Государственные пенсии

Женщине назначили пенсию на год позже, а она потребовала доплату за потерянный период: что решил суд

Поскольку пенсия назначается со дня обращения, многие граждане порой недополучают положенные им деньги, т. к. не знают, какие документы им нужно подать в Социальный фонд. Как сейчас решаются споры с СФР по поводу даты назначения пенсии в таких случаях, проиллюстрирую на показательном примере из практики ВС.

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Женщине назначили пенсию на год позже, а она потребовала доплату за потерянный период: что решил суд
Иллюстрация: ignatkushanrev/unsplash

Достигнув пенсионного возраста в 2017 году, женщина подала заявление в ПФР о назначении пенсии по старости, представив документы о стаже, заработке и свидетельства о рождении двух детей.

Однако стать пенсионеркой ей так и не удалось: ПФР вынес решение об отказе, поскольку у женщины не подтверждался минимальный стаж (на тот момент его требовалось 8 лет, а у нее насчитали только 5 лет 8 месяцев).

Женщина получила свою законную пенсию лишь спустя год — когда снова обратилась в ПФР и выяснила, что ей можно зачесть в стаж для назначения пенсии еще периоды ухода за детьми — по 3 года за каждым ребенком, итого 6 лет (в те годы, когда у нее родились дети, закон предусматривал, что неработающей женщине засчитывается в стаж для назначения пенсии период ухода за ребенком в возрасте до 3 лет — ст. 92 Закона РСФСР от 20.11.1990 № 340-1).

В первый раз ей не зачли эти периоды, т. к. она не представила документ, подтверждающий, что дети достигли 3-летнего возраста (это может быть справка от жилищных органов о составе семьи, копия паспорта ребенка и т. д.).

Во второй раз, когда женщина обратилась в ПФР уже в 2018 году, она представила указанный документ — и пенсию ей назначили, т. к. минимальный стаж набрался.

Но назначили, разумеется, со дня повторного обращения — т. е. фактически женщина лишилась пенсии за целый год из-за того, что не знала, какие документы ей нужно еще предоставить.

Она обратилась в суд, требуя обязать ПФР выплатить ей пенсию со дня первоначального обращения (с 2017 года), однако в трех инстанциях ей отказали, поскольку по закону пенсия назначается со дня, когда гражданин предоставил все необходимые для этого документы (п. 16 Правил, утв. приказом Минтруда от 05.08.2021 № 546н).

Женщина не смирилась и подала жалобу в ВС — и там, наконец, встали на ее сторону в этом споре, указав следующее.

Принимая заявление о назначении пенсии, ПФР обязан разъяснить гражданину, какие документы он должен представить дополнительно, и выдать уведомление с перечнем недостающих документов.

В данном же случае ПФР не доказал, что при первоначальном обращении женщине разъяснялась необходимость представить документ о достижении детьми 3-летнего возраста.

Поэтому отказ ПФР следует признать необоснованным, а по закону пенсия, не полученная вовремя по вине пенсионного органа, выплачивается без ограничения каким-либо сроком. Таким образом, суд признал право женщины получить пенсию со дня, когда она впервые обратилась в ПФР (определение ВС № 5-КГ21-26-К2).

С учетом этой практики можно взыскать с ПФР (ныне — СФР) деньги, недополученные из-за не вовремя поданного заявления или иного документа.

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