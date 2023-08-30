Амортизация основных средств

Можно ли начислять амортизацию по имуществу, которое простаивает?

Амортизация в отношении имущества, находящегося на временном простое, начисляется в общеустановленном порядке.

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Можно ли начислять амортизацию по имуществу, которое простаивает?
Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Как определено НК, расходы, учитываемые при расчете налоговой базы по прибыли, должны отвечать критериям ст. 252 НК, а именно: должны быть экономически обоснованны и документально подтверждены.

Согласно п.1 ст. 256 НК амортизируемым имуществом признается имущество, которое принадлежит компании на праве собственности, имеет срок полезного использования более 12 месяцев, первоначальную стоимость более 100 000 рублей, используются для получения дохода.

Согласно п.4 ст. 259 НК начисление амортизации начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию.

Основания, по которым основные средства исключаются из состава амортизируемого имущества, приведены в п.3 ст. 256 НК:

  • ОС переведены по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше 3 месяцев;.

  • ОС находятся по решению руководства на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев, за исключением случаев, если основные средства в процессе реконструкции или модернизации продолжают использоваться в деятельности, направленной на получение дохода.

Других оснований для исключения ОС из состава амортизируемого имущества нет, в том числе в таких случаях:

  • Когда от использования амортизируемого имущества в какой-то промежуток времени компания не получает доход.

  • Компания произвольно исключила имущество из состава амортизируемого, в том числе по критерию временного неполучения дохода.

В итоге, вывод: бухгалтерия в отношении амортизируемого имущества, находящегося на временном простое, должна начислять амортизацию в общеустановленном порядке.

Ответ на этот вопрос полностью соответствует позиции Минфина, которая изложена в письме от 23.05.2023 № 03-03-06/3/46936.

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Кроме того, Минфин в письме № 03-03-06/3/46936, обращает внимание бухгалтеров еще на 2 важные детали — в составе внереализационных расходов:

  • можно учитывать расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая суммы недоначисленной амортизации;

  • расходы в виде убытков от хищений, виновники которых не установлены (факт отсутствия виновных лиц должен быть подтвержден документом МВД).

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