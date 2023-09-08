Обзоры для бухгалтера

Налоговики советуют увести сальдо ЕНС в минус и подготовиться к появлению нового ФСБУ. Обзор вебинаров для бухгалтера

Записывайтесь на бесплатные вебинары от «Клерка», чтобы подробно изучить: обновление в ЕНП, воинском учете, ФСБУ и налоговых проверках.

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Налоговики советуют увести сальдо ЕНС в минус и подготовиться к появлению нового ФСБУ. Обзор вебинаров для бухгалтера
Иллюстрация: pikisuperstar/freepik

ЕНП и изменения в законодательстве

Когда: 12 сентября

На вебинаре разберем:

  • ЕНС: Изменился порядок подачи уведомлений.

  • Досрочное списание с ЕНС.

  • Какие документы можно подавать в налоговую через МФЦ.

  • Топ вопросов от налоговиков. Требования и допросы.

  • Налог на сверхприбыль.

  • Новые формы отчетности, новые лимиты по расходам для прибыли и многое другое.

  • Упрощенная ликвидация бизнеса.

  • Новые штрафы за воинский учет.

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Новые ФСБУ и изменения в отчетности

Когда: 12 сентября

На вебинаре разберем:

  • Подготовка к отчетности за 9 месяцев: что учесть.

  • Какие ФСБУ надо срочно внедрить в работу.

  • Как изменить учетную политику в связи с новыми стандартами.

  • Исправление ошибок в учете по новым ФСБУ.

  • ФСБУ Аренда: разбираемся с самым сложным стандартом.

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Налоговые проверки 2024: кому назначат в первую очередь и как выйти с минимальными доначислениями

Когда: 12 сентября

На вебинаре разберем:

  • Как работает система преданализа и побуждения к доплате НДС изнутри.

  • Кому в первую очередь назначают выездную проверку.

  • Как пройти проверку с наименьшими доначислениями.

  • Как оспорить результаты проверки.

  • Риски работы с самозанятыми.

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Как избежать иска Прокуратуры и штрафа по решению суда за нераскрытие информации в Федресурсе

Когда: 13 сентября

На вебинаре разберем:

  • Кто обязан размещать сведения о лицензиях в Федресурсе и какие меры пресечения стала применять Прокуратура к организациям и должностным лицам, допустившим нарушения в 2023 году?

  • Как правильно в 2023 году опубликовать лицензии в Федресурсе, чтобы не получить предписание Прокуратуры и штраф?

  • Какие причины внезапного надзора Прокуратуры за лицензиями на сайте Федресурс?

  • Как в реалиях надзора Прокуратуры, ФНС и Росреестра вовремя отслеживать наступление обязательных событий по Федресурсу и не попасть под санкции и штраф?

  • Какие последствия наступят для организации и должностных лиц за нарушения обязанности раскрытия информации в Федресурсе?

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