Как оформить ходатайство в мировой суд

Ходатайство должно быть подготовлено правильно. Если допущены ошибки в процессе оформления, документ отклонят. Дополнительно нужно соблюдать правила его направления. Чтобы обращение рассмотрели, важно заранее разобраться, как подавать ходатайство в мировом суде.

Административное производство в мировом суде

Мировой суд — обособленный орган судебной власти. Он наделен полномочиями заниматься рассмотрением небольших дел, не связанных с повышенной сложностью. К мировому судье необходимо обращаться в следующих случаях:

стоимость иска не превышает 50 тыс. рублей;

рассматривается дело о домашнем насилии, если оно не повлекло тяжких последствий;

стоит вопрос о лишении водительских прав;

ведется слушание дела об оскорблении.

Мировой суд не может рассматривать арбитражные дела, даже если в них фигурируют незначительные суммы денежных средств. Это значит, что принятие решений по экономическим спорам в рассматриваемой инстанции не осуществляется.

Чтобы добиться рассмотрения дела, предстоит обращаться в арбитражный суд.

Подробнее о ходатайстве

Перед тем, как написать ходатайство в мировой суд, необходимо обратить внимание на особенность его подготовки и подачи.

Направление документа — базовое право участников разбирательства. Обратиться с ходатайством можно практически в любой момент. Суд обязан рассмотреть документ.

Однако удовлетворение прошения — право, а не обязанность. Суд может отклонить обращение гражданина, если отсутствуют законные основания для иного.

Не всегда ходатайство носит заявительный характер. Документ может предоставляться для того, чтобы поставить инстанцию в известность о том или ином событии.

Правила передачи в суд

Чтобы ходатайство в суд о мировом соглашении рассмотрели, его необходимо правильно заявить. Недостаточно просто подойти к судье или секретарю и сообщить о своем желании. Однако изъявить о своем намерении в устной форме все же можно. Но сделать это удастся только во время судебного заседания.

Во всех остальных случаях нужно составлять ходатайство в суд мировому судье письменно.

Передавать готовый документ также необходимо правильно. Предусмотрены следующие способы направления обращения:

во время личного визита в уполномоченный орган;

заказным письмом с уведомлением о вручении;

через представителя с оформлением доверенности.

Однако нужно оценивать количество времени, которое осталось до судебного заседания. Если оно должно произойди в ближайшие дни, лучше не отправлять документ почтой. Есть шанс, что он не успеет дойти вовремя.

Форма документа

Форма ходатайства в мировой суд по административному делу законодательно не закреплена. Правила подготовки документа в действующем законодательстве также не фигурируют.

По этой причине нужно руководствоваться общими нормами делопроизводства. Готовое обращение должно иметь те же структурные элементы, что и иск.

Изложить запрос можно на чистом листе формата А4. Допустима подготовка ходатайства от руки. Для его написания рекомендуют использовать ручку с черными или синими чернилами. Составление документа в машинописном виде также допустимо. Выбор способа зависит от удобства пользователя.

Чтобы не допустить ошибок, можно использовать образец ходатайства в мировой суд, скачав здесь.

Правила подготовки

Чтобы подготовить ходатайство об ознакомлении в мировой суд, необходимо начать заполнение документа с шапки. В ней фиксируется следующая информация:

сведения об инстанции, в которую направляется обращение;

данные о заявителе и ответчике;

номер дела.

Узнать информацию о номере дела можно на официальном сайте суда. Сведения размещают в разделе «Судебное делопроизводство».

Чтобы упростить подготовку шапки, можно переписать ее с искового заявления, дополнив номером. Копия документа должна присутствовать на руках у заявителя.

Затем составляется описательно-мотивировочная часть ходатайства об отложении в мировой суд. Изначально нужно сослаться на сам факт рассмотрения административного дела в уполномоченном органе, также указав сведения о судье и участниках разбирательства.

Затем вносится основная информация. Так, можно указать, что лицо осведомлено о дате проведения заседания, и попросить перенести его, отразив причину для выдвижения подобной просьбы. Она должна быть уважительной.

Затем необходимо сослаться на ст. 45, 150 КАС и попросить удовлетворить ходатайство в мировой суд о рассмотрении дела без присутствия ответчика или о переносе заседания. Готовый документ подписывается, после чего направляется в уполномоченный орган на рассмотрение.

Таким образом, с помощью ходатайства можно обратиться к суду с определенным прошением или донести до сведения какую-либо информацию.

Однако готовить и подавать документ нужно с учетом установленных правил. Если их не соблюдать, запрос отклонят. Чтобы снизить риск возникновения ошибок, можно использовать готовый образец или доверить подготовку документации юристу.