Как применять коэффициент 1,5 к расходам на высокотехнологичные ОС

Как вводили повышающий коэффициент и «совершенствовали» льготу

Этап 1

В соответствии с законом от 14 июля 2022 г. № 323-ФЗ внесены поправки в статью 257 НК.

С 1 января 2023 года при формировании первоначальной стоимости объектов амортизируемого имущества разрешили учитывать расходы на отечественное программное обеспечение и радиоэлектронную продукцию в сфере искусственного интеллекта, включенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, относящейся к сфере искусственного интеллекта, с применением коэффициента 1,5.

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Этап 2

Законом от 28 апреля 2023 г. № 159-ФЗ норма абзаца 3 пункта 1 статьи 257 НК уточнена.

Организация вправе учитывать расходы на приобретение, создание и т.д. с применением коэффициента 1,5 основных средств из сферы искусственного интеллекта, включенных в перечень российского высокотехнологичного оборудования, включенного Правительством в соответствующий перечень.

Поправки действуют с 28 апреля 2023 года.

Обратим внимание на оговорку, которая имеет важный смысл с точки зрения начала применения льготы. Для применения повышающего коэффициента оборудование на дату ввода в эксплуатацию должно быть включено в специальный перечень высокотехнологичного оборудования.

Этап 3

Правительственный перечень Российского высокотехнологичного оборудования утвердили распоряжением от 20 июля 2023 г. № 1937-р. Он вступил в силу с 21 июля 2023 года.

Минфин разъясняет

Минфин в письме от 8 августа 2023 г. № 03-03-06/1/74309 разъяснил.

Коэффициент 1,5 к высокотехнологичным ОС применяется с момента вступления в силу перечня такого оборудования. Это значит, что условие для применения повышающего коэффициента могут сложиться у налогоплательщика не ранее 21 июля 2023 года.

Кроме того, и ОС должно быть введено в эксплуатацию не ранее 21 июля 2023 года.

И еще одно важное уточнение от Минфина: необходимо, чтобы применение этого повышающего коэффициента было предусмотрено учетной политикой для целей налогообложения на соответствующий год.

Если кто-то в середине 2023 года решил применять этот коэффициент, ему придется вносить изменения в учетную политику на 2023 год. Это возможно, поскольку изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообложения должно происходить при изменении законодательства о налогах и сборах или применяемых методов учета (абз.6 ст.313 НК).

Минфин в письме от 3 июля 2018 года № 03-03-06/1/45756 это подтвердил, но уточнил: при изменении законодательства о налогах и сборах менять учетную политику разрешено даже в середине года, но не ранее чем с момента вступления в силу измененных норм.