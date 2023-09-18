Что следует предпринять собственнику квартиры перед тем, как сдать ее в аренду: 3 меры защиты

Предлагаю вам рассмотреть несколько несложных мер, которые позволят в дальнейшем защитить собственника жилья от серьезных неприятностей.

Застраховать свою ответственность на случай причинения имущественного вреда соседям

Сложилась устойчивая практика решения вопроса о том, кто отвечает перед соседями за материальный ущерб, причиненный квартирантами.

По мнению судов, ответственность возлагается на собственника жилого помещения, поскольку он несет бремя его содержания, а договор найма регулирует исключительно отношения между ним и нанимателями его жилья (соседи в этом договоре не участвуют — например, определение ВС от 22 апреля 2014 г. № 74-КГ13-11).

Следовательно, в случае пролива или пожара ущерб соседям придется возмещать собственнику — и страховка здесь будет весьма кстати.

Установить запрет на регистрацию сделки с квартирой без своего личного участия

В судебной практике найдется немало примеров того, как собственники лишались своего жилья, сдав его жильцам на длительный срок: свидетельства о праве собственности на недвижимость давно отменили, а подделать выписку из ЕГРН для злоумышленников не составляет особого труда — так же, как и нотариальную доверенность от имени собственника на продажу его квартиры.

При отсутствии в ЕГРН запрета на сделки без личного участия собственника, этих документов будет вполне достаточно, чтобы продать квартиру без ведома наймодателя — ведь сама квартира во время действия договора найма находится в полном распоряжении жильцов. А собственнику потом придется бегать по судам и доказывать, что он не имеет никакого отношения к сделке.

Пресечь эту проблему на корню позволит всего одно заявление в МФЦ — о включении в ЕГРН запрета на регистрацию сделок с квартирой без личного участия собственника (ст. 36 закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ).

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Зафиксировать внутреннюю обстановку квартиры и сделать подробную опись имущества, которое в ней находится

Пользуясь квартирой, наниматели могут причинить вред как внутренней отделке, так и имуществу, расположенному в жилом помещении (это происходит довольно часто).

Если же собственник потребует возместить ущерб, ему придется доказать факт его возникновения — а без надлежащих доказательств того, в каком состоянии передавалась жильцам квартира, это не удастся сделать даже через суд.

Поэтому перед тем, как передавать ключи от квартиры жильцам, нужно тщательно зафиксировать (на фото или видео) внутреннюю обстановку квартиры.

Эти материалы можно приложить к акту передачи квартиры, чтобы наниматель ознакомился с ними и подтвердил их достоверность своей подписью при подписании акта.