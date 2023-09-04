Когда сдавать декларацию по НДС за 3 квартал 2023 года

Кому надо формировать декларацию по НДС за налоговый период
Налоговая отчетность — это документ, на основании которого по данным за промежуток времени, охватываемый этой отчетностью, происходит начисление суммы соответствующего налога к уплате в бюджет.
В этом смысле не является исключением и декларация по НДС. Хотя в ней в отличие от большинства иных налоговых платежей сумма налога может быть сформирована не только к уплате, но и к возмещению из бюджета.
Налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2023 года, согласно положениям НК, придется создавать:
всем плательщикам этого налога, которые в указанном периоде совершали облагаемые им операции (п. 5 ст. 174);
лицам, обязанным удержать налог из выплат, производимых в пользу иного лица (ст. 161);
выставившим счет-фактуру на отгрузку с указанной в нем суммой НДС (п. 5 ст. 173):
Плательщиками НДС (в т. ч. НДС 3 квартала) признают юрлиц (российских и зарубежных), а также ИП, осуществляющих (ст. 143, 146—148 НК):
облагаемую налогом деятельность на территории России;
перемещение товаров через границу РФ или Таможенного союза.
Если налогоплательщик использует освобождение от налога по ст.145 НК (по причине незначительного объема выручки), то декларацию он не представляет.
Исключением является случай, когда такой налогоплательщик является налоговым агентом (письмо ФНС от 04.06.2015 № ГД-4-3/9650@).
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Сдача отчетности по НДС за 3-й квартал 2023 года: форма, срок и способ
Декларацию, подлежащую сдаче по НДС за 3 квартал 2023 года, следует составить по обновленной форме, утвержденной приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ в редакции от 12.12.2022. Используйте в декларации те разделы, для заполнения которых у вас имеются данные.
Срок сдачи НДС-отчета за 3 квартал 2023 года подчиняется единому требованию, установленному в отношении его п. 5 ст. 174 НК и предписывающему представить декларацию в ИФНС до завершения 25 числа следующего за истекшим налоговым периодом месяца.
Конкретная дата в реальности может быть смещена на более поздний день из-за совпадения с общевыходным днем (п. 7 ст. 6.1 НК). Для отчетности за 3 квартал 2023 сдвигов нет. 25.10.2023 — рабочая среда.
Срок уплаты НДС теперь не 25, а 28 число каждого месяца, следующего за отчетным кварталом.
В качестве единственного доступного для налогоплательщиков и налоговых агентов способа сдачи отчетности по НДС НК (п. 5 ст. 174) указывает электронный с оговоркой, что при ином способе она не будет считаться сданной.
Итоги
Подготовка и процесс сдачи отчетности по НДС за 3 налоговый период 2023 года, в целом, остался тем же, что и раньше. Срок сдачи декларации также не изменился.