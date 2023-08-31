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Вакансии на «Клерке» только для бухгалтеров? А вот и нет! У нас ищут даже токарей. Обзор для всех, кто в поиске

Почитать полезные материалы «Клерке», а заодно найти работу для мужа или подработку для сына-студента? Легко! А может пора прокачать навыки и сменить направление деятельности? Смотрите обзор небанальных вакансий на Клерк.Работа.

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Вакансии на «Клерке» только для бухгалтеров? А вот и нет! У нас ищут даже токарей. Обзор для всех, кто в поиске
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На Клерк.Работа можно найти подходящую вакансию в нужном городе или на удаленку и сразу связаться с работодателем.

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Токарь

ООО «СТАМ» подбирает специалистов для работы вахтовым методом на заводах и предприятиях.

Что нужно делать: работать на станках различных типов (получистовая обработка металла, нарезание резьб).

Умения и навыки: 4-6 разряд, опыт работы по специальности.

Условия: вахта 30\45\60\90 дней (на выбор соискателя). Жилье в шаговой доступности от предприятия, спецодежда, СИЗ. Билеты до места работы и обратно или компенсация проезда в полном объеме.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от от 145 000 до 170 000 рублей, г. Муром, полная занятость.

Бармен в попкорн-бар

Работодатель — ООО «Голифуд», бар при кинотеатре.

Что нужно делать: обслуживать гостей, готовить попкорн.

Умения и навыки: пунктуальность, ответственность, опыт не требуется.

Условия: оплата за смену — 2 500 рублей.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 35 000 рублей, г. Санкт-Петербург, полная занятость.

IT-бухгалтер в сервис развития карьеры Эйч

Специалиста ищет «Эйч» — сервис развития карьеры.

Что нужно делать: вести бухгалтерский и налоговый учет (УСН д-р), вести внутренний финансовый учет, быстро оперировать законодательством.

Умения и навыки: опыт работы бухгалтером в IT-стартапе или компании, которая делает онлайн-продукт.

Условия: фуллтайм график 5/2 с гибким началом рабочего дня, возможность роста с ростом бизнеса и зоны отвественности.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 90 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

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Налоги, взносы, пошлины

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