Как бухгалтеру разобраться с ЕНС, выстроить тайм-менеджмент и автоматизировать процессы. Обзор мероприятий с 28 августа по 1 сентября

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29 августа Как бухгалтеру эффективно планировать свои задачи
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Особенности бухгалтерской профессии.
Планирование бухгалтерской работы.
Повседневные задачи.
Рабочее время бухгалтера — тайм-менеджмент.
29 августа Как автоматизировать бизнес-процессы в бухгалтерской компании
Время: 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Как автоматизировать бизнес-процессы в бухгалтерской компании и получить пошаговый план.
Как сделать так, чтобы бизнес-процессы по каждому клиенту каждый месяц запускались сами.
Как сделать удобную систему контроля над выполненными задачами сотрудников.
Как видеть календарь по сданным отчетам на одном листе.
29 августа Как подружиться с ЕНС без штрафов и нервов: инструкция для чайников
Время: c 11:00 до 11:40
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1 января 2023 года новые правила касаются организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Единый налоговый счет теперь есть у всех, а применение нового порядка уплаты и учета налогов — обязательное. Исключение — только для самозанятых, они могут уплачивать налог как раньше или перейти на Единый налоговый платеж.
29 августа Единый налоговый счет: что мы имеем на сегодняшний день
Время: c 11:00 до 12:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Что изменилось в Налоговом кодексе в части взимания налогов и сборов через ЕНС.
2. Какие есть итоги первого полугодия 2023 года и новшества, которые вступят в силу с 01.10.2023.
3. Налоги на сверхприбыль и изменения в Соглашении об избежании двойного налогообложения.
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