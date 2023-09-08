Налоговики советуют увести сальдо ЕНС в минус и подготовиться к появлению нового ФСБУ. Обзор вебинаров для бухгалтера

ЕНП и изменения в законодательстве
Когда: 12 сентября
На вебинаре разберем:
ЕНС: Изменился порядок подачи уведомлений.
Досрочное списание с ЕНС.
Какие документы можно подавать в налоговую через МФЦ.
Топ вопросов от налоговиков. Требования и допросы.
Налог на сверхприбыль.
Новые формы отчетности, новые лимиты по расходам для прибыли и многое другое.
Упрощенная ликвидация бизнеса.
Новые штрафы за воинский учет.
Новые ФСБУ и изменения в отчетности
Когда: 12 сентября
На вебинаре разберем:
Подготовка к отчетности за 9 месяцев: что учесть.
Какие ФСБУ надо срочно внедрить в работу.
Как изменить учетную политику в связи с новыми стандартами.
Исправление ошибок в учете по новым ФСБУ.
ФСБУ Аренда: разбираемся с самым сложным стандартом.
Налоговые проверки 2024: кому назначат в первую очередь и как выйти с минимальными доначислениями
Когда: 12 сентября
На вебинаре разберем:
Как работает система преданализа и побуждения к доплате НДС изнутри.
Кому в первую очередь назначают выездную проверку.
Как пройти проверку с наименьшими доначислениями.
Как оспорить результаты проверки.
Риски работы с самозанятыми.
Как избежать иска Прокуратуры и штрафа по решению суда за нераскрытие информации в Федресурсе
Когда: 13 сентября
На вебинаре разберем:
Кто обязан размещать сведения о лицензиях в Федресурсе и какие меры пресечения стала применять Прокуратура к организациям и должностным лицам, допустившим нарушения в 2023 году?
Как правильно в 2023 году опубликовать лицензии в Федресурсе, чтобы не получить предписание Прокуратуры и штраф?
Какие причины внезапного надзора Прокуратуры за лицензиями на сайте Федресурс?
Как в реалиях надзора Прокуратуры, ФНС и Росреестра вовремя отслеживать наступление обязательных событий по Федресурсу и не попасть под санкции и штраф?
Какие последствия наступят для организации и должностных лиц за нарушения обязанности раскрытия информации в Федресурсе?
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