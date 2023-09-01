Горячие вопросы ЕНП, карьера бухгалтера-международника, правильный договор с внештатником. Обзор мероприятий с 4 по 8 сентября

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4 сентября Вебинар c Мариной Климовой «ЕНП: «горячие» новости и сложные вопросы»
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: 2 000 рублей
Тезисы мероприятия:
1. Реформа реформы? Изменения в НК РФ, внесенные и вносимые для совершенствования института ЕНС.
2. Типичные ошибки налогоплательщиков при уплате ЕНП и взаимодействии с налоговыми органами: что показала практика?
3. Сложные вопросы отражения налогов на ЕНС: разные источники формирования совокупной обязанности. Влияние представления уточнённых налоговых деклараций на показатели ЕНС. Досрочная уплата налогов, страховых взносов: как обозначить целевое назначение платежа? Особенности для ИП на УСН, ПСН.
4. Уведомления об исчисленных суммах: новые правила представления уведомлений по НДФЛ, типичные ошибки в уведомлениях и их исправление.
5. Распределение ЕНП: нормы НК РФ изменены. Как это повлияет на работу бухгалтера?
6. Налоговая задолженность и ее последствия. Новые правила начисления пеней в 2023 и 2024 гг. Порядок взыскания недоимок, начисления штрафов.
5 сентября Как стать международным бухгалтером и зарабатывать удаленно от $2000 в месяц
Время: c 19:00 до 21:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Узнаете какой карьерный путь в профессии международного бухгалтера и как можно работать удаленно из любой точки мира.
2. Познакомитесь с сайтами по поиску клиентов, проанализируете основные требования в работе и возможный уровень заработной платы.
3. Узнаете интерфейс программы Quick Books Online и даже вместе со спикером выставите первую счет-фактуру (другими словами, invoice).
7 сентября Какой договор выбрать компании для безрискового сотрудничества с внештатниками
Время: c 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Главный юрист Консоль.Про Арина Юсупова расскажет о видах договоров ГПХ с самозанятыми.
2. 4 вида договоров ГПХ, которые подходят для сотрудничества с самозанятыми.
3. Особенности договоров каждого вида.
4. Как понять, какой договор выбрать.
5. Какие риски могут возникнуть при заключении договоров и как их минимизировать.
6. Как правильно прекратить сотрудничество.
7 сентября Клиентов много, времени мало: как CRM-система и Контур.Экстерн помогут бухгалтерской фирме
Время: c 12:00 до 13:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Как оценить загрузку сотрудника и затраты на клиента.
2. Что делать с ресурсозатратными клиентами.
3. Как вести все коммуникации с клиентом в одном окне.
4. Зачем проверять клиентов по 115-ФЗ.
5. Как законно сдать отчетность, если директора нет рядом.
6. Можно ли контролировать состояние ЕНС.
7. Как отслеживать сроки сдачи отчетов и ответов на требования.
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