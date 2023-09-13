Что меняется по налогу на имущество с 2024 года

Декларацию по налогу на имущество нужно сдавать на месяц раньше

Декларации по налогу на имущество теперь нужно сдавать в налоговую не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным, а не 25 марта, как это было ранее.

Декларацию за 2023 год нужно сдать 25 февраля 2024 года.

Выбрать налоговую для уплаты налога на имущество нужно на месяц раньше

Если у компании несколько объектов недвижимости, которые расположены в разных регионах России, она вправе выбрать одну ИФНС для уплаты налога на имущество (п.п. 1.1, 3 ст. 386 НК). О своем решении нужно уведомить налоговую службу.

Если раньше такое уведомление нужно было направить в ФНС до 1 марта очередного налогового периода, теперь это нужно сделать на месяц раньше — до 1 февраля.

Такое уведомление подается в региональное УФНС на каждый налоговый период.

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Изменение перечня кадастровых объектов

В перечень объектов, в отношении которых налог на имущество исчисляется исходя из кадастровой стоимости, включены многоквартирные и наемные дома. В статье 378.2 НК есть пункт, позволяющий региональным властям вводить кадастровый налог на офисы, расположенные в многоквартирных домах.

Налог на имущество не начисляется с момента гибели объекта

Если объект налогообложения налогом на имущество уничтожен в следствии ЧС, природного катаклизма, теракта, военных действий и т.д., налог на него не начисляется с 1 числа месяца гибели или уничтожения (п. 4.1 ст. 382 НК).

Компания, потерявшая имущество, может не подать заявление в налоговую. Это не будет большой проблемой.

Информацию о гибели (уничтожении) объекта налогообложения, налоговая служба получит в порядке информационного обмена с федеральными органами исполнительной власти, которые ведут учет такого имущества.

Это касается и автомобилей: с 1 января 2024 года порядок освобождения от налогообложения транспортных средств, находящихся в розыске.

Ставки налога на имущество для ЖД путей

Ставка налога на имущество устанавливается законом субъекта РФ. Ее максимальный размер - 2,2% (ст. 380 НК).

По объектам недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, налоговая ставка не может превышать 2%.

В отношении железнодорожной инфраструктуры до 2026 года включительно продлена пониженная ставка по налогу в размере 1,6 %.

Новые льготники

Законом от 31 июля 2023 г. № 389-ФЗ представительным органам федеральной территории «Сириус» предоставлено право устанавливать налоговые льготы, не предусмотренные НК, основания и порядок их применения налогоплательщиками.