Советы налогового эксперта, все секреты ритейла, оценка рисков и безопасность компании. Обзор мероприятий для бухгалтеров с 11 по 15 сентября

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Каждый день держу руку на пульсе и отслеживаю все изменения в законодательстве. Знаю все подводные камни, которые спрятаны в 832 страницах Налогового кодекса РФ. И все это для того, чтобы помочь вам предотвратить возникновение серьезных налоговых споров. Разработать схемы оптимизации налогов. И уменьшить налоговые выплаты, не нарушая закон.

Время: с 11:00 до 11:40

5. Увидите на реальных примерах эффект от внедрения ЭДО.

4. Поймете, как безопасно начать продавать на маркетплейсах.

3. Убедитесь, что ЭДО с контрагентами и сотрудниками — это просто и быстро.

2. Разберетесь в требованиях по работе с МЧД, маркировкой, «Меркурием», перевозочными документами.

1. Узнаете, в чем польза автоматизации работы с заказами от торговых сетей.

13 сентября Due Diligence при покупке продаже/бизнеса

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Юридический due diligence – рассмотрим основные аспекты юридического анализа, такие как анализ корпоративных документов, анализ прав на основные активы, судебные разбирательства, анализ основных положений текущих контрактов и т. п.

2. Налоговый due diligence – рассмотрим возможные риски, связанные с уплатой налогов и сборов, возникающие у покупателя, разберем реальные кейсы.

3. Финансовый due diligence – рассмотрим аспекты, на которые необходимо обратить внимание при покупке бизнеса и оценке активов и обязательств таргета. Расскажем с какими проблемами сталкиваются наши клиенты.

4. Разработка основных условий сделки – расскажем почему так важно разрабатывать все условия сделки заранее, на что нужно обратить внимание при разработке основных параметром сделки, в чем особенности совместного владения бизнесом.

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