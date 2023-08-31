Страшилки про 31 августа: надо ли писать отказ на биометрию и цифровой рубль

Страшилка № 1

До 31 августа надо написать в МФЦ заявление и отказаться от использования своей биометрии. Иначе вас насильно будут снимать камеры банкоматов, ваш голос будет записываться при звонках. Потом это могут использовать мошенники.

Как на самом деле

С 1 июня по 30 сентября организации, ранее собиравшие биометрические данные (голос, видео) должны передать все в государственную Единую биотметрическую систему (ЕБС).

По закону они должны уведомить клиента — это может быть пуш-уведомление, письмо, смс и т.д. Оно может теоретически затеряться.

Если в течение 30 дней клиент не написал отказ от передачи данных, то они автоматически перейдут в ЕБС. Важно: речь идет о тех данных, которые уже были сданы.

Ни о какой съемке банкоматами и прочих актах без спроса речи не идет.

Пример: раньше биометрию в свою систему собирал Сбербанк. С согласия клиента, конечно. Если ничего не писать, эти данные теперь будут хранить в государственной ЕБС, если написать отказ — данные не передадут. Но отказаться в МФЦ от хранения своих данных можно и после 30 сентября.

Можно ли никакую биометрию никуда не сдавать?

Да, можно, это добровольное дело. И если уже сдали, то можно отозвать разрешение на использование. Сейчас нет каких-то значимых услуг и сервисов, которые предоставляются только по биометрии.

Страшилка № 2

До 31 августа надо написать отказ от использования цифрового рубля, иначе все — заставят им пользоваться.

Как на самом деле?

Это тоже дело добровольное. Сейчас пока операции с цифровым рублем проводят несколько банков в тестовом режиме. Пару недель назад Центробанк сообщал, что первых 600 участников эксперимента уже набрали. То есть сейчас даже желающие не могут поучаствовать.

Потом, очевидно, круг будет расширяться, а со временем цифровой рубль будет доступен всем желающим. Но государство всячески подчеркивает, что цифрорубль — дело добровольное.

Просто будет 3 формы рубля: наличный, безналичный и цифровой. Если не хотите пользоваться последним, писать ничего не надо.

Мое мнение: все эти технологичные штуки останутся опцией по желанию. Принуждение будет отталкивать людей в сторону «серых» и «черных» операций, которые государству не выгодны.

Но я не дам руку на отсечение по поводу того, что порядок не поменяется никогда. Могут ли в будущем принять закон об обязательном использовании цифрового рубля или биометрии? Теоретически да, нет ничего невозможного.

Как и могут сделать просто очень привлекательные условия для таких операций — выгода, отсутствие комиссии и т.д. Поживем-увидим, но я лично каких-то негативных сценариев тут не ожидаю.