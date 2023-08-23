Практикум для бухгалтера: последние изменения в законодательстве 2023 и как применять их в работе. ЕНС, воинский учет, поправки в НК, проверки, замена справке 182н, дивиденды

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Актуальное: последние изменения, важное для бухгалтера

Воинский учет

Рекомендуем покупать оба этих разбора сразу или подключить подписку. Если вы никогда не вели воинский учет в компании сможете сразу и настроить программу, и разобраться, какие документы необходимо создать и какие отчеты сдать в военкомат.

ЕНП и ЕНС

Новый порядок списания НДФЛ с ЕНС и уведомления. Мини-курс

Проверки и требования

Практическая помощь бухгалтеру

По просьбе подписчиков

Вы можете заказать разбор главному редактору «Клерка». Главред лично ответит на ваш запрос и принесет ссылку на готовый разбор.

Примеры последних разборов, которые мы подготовили по таким запросам:

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