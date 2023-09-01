Вебинары для бухгалтеров

Горячие вопросы ЕНП, карьера бухгалтера-международника, правильный договор с внештатником. Обзор мероприятий с 4 по 8 сентября

Подготовили обзор важных вебинаров для бухгалтера. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

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Горячие вопросы ЕНП, карьера бухгалтера-международника, правильный договор с внештатником. Обзор мероприятий с 4 по 8 сентября
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

4 сентября Вебинар c Мариной Климовой «ЕНП: «горячие» новости и сложные вопросы»

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: 2 000 рублей

Тезисы мероприятия:

1. Реформа реформы? Изменения в НК РФ, внесенные и вносимые для совершенствования института ЕНС.

2. Типичные ошибки налогоплательщиков при уплате ЕНП и взаимодействии с налоговыми органами: что показала практика?

3. Сложные вопросы отражения налогов на ЕНС: разные источники формирования совокупной обязанности. Влияние представления уточнённых налоговых деклараций на показатели ЕНС. Досрочная уплата налогов, страховых взносов: как обозначить целевое назначение платежа? Особенности для ИП на УСН, ПСН.

4. Уведомления об исчисленных суммах: новые правила представления уведомлений по НДФЛ, типичные ошибки в уведомлениях и их исправление.

5. Распределение ЕНП: нормы НК РФ изменены. Как это повлияет на работу бухгалтера?

6. Налоговая задолженность и ее последствия. Новые правила начисления пеней в 2023 и 2024 гг. Порядок взыскания недоимок, начисления штрафов.

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5 сентября Как стать международным бухгалтером и зарабатывать удаленно от $2000 в месяц

Время: c 19:00 до 21:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Узнаете какой карьерный путь в профессии международного бухгалтера и как можно работать удаленно из любой точки мира.

2. Познакомитесь с сайтами по поиску клиентов, проанализируете основные требования в работе и возможный уровень заработной платы.

3. Узнаете интерфейс программы Quick Books Online и даже вместе со спикером выставите первую счет-фактуру (другими словами, invoice).

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7 сентября Какой договор выбрать компании для безрискового сотрудничества с внештатниками

Время: c 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Главный юрист Консоль.Про Арина Юсупова расскажет о видах договоров ГПХ с самозанятыми.

2. 4 вида договоров ГПХ, которые подходят для сотрудничества с самозанятыми.

3. Особенности договоров каждого вида.

4. Как понять, какой договор выбрать.

5. Какие риски могут возникнуть при заключении договоров и как их минимизировать.

6. Как правильно прекратить сотрудничество.

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7 сентября Клиентов много, времени мало: как CRM-система и Контур.Экстерн помогут бухгалтерской фирме

Время: c 12:00 до 13:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Как оценить загрузку сотрудника и затраты на клиента.

2. Что делать с ресурсозатратными клиентами.

3. Как вести все коммуникации с клиентом в одном окне.

4. Зачем проверять клиентов по 115-ФЗ.

5. Как законно сдать отчетность, если директора нет рядом.

6. Можно ли контролировать состояние ЕНС.

7. Как отслеживать сроки сдачи отчетов и ответов на требования.

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Все мероприятия для бухгалтера, кадровика, директора, предпринимателя и других специалистов — ищите в разделе Мероприятия.

Налог на имущество физических лиц

Вот-вот начнется рассылка налоговых уведомлений на имущественные налоги физлиц за 2022 год

Уже с 10 сентября начинается ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физлицами имущественных налогов за 2022 год – транспортного и земельного налогов, налога на имущество физлиц, а также НДФЛ, не удержанного налоговыми агентами.

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Имущественный вычет

Можно одновременно заявить имущественный вычет на покупку и на продажу квартиры

Если человек купил квартиру, а потом в этом же году продал ее, то в декларации 3-НДФЛ надо отразить доход от продажи и можно отразить вычет на покупку (если ранее его не получали).

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Налоги, взносы, пошлины

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Горячий кейс по ЕНС. Как я отбила 114 тысяч рублей у налоговой службы

В статье рассказываю, как работает система уплаты налогов через единый налоговый платеж, какие могут быть причины отрицательного сальдо ЕНС и делюсь кейсом, как я отбила 114 тысяч рублей клиента у налоговой службы, после ошибки в начислениях.

Горячий кейс по ЕНС. Как я отбила 114 тысяч рублей у налоговой службы
НДС

В каком случае фирма на УСН платит НДС

Компания, которая работает на УСН, вправе оформлять первичные учетные документы с выделенной в них суммой НДС. Платить налог в бюджет только в том случае, если УСН-компания оформляет счета-фактуры с НДС. Другие первичные учетные документы, даже если в них выделен налог, не будут служить основанием для уплаты налога в бюджет.

В каком случае фирма на УСН платит НДС
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