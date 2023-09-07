Как правильно читать финансовый отчет публичной компании

Публикация отчетности — это обязанность любой компании, акции которой торгуются на бирже. При этом в марте 2022 года правительство разрешило компаниям не публиковать отчетность до конца года, затем норму продлили до 1 июля 2023 года.

Такая мера действовала для снижения риска использования чувствительной информации, которая может содержаться в отчетах. Таким образом правительство защищало российские компании от возможных санкций со стороны недружественных стран.

Теперь компании вернутся с финансовой информацией на рынок, что может повлиять на торговую активность инвесторов.

Что такое финансовый отчет

Финансовый отчет — это документ, который отражает финансовое положение организации, данные об имуществе, движение средств и обязательств за определенный период. Обычно это квартал, полугодие, девять месяцев и год.

Для наглядности в финансовом отчете приводятся данные за отчетный период и аналогичный период прошлого года (например, первое полугодие 2023 года и первое полугодие 2022 года).

Финансовый отчет компании включает в себя обязательные пункты:

баланс;

отчет о прибылях и убытках;

отчет о движении денежных средств;

отчет об изменениях в собственном капитале;

пояснения к этим отчетам.

Помимо основных показателей, составители финансового отчета стараются отразить в нем также все корпоративные события, которые произошли в компании за установленный период.

Чтобы инвесторы были уверены в корректности составления отчета, его проверяют независимые эксперты — аудиторы. После проверки данных аудитор дает свое заключение, которое публикуется вместе с финансовым отчетом. Эксперт несет ответственность за результаты своей работы перед инвесторами и перед законом.

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Какие есть виды отчетности

Для стандартизации финансовых отчетов у каждой страны есть собственные правила их составления. Например, в России есть стандарт РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета), в США — US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), а в Великобритании — UK GAAP.

Чтобы сравнить две компании из разных стран, существуют Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО, IFRS), которые используют и зарубежные, и российские компании.

Рассмотрим подробнее каждый стандарт:

РСБУ — это отчетность, которая в основном формируется для налоговых органов и по которой происходит расчет налогов. Правила составления этой формы установлены законом о бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.11.

Это небольшой отчет (менее десяти страниц), в котором указываются только основные показатели (прибыль, выручка, баланс и т. д.), — без оценки операций с точки зрения выгоды для компании и без консолидации (каждое юрлицо отчитывается само за себя). РСБУ содержит историческую стоимость активов компании без учета изменения рыночной стоимости.

МСФО — отчет, который составляется по более гибким правилам. Он также содержит финансовые показатели и может состоять из нескольких десятков и сотен страниц с примечаниями к показателям за отчетный период. В таком отчете группа компаний может, например, указать финансовые результаты своих «дочек» и филиалов. Также в МСФО отражается рыночная стоимость активов компании на текущий момент.

US GAAP является национальным стандартом отчетности в США. Такой отчет формируют компании, чьи ценные бумаги котируются на американских биржах. В последние годы наблюдается тенденция к сближению стандартов GAAP и МСФО.

Какие компании должны публиковать свои данные

В России составлять отчетность по РСБУ обязаны все юридические лица, чтобы отчитываться перед государственными органами. Однако публиковать отчетность должны только публичные компании, то есть те компании, чьи акции торгуются на бирже. Таким образом, инвесторы и трейдеры могут получить доступ к информации о деятельности компании, чтобы проанализировать ее и решить, включать ли ее бумаги в свою торговую стратегию.

Часть компаний публикует отчетность и по РСБУ, и по МСФО. Международные стандарты раскрытия обычно используют холдинги, то есть компании со сложной корпоративной структурой.

Например, материнская компания может включить в свой отчет результаты работы своих дочерних структур.

В марте 2022 года на фоне усиления антироссийских санкций правительство дало право компаниям не раскрывать фактически любую информацию, которая должна публиковаться по законам «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг». Такая мера действовала до 1 июля 2023 года, поэтому в августе многие компании вернулись к раскрытию отчетности по МСФО.

Банки начали раскрывать отчеты по РСБУ еще в апреле 2023 года, когда ЦБ вернул обязанность раскрывать информацию, в том числе о результатах за 2022 год и за I квартал 2023 года.

Промежуточную и годовую финансовую отчетность по МСФО за 2022 год не публиковали 14 из 37 компаний индекса Мосбиржи. В основном перестали отчитываться компании из добывающего и сырьевого секторов.

Где публикуются финансовые отчеты компаний

Обязательно компании должны раскрывать информацию на сайте одного из аккредитованных Банком России информационных агентств.

Существует 5 таких агентств:

«Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации».

Агентство экономической информации «ПРАЙМ».

Система комплексного раскрытия информации и новостей (СКРИН).

Ассоциация защиты информационных прав инвесторов (АЗИПИ).

Закрытое акционерное общество «Анализ, Консультации и Маркетинг» (AK&M).

Также компания может дублировать информацию на своем сайте в разделе «Инвесторам» и сайте Мосбиржи. Для просмотра отчетности здесь нужно открыть меню, выбрать раздел «Листинг» и «Отчетность эмитентов». Далее нужно выбрать из списка компанию, отчетность которой вы хотите посмотреть.

Основные показатели финансового отчета

В финансовом отчете любой компании есть множество показателей, но есть главные, на которые стоит обращать внимание при анализе.

Выручка — это все деньги, которые компания получила от продажи своих товаров и услуг.

Компании могут по-разному учитывать выручку в отчетности: полностью (в момент продажи), отложенно (постепенное признание выручки в течение срока контракта) и частично.

EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — это прибыль компании до уплаты процентов по кредиту, налогов, износа и амортизации. EBITDA показывает способность компании обслуживать свой долг и нести капитальные затраты (покупать оборудование, транспорт, недвижимость и т. д.).

Чистая прибыль — это разница между доходами и расходами компании. То есть это сумма, которая осталась на счете компании после расчетов с покупателями и оплаты всех статей расхода (зарплат, налогов и т. д.).

Свободный денежный поток — это разница между чистым денежным потоком от операционной деятельности и капитальными затратами компании, то есть это заработанные деньги, которые остались в распоряжении компании с учетом корректировки на бумажные статьи.

Долговые обязательства — это сумма средств, которые компания взяла в кредит в банке или, например, у своих поставщиков. Долги бывают долгосрочными (срок их погашения более 12 месяцев) и краткосрочными (менее 12 месяцев).

Чистый долг — это разница всех долговых обязательств и высоколиквидных активов компании.

Чем отчет может быть полезен инвестору

Главным для инвестора выступает отчет по МСФО. Он формируется не только для представления в госорганы, но и для того, чтобы инвестор мог получить полезную информацию.

В отчете по МСФО можно найти консолидированные результаты всей группы, если компания имеет тип холдинга.

Кроме цифр, компании стараются в отчетности по МСФО описать, что повлияло на динамику финансовых показателей, и дать прогноз на следующий период, замечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Евгений Калянов.

«Эти прогнозы зачастую являются новой информацией, и ее появление может оказать существенное влияние на цену акций», — добавляет эксперт. Такие пояснения можно найти в примечаниях к отчетности.

Также в финансовой отчетности, составленной по международным стандартам, могут быть рассчитаны стоимостные мультипликаторы, коэффициенты долговой нагрузки, показатели эффективности бизнеса и т. д., продолжает Калянов. Кроме того, компания может рассчитывать операционные показатели, специфические именно для ее отрасли (например, уровень добычи сырья или утилизации), — на них также стоит обратить внимание, говорит эксперт. Они могут свидетельствовать об эффективности бизнеса.

Как анализировать финансовую отчетность

При анализе отчета компании о прибылях и убытках нужно разделять денежные и бумажные статьи, поясняет ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов.

Денежные доходы и расходы приводят к изменению реальных средств компании, а бумажные — только отражают определенные процессы, не влияя при этом на позицию.

К бумажным статьям отчета относятся амортизация, курсовые разницы, выбытие основных средств, доля в прибыли ассоциированных организаций, отмечает Данилов. Часть бумажных статей отражается в отчете о прибылях и убытках (например, курсовые разницы), а другие, например амортизацию, можно найти в отчете о движении денежных средств или в примечаниях к отчетности. Такие статьи существенно влияют на размер чистой прибыли компании, добавляет аналитик.

Но чистая прибыль важна для инвестора в том случае, если она является дивидендной базой, то есть в дивидендной политике компании указано, что на доход акционерам будет направляться определенная доля чистой прибыли. Некоторые компании для выплаты дивидендов рассчитывают скорректированную чистую прибыль, в которой нивелируется влияние бумажных статей, уточняет Данилов.

По мнению аналитика, наиболее объективным показателем эффективности компании является свободный денежный поток, который указан в отчете о движении денежных средств.

Для его расчета чистую прибыль корректируют на бумажные статьи, учитывают изменения в оборотном капитале и вычитают из нее фактически уплаченные налоги. В результате остаются чистые средства, полученные от операционной деятельности, — это реальные деньги, которые компании принесла ее основная операционная деятельность.

По его словам, некоторые компании используют этот показатель в качестве дивидендной базы (например, «ЛУКОЙЛ»), а также для совершения сделок M&A или досрочного погашения долга.

Пример анализа финансовой отчетности

Проанализируем финансовую отчетность на примере показателей «Сегежа Групп». Это группа компаний, которая занимается заготовкой, обработкой древесины и производством пиломатериалов, фанеры, бумаги, топливных пеллет. Отчет компании отражает ситуацию в группе и поясняет динамику финансовых показателей.

Выручка компании за первое полугодие 2023 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 39,8 млрд рублей. Чистая прибыль в 11,6 млрд рублей за шесть месяцев прошлого года в 2023 году сменилась убытком в 7,2 млрд рублей.

В примечании 4 компания приводит более подробную информацию о выручке и OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) сегментов бизнеса.

В примечании 4 компания раскрывает общий показатель OIBDA «Сегежа Групп», который за 6 месяцев 2023 года упал на 76% год к году, до чуть более 4 млрд рублей. Тут же компания поясняет, что лесопромышленный комплекс (ЛПК) — это цикличный сектор экономики.

По оценке компании, сейчас сектор находится в низкой фазе цикла, который сменится ростом. Также на показатели компании повлияли трансформация рынков сбыта после введения санкций Евросоюзом и существенный рост затрат на логистику.

Долгосрочные обязательства компании в первом полугодии выросли на 1,3% в годовом выражении, до 117,5 млрд рублей, краткосрочные, наоборот, сократились на 6,5%, до 65,6 млрд рублей. В этом разделе отчета есть ссылки на примечания 11, 13 и 16.

В примечании 11 говорится, что компания не выплачивала дивиденды в январе — июне 2023 года. При этом в первом полугодии 2022 года она выплатила акционерам доход за 2021 год в 10 млрд рублей, а также еще 6,6 млрд рублей за девять месяцев того же года.

В примечании 13 компания отмечает, что по состоянию на 30 июня 2023 года она передала свои доли в семи предприятиях в качестве обеспечения по кредитным договорам и овердрафтам. По задолженности в 2,57 млрд рублей компания нарушила ограничительное условие, но банк не воспользовался правом применить штрафные санкции или досрочно потребовать вернуть долг.

В примечании 6 компания раскрывает информацию о продаже своих активов в Европе и Турции — 7 заводов по производству упаковки мощностью производства 704 млн бумажных мешков в год. В результате убыток компании составил 364 млн рублей.

В примечании 18 компания сообщает о событиях после отчетной даты, то есть после 30 июня 2023 года, которые также относятся к европейским активам.

В результате, несмотря на незначительное снижение выручки, компания не смогла выйти в прибыль. Это во многом произошло из-за санкционного давления, увеличения затрат на логистику и ухудшения ситуации на рынках сбыта. При этом компания остается устойчивой, кредиторы не видят существенных рисков для бизнеса, так как не требовали возврата долга после нарушения условий договора.

При этом в текущих условиях может быть риск того, что компания не станет распределять и выплачивать дивиденды.

При проведении анализа отчетности инвестору важно наблюдать за динамикой котировок, реакцией рынка и затем решать, как поступать с ценными бумагами — покупать, держать или продавать.

Как устроен финансовый отчет: главное

Финансовый отчет — это документ, в котором компания отражает финансовое положение за определенный период —3, 6, 9 или 12 месяцев.

Существуют различные виды отчетности компаний — РСБУ, МСФО, GAAP . Больше всего информации для инвестора содержится в отчетах по МСФО: помимо финансовых показателей, компании дают обоснование и объяснения текущей ситуации.

Для российских компаний обязательно сдавать отчетность по форме РСБУ в налоговые органы .

Основные показатели финансового отчета — это выручка, EBITDA, чистая прибыль, свободный денежный поток и долговые обязательства компании.

Финансовая отчетность позволяет инвестору узнать больше информации о положении компании , чтобы учесть все факторы при инвестировании в ее бумаги.

Публично раскрывают отчетность только те компании, акции которых торгуются на бирже . Отчетность по МСФО чаще всего публикуют холдинги или группы компаний.

В марте 2022 года правительство России разрешило публичным компаниям не раскрывать свои результаты. Мера действовала до 1 июля 2023 года.

Финансовые отчеты компаний можно найти на их сайтах, на сайтах раскрытия информации, а также на сайте Мосбиржи.