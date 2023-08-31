Вакансии на «Клерке» только для бухгалтеров? А вот и нет! У нас ищут даже токарей. Обзор для всех, кто в поиске

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ООО «СТАМ» подбирает специалистов для работы вахтовым методом на заводах и предприятиях.

Что нужно делать: работать на станках различных типов (получистовая обработка металла, нарезание резьб).

Умения и навыки: 4-6 разряд, опыт работы по специальности.

Условия: вахта 30\45\60\90 дней (на выбор соискателя). Жилье в шаговой доступности от предприятия, спецодежда, СИЗ. Билеты до места работы и обратно или компенсация проезда в полном объеме.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.