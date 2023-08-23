Обзоры для бухгалтера

Практикум для бухгалтера: последние изменения в законодательстве 2023 и как применять их в работе. ЕНС, воинский учет, поправки в НК, проверки, замена справке 182н, дивиденды

Подборки по самым важным последним изменениям. Каждый день «Клерк» выпускает особый контент — разборы. Это видео (мини-курсы) и текстовые материалы, в которых разбираем последние изменения, практические вопросы учета, объясняем понятным языком, как применять в работе самые сложные ФЗ и положения НК. Помогаем бухгалтерам стать профессиональнее и не тратить время на копание в нормативке.

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Практикум для бухгалтера: последние изменения в законодательстве 2023 и как применять их в работе. ЕНС, воинский учет, поправки в НК, проверки, замена справке 182н, дивиденды
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Обзоры для бухгалтера

Практикум для бухгалтера: последние изменения в законодательстве 2023 и как применять их в работе. ЕНС, воинский учет, поправки в НК, проверки, замена справке 182н, дивиденды

Подборки по самым важным последним изменениям. Каждый день «Клерк» выпускает особый контент — разборы. Это видео (мини-курсы) и текстовые материалы, в которых разбираем последние изменения, практические вопросы учета, объясняем понятным языком, как применять в работе самые сложные ФЗ и положения НК. Помогаем бухгалтерам стать профессиональнее и не тратить время на копание в нормативке.

Практикум для бухгалтера: последние изменения в законодательстве 2023 и как применять их в работе. ЕНС, воинский учет, поправки в НК, проверки, замена справке 182н, дивиденды

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