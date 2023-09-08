Советы налогового эксперта, все секреты ритейла, оценка рисков и безопасность компании. Обзор мероприятий для бухгалтеров с 11 по 15 сентября

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12 сентября Топ вредных советов от налогового эксперта
Время: с11:00 до 11:40
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Каждый день держу руку на пульсе и отслеживаю все изменения в законодательстве. Знаю все подводные камни, которые спрятаны в 832 страницах Налогового кодекса РФ. И все это для того, чтобы помочь вам предотвратить возникновение серьезных налоговых споров. Разработать схемы оптимизации налогов. И уменьшить налоговые выплаты, не нарушая закон.
13 сентября Формула ритейла: от производства до поставки на полку
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Узнаете, в чем польза автоматизации работы с заказами от торговых сетей.
2. Разберетесь в требованиях по работе с МЧД, маркировкой, «Меркурием», перевозочными документами.
3. Убедитесь, что ЭДО с контрагентами и сотрудниками — это просто и быстро.
4. Поймете, как безопасно начать продавать на маркетплейсах.
5. Увидите на реальных примерах эффект от внедрения ЭДО.
6. Научитесь использовать тренды рынка для развития бизнеса.
13 сентября Due Diligence при покупке продаже/бизнеса
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Юридический due diligence – рассмотрим основные аспекты юридического анализа, такие как анализ корпоративных документов, анализ прав на основные активы, судебные разбирательства, анализ основных положений текущих контрактов и т. п.
2. Налоговый due diligence – рассмотрим возможные риски, связанные с уплатой налогов и сборов, возникающие у покупателя, разберем реальные кейсы.
3. Финансовый due diligence – рассмотрим аспекты, на которые необходимо обратить внимание при покупке бизнеса и оценке активов и обязательств таргета. Расскажем с какими проблемами сталкиваются наши клиенты.
4. Разработка основных условий сделки – расскажем почему так важно разрабатывать все условия сделки заранее, на что нужно обратить внимание при разработке основных параметром сделки, в чем особенности совместного владения бизнесом.
14 сентября Культура безопасности в компании
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Как определить уровень культуры безопасности в компании и поддерживать его на высоком уровне?
2. Как определить наиболее подходящие мероприятия для вашей компании на каждом этапе ее развития?
3. Как вдохновить руководство на лидерство в управлении культурой безопасности компании?
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