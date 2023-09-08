Как фирме спастись от штрафов ФАС за рост цен

Чтобы предупредить риски в этой части заранее, рекомендуется организовать в компании систему антимонопольного комплаенса и регулярно проводить аудит.

Если же антимонопольное дело уже завели, следует заручиться помощью экономистов, которые составят грамотный отчет о состоянии товарного рынка. Такие заключения помогут убедить госорган в обоснованном изменении цены.

Пример «из жизни»

В июле АСГМ признал законным решения ФАС оштрафовать двух операторов связи по ч. 1 ст. 14.31 КоАП («Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»). Об этом сообщили на сайте службы.

Компании необоснованно повысили в 2022 стоимость услуг сотовой связи для 44,5 млн абонентов. Рост цен они аргументировали увеличением собственных затрат. Антимонопольный орган посчитал, что изменение стоимости нарушает интересы потребителей.

ФАС заключила, что операторы не соблюли ст. 10 закона «О защите конкуренции» (ЗоЗК) («Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением»).

Компаниям предписали снизить цены до экономически обоснованного уровня и еще оштрафовали. Компании обжаловали выводы ФАС в суде, но первая инстанция согласилась с властями (дела № А40-10774/2023 и № А40-66143/2023).

Заседания по обоим спорам были закрытыми, поэтому даже из актов не удалось узнать размер наложенных санкций.

Обратите внимание! Обычно такие разбирательства сводятся к анализу финансовых показателей компаний до повышения цен и после него, объясняют юристы, опрошенные Право.ru: выясняют, какой уровень рентабельности, дохода и выручки показывали операторы.

При этом в большинстве случаев вышестоящие инстанции в этих делах тоже встают на сторону антимонопольного органа.

Обратите внимание! Чтобы выиграть суд, компании нужны серьезные основания. Например, грубые ошибки при анализе рынка, неправильное определение монопольно высокой цены, процессуальные нарушения первой инстанции.

Поэтому лучше не доводить ситуацию до судебных споров. И, чтобы избежать штрафов, важно понимать, за что и как могут наложить финансовые санкции.

Как привлекают к ответственности за рост цен

Ст. 10 ЗоЗК запрещает компаниям злоупотреблять доминирующим положениям. В том числе, доминирующим на рынке фирмам нельзя безосновательно устанавливать цены или тарифы на один и тот же товар.

Обратите внимание! Если нарушить этот запрет, бизнесу грозят внушительные штрафы по ст. 14.31 КоАП. Например, от 1/100 до 15/100 суммы выручки от товаров/услуги, но не более 1/50 суммы выручки от всех товаров/услуг и не менее 100 тыс. руб. Это часть 2, когда конкуренция нарушается или ограничивается. А по части 1, если нарушения конкуренции не зафиксировано, могут наказать штрафом от 200 тыс. до 1 млн руб., что тоже малоприятно.

Прежде чем штрафовать компанию, антимонопольный орган возбуждает дело о нарушении конкурентного законодательства.

Информацию о нарушениях ФАС может получить как в результате жалоб, так и из СМИ.

Например, некто в интервью солидному изданию допустил рост цен на авиабилеты в этом году. Затем этот прогноз растиражировали и другие СМИ. В итоге ФАС выдала предостережение, поскольку подобные заявления могут можно воспринять как побуждение участников рынка повысить цены на авиабилеты.

Если служба установила нарушение, то на основании этого решения заводят дело уже об административном правонарушении и выносят постановление о штрафе.

Работу крупных компаний ФАС старается активно мониторить. Некоторые компании даже направляют в службу отчетность о своих ценах и информируют о предстоящих повышениях. Обычно так делают организации, которые регулятор обязал через предписание.

По итогам мониторинга дела часто возбуждают в отношении компаний, которые работают на розничных рынках. Когда речь о крупных оптовых поставках, вероятнее, разбирательство начнется после заявления контрагента.

Обратите внимание! По результатам проверок дела возбуждают, но реже. Так происходит, потому что у ФАС есть полномочия запросить необходимую для анализа ценообразования информацию и без процедуры проверки.

Прежде чем штрафовать, компании обычно выдают предписание, например, снизить тарифы до экономически обоснованного уровня.

Обратите внимание! Предупреждением при выявлении монопольно высокой цены организации не отделаться. То есть, более мягкой меры ответственности, нежели штраф, в подобных ситуациях не бывает.

Часто ли штрафуют бизнес

В прошлом году оспаривать выводы антимонопольной службы о привлечении к административной ответственности стали реже. Уменьшение числа оспариваний юристы объясняют тем, что коммерческие организации научились контролировать свое ценообразование и минимизировать подобные риски.

Практически во всех крупных и многих средних по размеру компаниях есть или отдельные специалисты или целые подразделения антимонопольного регулирования. Они не дают бизнесу произвольно менять цены.

Еще одна причина снижения числа разбирательств — изменение качества правоприменения. Теперь и регулятор тщательнее и предметнее анализирует ситуацию, прежде чем делать вывод о нарушении.

С каждым годом обжаловать решения ФАС будет сложнее, прогнозируют эксперты. Одна из причин тому — снижение количества дел. Это позволяет ведомству всесторонне рассматривать споры и подготавливать обоснованные решения.

Обратите внимание! Поскольку оспаривать штрафы, вероятно, станет труднее, важно знать, как предупредить антимонопольные риски в этой части и что делать, если компания все же подверглась финансовым санкциям властей.

Как предупредить штрафы

В этом случае возможны 2 ситуации. Первая — дело о нарушении ЗоЗК еще не завели. Тогда можно предпринять разные меры, чтобы уберечь бизнес от штрафов:

перед повышением цен следует подготовить его обоснование, описать все факторы такого решения;

регулярно проводить антимонопольный аудит, который будет включать исследование цены товара;

обращать внимание на цены конкурентов;

сформировать коммерческую политику — внутренний документ фирмы, который регулирует взаимодействие с контрагентами на недискриминационной единообразной основе;

утвердить внутренний регламент пересмотра цен: когда компания может их менять, какие факторы влияют на это, как сильно цены могут изменить, какие скидки и бонусы действуют для потребителей;

создать антимонопольный комплаенс.

Процедуру ценообразования в компании рекомендуется строить на основе, в том числе, таких принципов:

включать в цену только те расходы, которые прямо или косвенно связаны с производством и реализацией товара;

не включать в нее чрезмерную прибыль;

не превышать цены на товар, сформированных на сопоставимых рынках (они схожи, в том числе, по составу участников и нормативному регулированию).

Если компания решит сделать методику формирования цен частью антимонопольного комплаенса, то ее следует согласовать с ФАС.

Политику антимонопольного комплаенса надо адаптировать под особенности отрасли. В каждом направлении деятельности нужно определить риски и рискодержателей — соответствующих сотрудников.

При этом, комплаенс должен заключаться не только в разработке локальных актов, следует еще и постоянно обучать сотрудников, принимающих в компании важные решения.

Обратите внимание! Внутренние регламенты компании или бизнес-процессы должны позволять отслеживать ситуацию в режиме реального времени, чтобы не упустить тот момент, когда компания стала доминантом на рынке.

Что делать, если возбудили дело

Второй вариант — когда дело о нарушении конкурентного законодательства уже возбудили. В таком случае компания может обосновать повышение цены, когда идет расследование.

Если решение о нарушении не вынесут, то компанию не оштрафуют.

Обратите внимание! «Классические» в таких делах аргументы — неверное определение антимонопольным органом продуктовых и географических границ товарного рынка, где выявили нарушение. Это же повлекло за собой ошибочный вывод о доминирующем положении компании как такового.

В качестве доказательства в антимонопольную службу обычно предоставляют альтернативные отчеты о состоянии товарного рынка. Их подготовку часто поручают независимым экономистам, которые профильно занимаются такими вопросами.

Надо доказывать объективные причины, которые привели к увеличению цен. Это следует делать в рублях, а не в процентах. Например, если контрагент повысил цены на 30%, то нельзя их все закладывать в увеличение стоимости, особенно если другие издержки не выросли.

При резких колебаниях цен на рынке рекомендуется писать обращения регулятору, в которых подробно анализировать ситуации у поставщиков, заранее предугадывая возможные вопросы.

Чтобы доказать обоснованность роста цен, рекомендуется предоставить в антимонопольный орган документы, подтверждающие что:

в цену товара включены только те расходы, которые прямо или косвенно связаны с производством и реализацией товара;

изменение цены пропорционально росту расходов на продукт. Они, в свою очередь, обусловлены, например, изменением госрегулирования, ростом тарифов и цен на сырье. Это могут быть и другие факторы ценообразования, которые одинаково влияют на всех участников рынка;

рентабельность товара (отношение прибыли к себестоимости товаров или услуг) не превышает среднеотраслевые показатели.

Если компания заранее не предупредила риски, связанные с повышением цен и антимонопольный орган усомнился в обоснованности изменения цен, то есть 2 пути.

Первый — оспорить решения и предписания территориального УФАС в коллегиальный орган ФАС. Но это не приостанавливает действие предписания, в отличие от судебного обжалования, обращает внимание юрист. Еще в таком порядке нельзя отменить штраф.

То есть, этот вариант работает только до наложения финансовых санкций, размер которых зависит от выручки либо размера расходов на приобретение этого товара. Поэтому, обычно, величина штрафа для нарушителя значительна.

Второй путь — оспаривать акты ведомства в суде.

Основная процессуальная стратегия защиты —-- судебное оспаривание решения регулятора о нарушении антимонопольного закона. Срок ограничен 3 месяцами, поэтому действовать нужно оперативно.

Оспаривать назначение штрафа малоперспективно, если решение об антимонопольном нарушении не признали недействительным. Если суд уже рассматривает вопрос законности решения службы, то оспаривание постановления о штрафе могут объединить с ним в одно производство. Такой подход помогает всесторонне исследовать дело и убирает вероятность исключающих друг друга решений.

В суде можно приводить те же обоснования, что и антимонопольному органу. Лучше всего предоставить весь объем доказательств еще на стадии рассмотрения дела службой. В этом случае у суда не возникнет вопросов к тому, почему тот или иной документ не учли раньше.