Горячие вопросы ЕНП, карьера бухгалтера-международника, правильный договор с внештатником. Обзор мероприятий с 4 по 8 сентября

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6. Налоговая задолженность и ее последствия. Новые правила начисления пеней в 2023 и 2024 гг. Порядок взыскания недоимок, начисления штрафов.

5. Распределение ЕНП: нормы НК РФ изменены. Как это повлияет на работу бухгалтера?

4. Уведомления об исчисленных суммах: новые правила представления уведомлений по НДФЛ, типичные ошибки в уведомлениях и их исправление.

3. Сложные вопросы отражения налогов на ЕНС: разные источники формирования совокупной обязанности. Влияние представления уточнённых налоговых деклараций на показатели ЕНС. Досрочная уплата налогов, страховых взносов: как обозначить целевое назначение платежа? Особенности для ИП на УСН, ПСН.

2. Типичные ошибки налогоплательщиков при уплате ЕНП и взаимодействии с налоговыми органами: что показала практика?

1. Реформа реформы? Изменения в НК РФ, внесенные и вносимые для совершенствования института ЕНС.

5 сентября Как стать международным бухгалтером и зарабатывать удаленно от $2000 в месяц

Время: c 19:00 до 21:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Узнаете какой карьерный путь в профессии международного бухгалтера и как можно работать удаленно из любой точки мира.

2. Познакомитесь с сайтами по поиску клиентов, проанализируете основные требования в работе и возможный уровень заработной платы.

3. Узнаете интерфейс программы Quick Books Online и даже вместе со спикером выставите первую счет-фактуру (другими словами, invoice).

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