Что изменится в работе бухгалтера с 1 сентября 2023 года

Электронные подписи

После 1 сентября 2023 года получить новый сертификат сотрудника юрлица будет невозможно, работники смогут оформить только сертификат физлица.

Чтобы подписывать отчетность таким сертификатом, нужны машиночитаемые доверенности (МЧД), так как в самом сертификате нет данных об организации.

При этом согласно поправкам в закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» работать с сертификатом сотрудника юрлица можно до окончания его срока действия, но не позднее 1 сентября 2024 года.

Штрафы за интернет-рекламу

С 1 сентября вступают в силу поправки в КоАП, зафиксированные в законе от 24 июня 2023 года № 274-ФЗ.

Теперь за нарушение правил маркировки и порядка информирования Роскомнадзора можно получить штрафы:

для граждан до 100 000 рублей,

для должностных лиц до 200 000 рублей,

для организаций до 700 000 рублей.

Путевые листы

С 1 сентября 2023 будут действовать изменения в путевых листах для грузовых и легковых автомобилей (приказ Минтранса от 5 мая 2023 года № 159). Вот что меняется:

Надо будет вносить СНИЛС, а также серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения.

Если длительность рейса больше рабочего дня водителя, можно заполнить один путевой лист.

Если в течение дня у водителя ряд рейсов, можно также заполнить один путевой лист.

В электронном путевом листе можно менять сведения о водителях, марках, моделях прицепов или полуприцепов и их регистрационных номерах.

Уход за детьми-инвалидами

С 1 сентября 2023 года можно один раз в год брать до 24 оплачиваемых дополнительных выходных дней подряд для ухода за детьми-инвалидами (закон от 5 декабря 2022 года № 491-ФЗ).

Родитель, опекун или попечитель детей с инвалидностью имеет право на дополнительные оплачиваемые выходные.

Теперь их можно брать частями, как и прежде, или накапливать и брать одним сроком до 24 дней. Выходные работодатель предоставляет по заявлению сотрудника.

Средства индивидуальной защиты

Приказ Минтруда от 29 октября 2021 года № 766н вступит в силу 1 сентября 2023 года. В нем зафиксированы новые правила, по которым работодатель должен обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и смывающими средствами.

Делать это нужно на основании нормы выдачи СИЗ и Порядка обеспечения СИЗ — эти локальные нормативные акты должны самостоятельно разработать все ИП и ООО, у которых есть сотрудники.

Нормы выдачи нужно рассчитать с учетом (п. 13, п. 18 Правил № 766н):

профессии (должности) работника;

совместительства результатов специальной оценки условий труда (СОУТ);

оценки профессиональных рисков (ОПР).

В Порядок обеспечения СИЗ нужно описать все процессы, связанные со средствами индивидуальной защиты на предприятии — например, ответственность за обеспечение работников средствами защиты, порядок приобретения и правила выдачи этих средств и т.д.

Медосмотры водителей

С 1 сентября 2023 года вступает в силу закон от 29 декабря 2022 года № 629-ФЗ о внесении изменений в закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Теперь предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей можно будет проводить удаленно. Но есть ограничения: дистанционные осмотры запрещены при перевозках организованных групп детей, опасных грузов и на международных маршрутах дальностью от 300 км.

Для осмотров нужно использовать специальные приборы, которые передают информацию о состоянии здоровья и помогают идентифицировать личность работника.

Медицинские книжки

С 1 сентября 2023 года личные медицинские книжки будут оформлять в электронном виде (приказ Минздрава от 18 февраля 2022 года № 90н).

Электронная медицинская книжка должна содержать следующие данные:

сведения о владельце книжки;

результаты предварительных и периодических медосмотров работника;

сведения об обязательной вакцинации;

результаты профессиональной гигиенической подготовки и т.д.

Бумажные медкнижки, которые сейчас на руках у работников, можно будет применять, пока есть свободные листы.

Обучение по охране труда

С 1 сентября 2023 года в число сотрудников, которые обязаны пройти обучение по охране труда в спецорганизации, не надо включать тех, кто на постоянной основе работает дистанционно (постановление Правительства от 30 декабря 2022 года № 2540).

Результаты специальной оценки условий труда

С 1 сентября 2023 года отчет о проведении спецоценки условий труда (СОУТ) можно будет оформлять не только на бумаге, но и в виде электронного документа (закон от 24 июля 2023 года № 381-ФЗ).

СОУТ должны проводить все организации и ИП, которые заключили хотя бы один трудовой договор.

Цель этой оценки — установить, есть ли вредные факторы на каждом рабочем месте, и присвоить ему класс риска. Результаты СОУТ влияют на тариф взносов на травматизм и дополнительные тарифы по пенсионным взносам.

Расчет и взимание платы за НВОС

С 1 сентября 2023 года действуют новые правила расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду (постановление Правительства от 31 мая 2023 года № 881). В основном изменения касаются моментов, которые до этого не были четко обозначены. Например: