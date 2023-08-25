Как бухгалтеру разобраться с ЕНС, выстроить тайм-менеджмент и автоматизировать процессы. Обзор мероприятий с 28 августа по 1 сентября

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Время: с 10:00 до 11:00

Как видеть календарь по сданным отчетам на одном листе.

Как сделать удобную систему контроля над выполненными задачами сотрудников.

Как сделать так, чтобы бизнес-процессы по каждому клиенту каждый месяц запускались сами.

Как автоматизировать бизнес-процессы в бухгалтерской компании и получить пошаговый план.

1 января 2023 года новые правила касаются организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Единый налоговый счет теперь есть у всех, а применение нового порядка уплаты и учета налогов — обязательное. Исключение — только для самозанятых, они могут уплачивать налог как раньше или перейти на Единый налоговый платеж.

Время: c 11:00 до 11:40

29 августа Единый налоговый счет: что мы имеем на сегодняшний день

Время: c 11:00 до 12:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Что изменилось в Налоговом кодексе в части взимания налогов и сборов через ЕНС.

2. Какие есть итоги первого полугодия 2023 года и новшества, которые вступят в силу с 01.10.2023.

3. Налоги на сверхприбыль и изменения в Соглашении об избежании двойного налогообложения.

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