Вакансии на «Клерке» только для бухгалтеров? А вот и нет! У нас ищут даже токарей. Обзор для всех, кто в поиске

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Токарь
ООО «СТАМ» подбирает специалистов для работы вахтовым методом на заводах и предприятиях.
Что нужно делать: работать на станках различных типов (получистовая обработка металла, нарезание резьб).
Умения и навыки: 4-6 разряд, опыт работы по специальности.
Условия: вахта 30\45\60\90 дней (на выбор соискателя). Жилье в шаговой доступности от предприятия, спецодежда, СИЗ. Билеты до места работы и обратно или компенсация проезда в полном объеме.
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Зарплата от от 145 000 до 170 000 рублей, г. Муром, полная занятость.
Бармен в попкорн-бар
Работодатель — ООО «Голифуд», бар при кинотеатре.
Что нужно делать: обслуживать гостей, готовить попкорн.
Умения и навыки: пунктуальность, ответственность, опыт не требуется.
Условия: оплата за смену — 2 500 рублей.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 35 000 рублей, г. Санкт-Петербург, полная занятость.
IT-бухгалтер в сервис развития карьеры Эйч
Специалиста ищет «Эйч» — сервис развития карьеры.
Что нужно делать: вести бухгалтерский и налоговый учет (УСН д-р), вести внутренний финансовый учет, быстро оперировать законодательством.
Умения и навыки: опыт работы бухгалтером в IT-стартапе или компании, которая делает онлайн-продукт.
Условия: фуллтайм график 5/2 с гибким началом рабочего дня, возможность роста с ростом бизнеса и зоны отвественности.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 90 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
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