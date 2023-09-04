Как бухгалтеру разобраться с изменениями по ЕНС, новшествами законодательства 2023-2024 и сдать отчетность за 9 месяцев без нервного срыва

Единый налоговый платеж по-прежнему вызывает у бухгалтеров много вопросов. Проблем добавил и новый документ, который вошел в нашу бухгалтерскую жизнь в 2023 году — налоговое уведомление. При его заполнении бухгалтеры часто допускают ошибки, а в результате на ЕНС отражается неверное сальдо.
Какие ошибки чаще всего допускают в уведомлении по ЕНП
Неверно указывают КБК, или ОКТМО.
Подают уведомление после сдачи декларации за этот период или одновременно с ней.
Отражают в уведомлении с указанием периода за весь 2022 год сумму последнего платежа за 2022 год или платежа 2023 года.
Неправильно указывают реквизиты в платежке-уведомлении.
Сдают уточненное уведомление не с указанием полной суммы к уплате по сроку 28 число текущего месяца, а на дельту с последним уведомлением по этому же сроку.
Сдают уведомление несколькими платежами с указанием одного периода и срока.
На Клерк.Конференции я подробно расскажу о частых ошибках при заполнении уведомления и поясню, какие действия нужно предпринять, чтобы исправить их корректно и без последствий.
Про Клерк.Конференцию
Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Mariott, а также в онлайн-формате.
Кроме меня на нем выступят еще несколько известных спикеров: расскажут про налоговую оптимизацию, о том, как пережить налоговые проверки без потерь, ведении учета по новым ФСБУ, работу с кассами, открытии собственной бухгалтерской компании.
Конференция станет знаковым событием уходящего года — обсудим все боли бухгалтеров, все сложности, с которыми пришлось столкнуться в 2023 году, пути их преодоления и новшества-2024.
Не пропустите!
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Сроки сдачи отчетности в третьем квартале
Расскажу о сроках подачи налоговых уведомлений, о том, по каким налогам подавать их обязательно, а по каким можно по желанию.
Подробно разберу, какую отчетность в целом предстоит сдать бухгалтерам в третьем и четвертом кваталах 2023 года, и что учесть.
О чем я еще расскажу на Клерк.Конференции
Мой блок выступления на Клерк.Конференции будет с 10-00 до 11-30.
Пройдусь по всем важным изменениям законодательства, о которых нужно знать бухгалтерам:
Досрочное списание с ЕНС.
Какие документы можно подавать в налоговую через МФЦ.
Топ вопросов от налоговиков. Требования и допросы.
Налог на сверхприбыль.
Новые формы отчетности, новые лимиты по расходам для прибыли и многое другое.
Упрощенная ликвидация бизнеса.
Новые штрафы за воинский учет.
Рекомендации Роскомнадзора за защиту персональных данных.
Топ изменений в ВЭД.
Нас ждет очень насыщенный день, и я буду рада провести его в кругу коллег и единомышленников. До встречи на Клерк.Конференции!