Как оформить ходатайство в мировой суд

Ходатайство должно быть подготовлено правильно. Если допущены ошибки в процессе оформления, документ отклонят. Дополнительно нужно соблюдать правила его направления. Чтобы обращение рассмотрели, важно заранее разобраться, как подавать ходатайство в мировом суде.
Административное производство в мировом суде
Мировой суд — обособленный орган судебной власти. Он наделен полномочиями заниматься рассмотрением небольших дел, не связанных с повышенной сложностью. К мировому судье необходимо обращаться в следующих случаях:
стоимость иска не превышает 50 тыс. рублей;
рассматривается дело о домашнем насилии, если оно не повлекло тяжких последствий;
стоит вопрос о лишении водительских прав;
ведется слушание дела об оскорблении.
Мировой суд не может рассматривать арбитражные дела, даже если в них фигурируют незначительные суммы денежных средств. Это значит, что принятие решений по экономическим спорам в рассматриваемой инстанции не осуществляется.
Чтобы добиться рассмотрения дела, предстоит обращаться в арбитражный суд.
Подробнее о ходатайстве
Перед тем, как написать ходатайство в мировой суд, необходимо обратить внимание на особенность его подготовки и подачи.
Направление документа — базовое право участников разбирательства. Обратиться с ходатайством можно практически в любой момент. Суд обязан рассмотреть документ.
Однако удовлетворение прошения — право, а не обязанность. Суд может отклонить обращение гражданина, если отсутствуют законные основания для иного.
Не всегда ходатайство носит заявительный характер. Документ может предоставляться для того, чтобы поставить инстанцию в известность о том или ином событии.
Правила передачи в суд
Чтобы ходатайство в суд о мировом соглашении рассмотрели, его необходимо правильно заявить. Недостаточно просто подойти к судье или секретарю и сообщить о своем желании. Однако изъявить о своем намерении в устной форме все же можно. Но сделать это удастся только во время судебного заседания.
Во всех остальных случаях нужно составлять ходатайство в суд мировому судье письменно.
Передавать готовый документ также необходимо правильно. Предусмотрены следующие способы направления обращения:
во время личного визита в уполномоченный орган;
заказным письмом с уведомлением о вручении;
через представителя с оформлением доверенности.
Однако нужно оценивать количество времени, которое осталось до судебного заседания. Если оно должно произойди в ближайшие дни, лучше не отправлять документ почтой. Есть шанс, что он не успеет дойти вовремя.
Форма документа
Форма ходатайства в мировой суд по административному делу законодательно не закреплена. Правила подготовки документа в действующем законодательстве также не фигурируют.
По этой причине нужно руководствоваться общими нормами делопроизводства. Готовое обращение должно иметь те же структурные элементы, что и иск.
Изложить запрос можно на чистом листе формата А4. Допустима подготовка ходатайства от руки. Для его написания рекомендуют использовать ручку с черными или синими чернилами. Составление документа в машинописном виде также допустимо. Выбор способа зависит от удобства пользователя.
Чтобы не допустить ошибок, можно использовать образец ходатайства в мировой суд, скачав здесь.
Правила подготовки
Чтобы подготовить ходатайство об ознакомлении в мировой суд, необходимо начать заполнение документа с шапки. В ней фиксируется следующая информация:
сведения об инстанции, в которую направляется обращение;
данные о заявителе и ответчике;
номер дела.
Узнать информацию о номере дела можно на официальном сайте суда. Сведения размещают в разделе «Судебное делопроизводство».
Чтобы упростить подготовку шапки, можно переписать ее с искового заявления, дополнив номером. Копия документа должна присутствовать на руках у заявителя.
Затем составляется описательно-мотивировочная часть ходатайства об отложении в мировой суд. Изначально нужно сослаться на сам факт рассмотрения административного дела в уполномоченном органе, также указав сведения о судье и участниках разбирательства.
Затем вносится основная информация. Так, можно указать, что лицо осведомлено о дате проведения заседания, и попросить перенести его, отразив причину для выдвижения подобной просьбы. Она должна быть уважительной.
Затем необходимо сослаться на ст. 45, 150 КАС и попросить удовлетворить ходатайство в мировой суд о рассмотрении дела без присутствия ответчика или о переносе заседания. Готовый документ подписывается, после чего направляется в уполномоченный орган на рассмотрение.
Таким образом, с помощью ходатайства можно обратиться к суду с определенным прошением или донести до сведения какую-либо информацию.
Однако готовить и подавать документ нужно с учетом установленных правил. Если их не соблюдать, запрос отклонят. Чтобы снизить риск возникновения ошибок, можно использовать готовый образец или доверить подготовку документации юристу.