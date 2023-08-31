Цифровой рубль

Страшилки про 31 августа: надо ли писать отказ на биометрию и цифровой рубль

Сегодня мне от подписчиков и знакомых пришло сразу 3 сообщения. Все связаны с сакральной датой 31 августа. Не только конец лета, но и почти что конец свободной жизни, цифровой концлагерь и прочее. Давайте разберемся с обоими шокирующими сценариями, о которых пишут соцсети в последние дни.

Версия для печати
Страшилки про 31 августа: надо ли писать отказ на биометрию и цифровой рубль
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Страшилка № 1 

До 31 августа надо написать в МФЦ заявление и отказаться от использования своей биометрии. Иначе вас насильно будут снимать камеры банкоматов, ваш голос будет записываться при звонках. Потом это могут использовать мошенники.

Как на самом деле

С 1 июня по 30 сентября организации, ранее собиравшие биометрические данные (голос, видео) должны передать все в государственную Единую биотметрическую систему (ЕБС).

По закону они должны уведомить клиента — это может быть пуш-уведомление, письмо, смс и т.д. Оно может теоретически затеряться.

Если в течение 30 дней клиент не написал отказ от передачи данных, то они автоматически перейдут в ЕБС. Важно: речь идет о тех данных, которые уже были сданы.

Ни о какой съемке банкоматами и прочих актах без спроса речи не идет.

Пример: раньше биометрию в свою систему собирал Сбербанк. С согласия клиента, конечно. Если ничего не писать, эти данные теперь будут хранить в государственной ЕБС, если написать отказ — данные не передадут. Но отказаться в МФЦ от хранения своих данных можно и после 30 сентября.

Можно ли никакую биометрию никуда не сдавать?

Да, можно, это добровольное дело. И если уже сдали, то можно отозвать разрешение на использование. Сейчас нет каких-то значимых услуг и сервисов, которые предоставляются только по биометрии.

Страшилка № 2

До 31 августа надо написать отказ от использования цифрового рубля, иначе все — заставят им пользоваться.

Как на самом деле?

Это тоже дело добровольное. Сейчас пока операции с цифровым рублем проводят несколько банков в тестовом режиме. Пару недель назад Центробанк сообщал, что первых 600 участников эксперимента уже набрали. То есть сейчас даже желающие не могут поучаствовать.

Потом, очевидно, круг будет расширяться, а со временем цифровой рубль будет доступен всем желающим. Но государство всячески подчеркивает, что цифрорубль — дело добровольное.

Просто будет 3 формы рубля: наличный, безналичный и цифровой. Если не хотите пользоваться последним, писать ничего не надо.

Мое мнение: все эти технологичные штуки останутся опцией по желанию. Принуждение будет отталкивать людей в сторону «серых» и «черных» операций, которые государству не выгодны.

Но я не дам руку на отсечение по поводу того, что порядок не поменяется никогда. Могут ли в будущем принять закон об обязательном использовании цифрового рубля или биометрии? Теоретически да, нет ничего невозможного.

Как и могут сделать просто очень привлекательные условия для таких операций — выгода, отсутствие комиссии и т.д. Поживем-увидим, но я лично каких-то негативных сценариев тут не ожидаю.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Даже если организация не платила авансы по земельному налогу, уведомления по ЕНП все равно надо сдать

Уведомление по ЕНП сдают о начисленных налогах, а не уплаченных. Если у компании нет денег на уплату налогов, их начисление все равно должно пройти по уведомлению.

Общество

Еда в Сербии. Рестораны, кафе, супермаркеты, рынки

Сербия — это не только исторический и культурный кладезь, но и страна, богатая разнообразием кулинарных традиций. Рассмотрим, каким образом путешественники и местные жители могут насладиться гастрономическими радостями в Сербии.

Еда в Сербии. Рестораны, кафе, супермаркеты, рынки

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бухгалтеры

Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

Цифровой рубль

Страшилки про 31 августа: надо ли писать отказ на биометрию и цифровой рубль

Сегодня мне от подписчиков и знакомых пришло сразу 3 сообщения. Все связаны с сакральной датой 31 августа. Не только конец лета, но и почти что конец свободной жизни, цифровой концлагерь и прочее. Давайте разберемся с обоими шокирующими сценариями, о которых пишут соцсети в последние дни.

Страшилки про 31 августа: надо ли писать отказ на биометрию и цифровой рубль
Управленческий учет

Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала

Понять, насколько успешно компания получает отдачу от вложенного капитала, можно с помощью расчёта рентабельности собственного капитала (ROE). Для более качественного анализа надо понять, за счёт чего растёт показатель ROE. В этом поможет формула Дюпон.

Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Налоги, взносы, пошлины

🔥 Не пропустите главное событие осени: «Клерк.Конференцию: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она пройдет уже 12 сентября!

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция». Она пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и в онлайн-трансляции.

Карьера бухгалтера

Что делать, если друг стал вашим начальником. И чего стоит избегать, чтобы сохранить равновесие

Если проводите на работе много времени, то у вас там появляются друзья. Днем — обсуждаете рабочие проекты, по выходным — ходите в кино или на шашлыки, по вечерам — обсуждаете начальника за чашкой чая. А потом случается так, что «друга по работе» повышают — и он становится боссом. Разбираемся, как себя вести, чтобы сохранить и дружбу, и уважение остальных коллег — и продолжать строить успешную карьеру.

Что делать, если друг стал вашим начальником. И чего стоит избегать, чтобы сохранить равновесие

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Право

Новые поправки в закон позволят иметь доступ к личным данным без судебного решения

В МВД России разработали ряд поправок к ФЗ от 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности» (ОРМ). Предлагаемые изменения позволят силовикам иметь удаленный доступ к любой информации из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и с устройств граждан без решения суда.

Личные финансы

На сборы 13 944 руб. Депутаты хотят ввести ежегодные выплаты к 1 сентября для школьников

Размер такой поддержки может составить один прожиточный минимум для детей в России. Для этого понадобится 250 млрд рублей, которые депутаты хотят взять из фонда национального благосостояния. Чиновники уже предлагают учесть эту сумму при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 г. и 2026 г.

На сборы 13 944 руб. Депутаты хотят ввести ежегодные выплаты к 1 сентября для школьников
Читать еще