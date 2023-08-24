Как правильно учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества

Как формируют первоначальную стоимость основных средств

Для того чтобы основное средство попало в разряд амортизируемых, необходимо, чтобы его первоначальная стоимость превышала 100 000 рублей (п. 1 ст. 256 НК).

Если стоимость объекта равна этим значениям или меньше, тогда на него не начисляется амортизация — его стоимость списывают в налоговом учете единовременно в составе материальных расходов (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК).

Как в налоговом, так и в бухгалтерском учете первоначальную стоимость основного средства формируют в зависимости от того, как оно было приобретено:

куплено за деньги;

получено в качестве вклада в уставный капитал;

получено безвозмездно;

построено (создано) силами самой фирмы;

получено в результате раздела или объединения других недвижимых вещей (введено с 1 марта 2023 года законом от 21 декабря 2021 г. № 430-ФЗ).

Закон от 31 июля 2023 года установил в НК единый порядок определения первоначальной стоимости ОС, как приобретенного за деньги, так и безвозмездно полученного, а также выявленного при инвентаризации. В ней нужно учитывать расходы, связанные с получением этого имущества и доведением его до состояния, пригодного для использования.

По сути, эта поправка сблизила порядок формирования в налоговом учете первоначальной стоимости любого амортизируемого имущества, как приобретенного за деньги, так и безвозмездно полученного, а также выявленного при инвентаризации.

Таким образом, первоначальная стоимость безвозмездно полученных ОС будет формироваться в большем размере, чем ранее.

Узнайте, как правильно вести бухгалтерский учет в строительных компаниях. И применять в этой сфере новые ФСБУ. Пройдите курс повышения квалификации по учету в строительстве, получите официальный диплом и станете профи в строительной сфере. Купить курс

Как считать первоначальную стоимость ОС, поступивших безвозмездно

Напомним для начала, что и после внесения поправок продолжает действовать старое правило: если фирма получила ОС безвозмездно, в налоговом учете стоимость такого имущества не может быть меньше его остаточной стоимости по данным передающей стороны (п. 8 ст. 250 НК).

А поправка затронула пункт 1 статьи 257 НК. Согласно этой норме (в старой редакции), первоначальная стоимость основного средства, полученного безвозмездно, равна сумме, которая учтена в составе внереализационных доходов по этому основному средству.

Заметим, что к внесению изменений Минфин начал нас «готовить» заранее. Так, в письме от 17 апреля 2023 г. № 03-03-08/34107 Минфин отметил, что порядок учета безвозмездно полученного ОС зависит от того, имеет оно или нет первоначальную стоимость в налоговом учете.

И обратил внимание на важный нюанс, который потом и был учтен при внесении изменений в НК.

При формировании первоначальной стоимости любого амортизируемого имущества в ней учитываются расходы, связанные с получением этого имущества и доведением его до состояния, пригодного для использования.

Получение имущества безвозмездно исключением не является.

Теперь такой порядок определения в НК закреплен.

В стоимость безвозмездно полученных и выявленных при инвентаризации объектов нужно включать расходы на доведение таких объектов до состояния, при котором их возможно использовать (п. 1 ст. 257 НК, п. 36 ст. 2 закона от 31 июля 2023 г. № 389-ФЗ).

Принять к учету безвозмездно полученное основное средство нужно по первоначальной стоимости, равной сумме признанного дохода, а также понесенных расходов. Амортизация по такому основному средству в целях налогообложения прибыли будет начисляться в общем порядке.

Пример. Первоначальная стоимость безвозмездно полученного имущества с учетом расходов

Компания безвозмездно получила от некоммерческой организации оборудование. По данным налогового учета НКО остаточная стоимость оборудования — 4 500 000 руб.

Компания потратила на доставку, установку и наладку оборудования 200 000 руб.

Первоначальная стоимость оборудования в налоговом учете составит 4 700 000 руб. (4 500 000 + 200 000).

Если ОС получено от учредителя

По-другому формируется первоначальная стоимость ОС, полученных безвозмездно:

от другой организации, если ее доля в уставном капитале вашей фирмы 50% и более;

от другой организации, если доля вашей фирмы в ее уставном капитале превышает 50% и более;

от физического лица, если его доля в уставном капитале вашей фирмы превышает 50% и более.

Эта норма о том, что при получении безвозмездно основного средства от учредителя (в том числе физического лица), доля которого в уставном капитале фирмы составляет не менее 50%, учитываемого для налога на прибыль внереализационного дохода не возникает (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК).

Получается, что первоначальная стоимость основного средства в налоговом учете не формируется и амортизация по нему не начисляется, поскольку первоначальная стоимость этого основного средства равна нулю.

Но только если получатель не несет расходов, связанных с безвозмездным получением основного средства от учредителя.

Если у организации при безвозмездном получении основного средства от «правильного» учредителя возникают расходы в сумме более 100 000 рублей, то ОС должно быть принято к учету по первоначальной стоимости, которая будет сформирована в сумме таких расходов.

Пример. Первоначальная стоимость безвозмездно полученного имущества от учредителя

Компания безвозмездно получила от своего учредителя, доля которого в уставном капитале 60%, оборудование. Компания потратила на доставку, установку и наладку оборудования 200 000 руб.

Первоначальная стоимость полученного оборудования в налоговом учете составит 200 000 руб.