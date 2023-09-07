Может ли банк одобрить созаемщика, у которого уже есть ипотека

Кто такой созаемщик и для чего он нужен в ипотеке

Созаемщик — это еще один заемщик, помимо основного, с такими же правами и обязанностями. Он тоже несет ответственность за ипотечный кредит.

Созаемщики могут договориться о схеме выплаты: например, поровну. Или один вносит одну четвертую ежемесячного платежа, второй — остальное.

Еще один вариант — когда платит только основной заемщик. Но если он вдруг перестанет это делать, обязанность по погашению долга перейдет к созаемщику.

По каким критериям банк одобряет созаемщика

У каждого банка свои требования к заемщикам и созаемщикам. Но есть общие для всех:

российское гражданство;

возраст — от 18 лет и часто до 60 лет;

постоянное место работы со стажем не менее шести месяцев;

хорошая кредитная история.

Банки проверяют созаемщика так же, как основного заемщика — в том числе по показателю долговой нагрузки.

Показатель долговой нагрузки — это соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитным обязательствам, в том числе по тому, который только планируется к выдаче, и среднемесячного дохода. Рассчитывается он так: среднемесячные платежи по всем кредитам (займам) / среднемесячный доход.

Кредитор может одобрить созаемщика с ипотекой, но есть условие.

«Если платеж по имеющейся ипотеке превышает 50% дохода созаемщика, то его могут не разрешить привлечь к новой», — говорит аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова.

Например, зарплата Владимира — 100 тыс. рублей, за ипотеку он ежемесячно отдает 20 тыс. рублей. Брат Владимира Алексей попросил его стать созаемщиком в своей ипотеке, платить предложил пополам — по 30 тыс. рублей в месяц.

Показатель долговой нагрузки Владимира, если он согласится на статус созаемщика, будет 50% (20 тыс. + 30 тыс. рублей = 50 тыс. рублей при ежемесячном доходе 100 тыс. рублей) — это пограничное значение. Возможно, банк одобрит его кандидатуру, но лучше снизить ПДН.

Как снизить показатель долговой нагрузки

Уменьшить показатель долговой нагрузки можно двумя способами: увеличить доход (например, от сдачи недвижимости в аренду) или сократить платежи по кредитам. Для второго случая поможет:

досрочное погашение кредита за счет снижения суммы основного долга и размера ежемесячного платежа;

оформление реструктуризации кредита за счет увеличения срока и сокращения платежа;

рефинансирование кредита в другом банке под меньший процент или на более длительный срок;

закрытие кредитки или уменьшение лимита.

Как получить имущественный вычет на проценты по ипотечному кредиту, узнаете здесь.