Вебинары для бухгалтеров

Как бухгалтеру разобраться с ЕНС, выстроить тайм-менеджмент и автоматизировать процессы. Обзор мероприятий с 28 августа по 1 сентября

Подготовили обзор важных мероприятий для бухгалтера. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

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Как бухгалтеру разобраться с ЕНС, выстроить тайм-менеджмент и автоматизировать процессы. Обзор мероприятий с 28 августа по 1 сентября
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

29 августа Как бухгалтеру эффективно планировать свои задачи

Время: с 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Особенности бухгалтерской профессии.

  • Планирование бухгалтерской работы.

  • Повседневные задачи.

  • Рабочее время бухгалтера — тайм-менеджмент.

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29 августа Как автоматизировать бизнес-процессы в бухгалтерской компании

Время: 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Как автоматизировать бизнес-процессы в бухгалтерской компании и получить пошаговый план.

  • Как сделать так, чтобы бизнес-процессы по каждому клиенту каждый месяц запускались сами.

  • Как сделать удобную систему контроля над выполненными задачами сотрудников.

  • Как видеть календарь по сданным отчетам на одном листе.

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29 августа Как подружиться с ЕНС без штрафов и нервов: инструкция для чайников

Время: c 11:00 до 11:40

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1 января 2023 года новые правила касаются организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Единый налоговый счет теперь есть у всех, а применение нового порядка уплаты и учета налогов — обязательное. Исключение — только для самозанятых, они могут уплачивать налог как раньше или перейти на Единый налоговый платеж.

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29 августа Единый налоговый счет: что мы имеем на сегодняшний день

Время: c 11:00 до 12:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Что изменилось в Налоговом кодексе в части взимания налогов и сборов через ЕНС.

2. Какие есть итоги первого полугодия 2023 года и новшества, которые вступят в силу с 01.10.2023.

3. Налоги на сверхприбыль и изменения в Соглашении об избежании двойного налогообложения.

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Всех приветствую! Я, Владислав Каминский, налоговый эксперт и спикер Клерк.Конференции, которая пройдет 12 сентября, приоткрою завесу своего выступления. Один из пунктов моего доклада — проверка НДС со стороны налоговой.

Как понять, что ИФНС заинтересовалась вашим НДС

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