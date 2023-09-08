Вебинары для бухгалтеров

Советы налогового эксперта, все секреты ритейла, оценка рисков и безопасность компании. Обзор мероприятий для бухгалтеров с 11 по 15 сентября

Смотрите еженедельный обзор важных вебинаров для владельцев бизнеса, бухгалтеров, финансистов. Изучайте, записывайтесь, прокачивайте навыки и получайте новые знания.

Версия для печати
Советы налогового эксперта, все секреты ритейла, оценка рисков и безопасность компании. Обзор мероприятий для бухгалтеров с 11 по 15 сентября
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

12 сентября Топ вредных советов от налогового эксперта

Время: с11:00 до 11:40

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

Каждый день держу руку на пульсе и отслеживаю все изменения в законодательстве. Знаю все подводные камни, которые спрятаны в 832 страницах Налогового кодекса РФ. И все это для того, чтобы помочь вам предотвратить возникновение серьезных налоговых споров. Разработать схемы оптимизации налогов. И уменьшить налоговые выплаты, не нарушая закон.

Записаться

13 сентября Формула ритейла: от производства до поставки на полку

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Узнаете, в чем польза автоматизации работы с заказами от торговых сетей.

2. Разберетесь в требованиях по работе с МЧД, маркировкой, «Меркурием», перевозочными документами.

3. Убедитесь, что ЭДО с контрагентами и сотрудниками — это просто и быстро.

4. Поймете, как безопасно начать продавать на маркетплейсах.

5. Увидите на реальных примерах эффект от внедрения ЭДО.

6. Научитесь использовать тренды рынка для развития бизнеса.

Записаться

13 сентября Due Diligence при покупке продаже/бизнеса

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Юридический due diligence – рассмотрим основные аспекты юридического анализа, такие как анализ корпоративных документов, анализ прав на основные активы, судебные разбирательства, анализ основных положений текущих контрактов и т. п.

2. Налоговый due diligence – рассмотрим возможные риски, связанные с уплатой налогов и сборов, возникающие у покупателя, разберем реальные кейсы.

3. Финансовый due diligence – рассмотрим аспекты, на которые необходимо обратить внимание при покупке бизнеса и оценке активов и обязательств таргета. Расскажем с какими проблемами сталкиваются наши клиенты.

4. Разработка основных условий сделки – расскажем почему так важно разрабатывать все условия сделки заранее, на что нужно обратить внимание при разработке основных параметром сделки, в чем особенности совместного владения бизнесом.

Записаться

14 сентября Культура безопасности в компании

Время: с 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Как определить уровень культуры безопасности в компании и поддерживать его на высоком уровне?

2. Как определить наиболее подходящие мероприятия для вашей компании на каждом этапе ее развития?

3. Как вдохновить руководство на лидерство в управлении культурой безопасности компании?

Записаться

Все мероприятия для бухгалтера, кадровика, директора, предпринимателя и других специалистов — ищите в разделе Мероприятия.

ЭДО

Электронная транспортная накладная: что это, кому нужна, преимущества

В России активно развивается система электронного документооборота в сфере В2В. Одним из самых популярных документов является электронная транспортная накладная. Расскажем, что такое электронная транспортная накладная, а также ответим на самые частые вопросы об этом документе.

Электронная транспортная накладная: что это, кому нужна, преимущества

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Зарплата

Самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре. Кому, за что и сколько

В сентябре 2023 года количество вакансий на рынке труда увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Рассказываем, в каких отраслях экономики сегодня платят больше всего. Может еще не поздно переучиться?

Охрана труда

Должностная инструкция специалиста по охране труда — 2023

Должностная инструкция специалиста по охране труда 2023 года должна быть составлена с учетом ключевых требований, утвержденных приказом «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей, раздел «Квалификационные характеристики специалистов в области охраны труда» (далее ЕКС) Минздравсоцразвития от 17.05.2012 № 559н.

Должностная инструкция специалиста по охране труда — 2023

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Оптимизация налогообложения

Как компания чуть не потеряла 19,4 млн ₽ на налогах от продажи имущества. Личный кейс

Кейсы по оптимизации налогов и бухучета. О том, как вычислили недобросовестного бухгалтера и сэкономили стоматологии 2,8 млн ₽. И о многом другом...

Как компания чуть не потеряла 19,4 млн ₽ на налогах от продажи имущества. Личный кейс

Больничный по договорам ГПХ в программах 1С

В этой публикации поговорим о том на какие пособия могут рассчитывать договорники, всем ли положены больничные или есть какие-либо условия для их получения, а также рассмотрим, как именно реализован этот функционал в программах 1С на данный момент времени. 

Больничный по договорам ГПХ в программах 1С

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Налоги, взносы, пошлины

👨‍🏫 Мастер-класс от топ-лектора Эльвиры Митюковой: Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. 14 сентября в 11:00 мск

Все важные изменения в работе бухгалтера, необходимые для подготовки отчетности! В том числе – изменения бухгалтерского учета (ФСБУ) и налогообложения 2023-2024 гг., нюансы уплаты единого налогового платежа и новые правила сдачи отчетности.

Инвестиции

Горячая десятка. Топ-10 дивидендных акций от аналитиков ВТБ

ВТБшный канал «Мои Инвестиции» поддался дурному влиянию коллег по цеху и тоже представил свой топ лучших акций. Ну, они тоже это делают регулярно. так что интересно посмотреть, кого и почему выбрали, а также кто выпал из топа и кто новенькие.

Читать еще