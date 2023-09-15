Все новации законодательства для стройки и госпредприятий, изменения в налоговом контроле, как работать с ЕНС в 1С. Обзор мероприятий для бухгалтеров с 18 по 22 сентября

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18 сентября Все изменения 2023-2024 гг. в учете строительных организаций. Отчетность застройщиков, налоговые риски и схемы по Закону 214-ФЗ
Время: c 10:00 до 14:00
Формат: офлайн, г. Москва, учебный курс
Стоимость: 71 250 рублей
Тезисы мероприятия:
На каких счетах вести учет стройки?
Как отразить затраты на строительство в балансе?
Нужно ли показывать в бухучете целевые средства на счете 86?
Как считать экономию: по дому в целом или отдельно по каждой квартире?
За счет каких средств оплачивать расходы на рекламу, кредиты и зарплату?
Можно ли включить в стоимость строительства сети и обременения?
Как согласно ПБУ 2/2008 застройщику получить прибыль и выплатить дивиденды?
Что изменилось в налогообложении строительных организаций после перехода на единый налоговый платеж с 2023 года?
18 сентября Новации законодательства для гос. учреждений. Основные изменения в бюджетном учете и оплате труда
Время: c 10:00 до 17:00
Формат: офлайн, г. Сочи, курс повышения квалификации
Стоимость: 109 500 рублей
Тезисы мероприятия:
1. Новации законодательства для государственных учреждений.
2. Бухгалтерский (бюджетный) учет.
3. Новое в регулировании ФХД государственных и муниципальных учреждений.
4. Заработная плата и трудовые отношения. Изменения 2023 года и текущие актуальные вопросы.
5. Электронный кадровый документооборот.
6. Заработная плата и трудовые отношения в условиях нарастающего экономического кризиса.
7. Новации в налогообложении.
8. Разъяснения ФНС.
9. Новые подходы к проверкам.
10. Электронный документооборот.
19 сентября Налоговый контроль последняя тенденция
Время: c 09:00 до 10:30
Формат: онлайн, вебинар
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Мероприятия налогового контроля (допросы, требования о предоставлении пояснений, осмотры, инвентаризация): возможности и ограничения налоговых органов. Провоцирование и недопущение дополнительного контроля;
2. Досудебное обжалование актов налоговых проверок, способы и возможности снизить претензии проверяющих, наиболее частые ошибки сотрудников налоговых органов при описании нарушений и расчетах налогов, вменяемых налогоплательщику;
3. Основные направления в налоговых проверках в 2023 г.;
4. Возможность взыскания недоимок по налоговой проверке;
5. Ошибки в первичных документах, которые могут повлечь за собой существенные претензии проверяющих и обвинение в нарушении ст. 54.1 НК РФ;
6. Банковский контроль в помощь ФНС.
19 сентября Как вести учет в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 после введения ЕНС
Время: c 11:00 до 12:00
Формат: онлайн, вебинар
Стоимость: 300 рублей
Тезисы мероприятия:
1. Как перейти на ЕНС с помощью помощника.
2. Как сформировать уведомление об исчисленных налогах.
3. Как происходит зачет средств с ЕНС в счет уплаты налогов в 1C.
4. Как в 2023 году формировать платежки по налогам: по-старому или по-новому.
5. Какие функции в 1С помогают отслеживать движения на ЕНС.
19 сентября Марафон вебинаров для малого бизнеса на самые волнующие темы сезона
Время: с 13:00
Формат: онлайн, вебинары
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. 19 сентября — разложим по полочкам новые правила уменьшения УСН и патента на взносы ИП.
2. 20 сентября — ответим на ваши вопросы про ЕНС и в прямом эфире будем разбираться в личном кабинете налоговой.
3. 21 сентября — поговорим про маркировку интернет-рекламы вместе с экспертом из сервиса Elama, заодно выберем самый выгодный ОРД.
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