Когда сдавать декларацию по НДС за 3 квартал 2023 года

Налоговая отчетность — это документ, на основании которого по данным за промежуток времени, охватываемый этой отчетностью, происходит начисление суммы соответствующего налога к уплате в бюджет.

В этом смысле не является исключением и декларация по НДС. Хотя в ней в отличие от большинства иных налоговых платежей сумма налога может быть сформирована не только к уплате, но и к возмещению из бюджета.

Налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2023 года, согласно положениям НК, придется создавать:

всем плательщикам этого налога, которые в указанном периоде совершали облагаемые им операции (п. 5 ст. 174);

лицам, обязанным удержать налог из выплат, производимых в пользу иного лица (ст. 161);

выставившим счет-фактуру на отгрузку с указанной в нем суммой НДС (п. 5 ст. 173): неплательщикам налога, становящимся таковыми в силу применения ими спецрежима; освобождаемым от уплаты НДС по ст. 145; осуществляющим операции, не попадающие под налог по ст. 149.



Плательщиками НДС (в т. ч. НДС 3 квартала) признают юрлиц (российских и зарубежных), а также ИП, осуществляющих (ст. 143, 146—148 НК):

облагаемую налогом деятельность на территории России;

перемещение товаров через границу РФ или Таможенного союза.

Если налогоплательщик использует освобождение от налога по ст.145 НК (по причине незначительного объема выручки), то декларацию он не представляет.

Исключением является случай, когда такой налогоплательщик является налоговым агентом (письмо ФНС от 04.06.2015 № ГД-4-3/9650@).

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