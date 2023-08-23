Практикум для бухгалтера: последние изменения в законодательстве 2023 и как применять их в работе. ЕНС, воинский учет, поправки в НК, проверки, замена справке 182н, дивиденды

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Актуальное: последние изменения, важное для бухгалтера
Поправки в НК по УСН: что уже изменилось и что еще изменится
Что изменили в НК по страховым взносам: новые правила резервирования на ЕНС, суточные для разъездной работы, уменьшение налогов на фиксвзносы
Цифровой рубль: что это такое, для чего нужен и когда заработает
Изменения в порядке приема на работу несовершеннолетних. Мини-курс
Воинский учет
🔥 Популярный разбор Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
Рекомендуем покупать оба этих разбора сразу или подключить подписку. Если вы никогда не вели воинский учет в компании сможете сразу и настроить программу, и разобраться, какие документы необходимо создать и какие отчеты сдать в военкомат.
ЕНП и ЕНС
Новый порядок списания НДФЛ с ЕНС и уведомления. Мини-курс
Проверки и требования
Как отвечать на требования налоговой по зарплате в 2023 году + Образец пояснений для ФНС
Практическая помощь бухгалтеру
Как получить сведения о зарплате через СФР без справки 182н. Мини-курс
По просьбе подписчиков
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Порядок уплаты налога на прибыль организации с обособленными подразделениями в 2023 году + таблица с примерами проводок