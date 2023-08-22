Расходы по налогу на прибыль

Прямые и косвенные расходы: как правильно разделить в налоговом учете

К делению расходов на прямые и косвенные нужно относиться со всей ответственностью. Вы знаете, что периоды признания тех и других различаются. Ошибка приведет к занижению налоговой базы и недоплате налога в одном периоде и завышению и переплате налога в другом.

Версия для печати
Прямые и косвенные расходы: как правильно разделить в налоговом учете
Иллюстрация: rawpixel-com/freepik

Учетная политика — это еще не все

Напомним: делить затраты на прямые и косвенные должны только компании, которые работают по методу начисления.

В учетной политике нужно утверждать список прямых затрат. Те, которые в этот список не попали, будут считаться косвенными.

Чтобы не допустить ошибку при делении затрат на прямые и косвенные, на одну интуицию рассчитывать не стоит. В налоговом учете все должно опираться на документы.

Состав прямых затрат, которые включаются в себестоимость каждого конкретного вида продукции, НК не предусматривает. Указывает лишь на то, что их выбор должен быть обоснован.

Но одно то, что фирма прописала перечень прямых затрат в учетной политике, об обоснованности выбора еще не говорит. До того как утверждать учетную политику, нужно изучить особенности формирования себестоимости продукции в той отрасли, в которой вы работаете, по официально утвержденным документам — инструкциям, рекомендациям и т.д.

На это указано в определении ВС от 23 декабря 2021 г. № 307-ЭС21-24536: при делении расходов на прямые и косвенные необходимо учитывать инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции по соответствующим отраслям.

Какие прямые расходы по налогу на прибыль включать в учетную политику

Таким образом, в НК нет однозначного определения прямых затрат. Есть только общие рекомендации (ст. 318, 320 НК).

Главное: к прямым расходам относятся те затраты, которые имеют явную связь с процессом производства товаров, выполнения работ, оказания услуг:

  • стоимость сырья и материалов;

  • амортизация производственного оборудования;

  • заработная плата производственного персонала;

  • в торговле — цена товаров, таможенные пошлины, доставка, затраты на страхование.

Узнайте, как правильно вести бухгалтерский учет в строительных компаниях. И применять в этой сфере новые ФСБУ. Пройдите курс повышения квалификации по учету в строительстве, получите официальный диплом и станете профи в строительной сфере. Смотреть бесплатный урок из курса.

Косвенные расходы по налогу на прибыль

Единственная трата, которую НК прямо относит к косвенным расходам, — это амортизационная премия (абз. 2 п. 3 ст. 272 НК).

Это часть стоимости основного средства, которую единовременно списывают в период ввода объекта в эксплуатацию (п. 9 ст. 258). Четкого перечня косвенных расходов в НК тоже нет.

Как правило, таковыми считают:

  • заработную плату и начисленные на нее взносы на обязательное социальное страхование управленческого персонала и сотрудников подразделений, не занятых непосредственно в производстве, торговле, выполнении работ, оказании услуг;

  • расходы на ремонт ОС; расходы на аренду непроизводственных объектов;

  • затраты на командировки;

  • расходы на рекламу;

  • амортизацию по основным средствам, которые не используются для производства продукции (мебели, оргтехники, компьютеров, транспорта, предназначенных для управленческого персонала).

Как показывает судебная практика, расходы на ремонт ОС — это не всегда косвенные расходы в целях исчисления налога на прибыль.

В составе косвенных расходов однозначно учитываются отчисления в резерв на ремонт ОС, который организация создает в налоговом учете. Ведь сумма отчислений — это расчетная величина. Ее, в отличие от реальных затрат на ремонт конкретных производственных ОС (которые организация может включать в состав прямых расходов), невозможно технологически отнести к прямым расходам.

Косвенными считают расходы, которые не закреплены в учетной политике в качестве прямых. Кроме того, они не должны относиться к внереализационным расходам (п. 1 ст. 318 НК). Внереализационные расходы на прямые и косвенные не разделяются (абз. 3 ст. 320 НК).

Таким образом, при решении вопроса об отнесении той или иной затраты к косвенной нужно также, как и случае с прямыми, руководствоваться особенностями технологического процесса и учитывать экономически обоснованные показатели (см. определение КС от 25 апреля 2019 № 876-О). 

Обучение для бухгалтеров

💥 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе. Самые нужные вебинары для бухгалтера

Приближается срок сдачи очередного уведомления по ЕНП! Эксперты «Клерка» подготовили для вас вебинары, на которых расскажут, как действовать в той или иной ситуации. Не пропустите!

💥 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе. Самые нужные вебинары для бухгалтера

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕГРЮЛ

Распределение имущества юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ

Ввиду неимоверно разросшегося количества зарегистрированных, но никоим образом не осуществляющих деятельность юридических лиц, созданных в том числе в сомнительных целях, за последние пару-тройку лет активизировалась деятельность налоговых органов по прекращению существования таких организаций.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

🚀 Забирайте самые полезные статьи на «Клерке» в одном журнале: воинский учет, новые правила ЕНС, проверки, отчетность и многое другое

Разборы — это пошаговые текстовые и видео-инструкции про изменения в учете, налогах, кадрах, обзоры важных писем ФНС и Минфина и судебная практика. Кратко и на примерах эксперты «Клерка» рассказывают про новые законы и правила работы. Точно ничего не пропустите и защитите себя от штрафов.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Транспортный налог

Транспортный налог для юрлиц в 2023 году

Все кто владеет транспортным средством, вне зависимости от юридического статуса обязаны уплачивать транспортный налог. В 2023 году в налоговое законодательство, которое касается уплаты транспортного налога, внесли несколько изменений. Разберем, как производить расчет, когда платить и какие штрафы могут быть за неуплату налога.

Транспортный налог для юрлиц в 2023 году
Защита персональных данных

Персональные данные. Как не нарваться на штраф от Роскомнадзора

В статье рассказываю, как правильно защитить персональные данные от передачи третьим лицам и уведомлять органы о сборе персональных данных, их обработке, передаче и утечке.

Персональные данные. Как не нарваться на штраф от Роскомнадзора
Читать еще