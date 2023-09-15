Все новации законодательства для стройки и госпредприятий, изменения в налоговом контроле, как работать с ЕНС в 1С. Обзор мероприятий для бухгалтеров с 18 по 22 сентября

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

Что изменилось в налогообложении строительных организаций после перехода на единый налоговый платеж с 2023 года?

Как согласно ПБУ 2/2008 застройщику получить прибыль и выплатить дивиденды?

Можно ли включить в стоимость строительства сети и обременения?

За счет каких средств оплачивать расходы на рекламу, кредиты и зарплату?

Как считать экономию: по дому в целом или отдельно по каждой квартире?

Нужно ли показывать в бухучете целевые средства на счете 86?

Как отразить затраты на строительство в балансе?

Время: c 10:00 до 14:00

6. Заработная плата и трудовые отношения в условиях нарастающего экономического кризиса.

4. Заработная плата и трудовые отношения. Изменения 2023 года и текущие актуальные вопросы.

3. Новое в регулировании ФХД государственных и муниципальных учреждений.

Время: c 10:00 до 17:00

5. Ошибки в первичных документах, которые могут повлечь за собой существенные претензии проверяющих и обвинение в нарушении ст. 54.1 НК РФ;

3. Основные направления в налоговых проверках в 2023 г.;

2. Досудебное обжалование актов налоговых проверок, способы и возможности снизить претензии проверяющих, наиболее частые ошибки сотрудников налоговых органов при описании нарушений и расчетах налогов, вменяемых налогоплательщику;

1. Мероприятия налогового контроля (допросы, требования о предоставлении пояснений, осмотры, инвентаризация): возможности и ограничения налоговых органов. Провоцирование и недопущение дополнительного контроля;

Время: c 09:00 до 10:30

5. Какие функции в 1С помогают отслеживать движения на ЕНС.

4. Как в 2023 году формировать платежки по налогам: по-старому или по-новому.

3. Как происходит зачет средств с ЕНС в счет уплаты налогов в 1C.

2. Как сформировать уведомление об исчисленных налогах.

1. Как перейти на ЕНС с помощью помощника.

Время: c 11:00 до 12:00

19 сентября Марафон вебинаров для малого бизнеса на самые волнующие темы сезона

Время: с 13:00

Формат: онлайн, вебинары

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. 19 сентября — разложим по полочкам новые правила уменьшения УСН и патента на взносы ИП.

2. 20 сентября — ответим на ваши вопросы про ЕНС и в прямом эфире будем разбираться в личном кабинете налоговой.

3. 21 сентября — поговорим про маркировку интернет-рекламы вместе с экспертом из сервиса Elama, заодно выберем самый выгодный ОРД.

Записаться

Все мероприятия для бухгалтера, кадровика, директора, предпринимателя и других специалистов — ищите в разделе Мероприятия.