расходов однозначно учитываются отчисления в резерв на ремонт ОС, который организация создает в налоговом учете. Ведь сумма отчислений — это расчетная величина. Ее, в отличие от реальных затрат на ремонт конкретных производственных ОС (которые организация может включать в состав прямых расходов), невозможно технологически отнести к прямым расходам.

Косвенными считают расходы, которые не закреплены в учетной политике в качестве прямых. Кроме того, они не должны относиться к внереализационным расходам (п. 1 ст. 318 НК). Внереализационные расходы на прямые и косвенные не разделяются (абз. 3 ст. 320 НК).

Таким образом, при решении вопроса об отнесении той или иной затраты к косвенной нужно также, как и случае с прямыми, руководствоваться особенностями технологического процесса и учитывать экономически обоснованные показатели (см. определение КС от 25 апреля 2019 № 876-О).