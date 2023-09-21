Обучение по охране труда: напоминание от Минтруда

Согласно статье 214 ТК работодатель обязан обеспечить сотруднику обучение по охране труда. То есть проводить обучение сотрудников по охране труда должна каждая организация. В том числе:

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ);

инструктаж по охране труда;

стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников);

проверку знания требований охраны труда;

Обучение по охране труда — это процесс получения работниками знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья.

Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда регулирует постановление Правительства от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

Согласно пункту 43 Правил обучение требованиям охраны труда проводится у работодателя, в организации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда.

В целях повышения уровня компетентности и качества обучения работников по охране труда Правилами предусмотрены требования по проведению практических занятий и тренировок в зависимости от вида обучения по охране труда. Обучение работников требованиям охраны труда осуществляется с отрывом от работы.

Согласно пункту 81 Правил форма, порядок и учет работников, подлежащих обучению по охране труда, устанавливаются работодателем. При этом работодатель вправе локальным актом определить форму документа о направлении работника на прохождение обучения по охране труда.

Также работодателю предоставлено право самостоятельно принять решение о проведении обучения работников по охране труда у себя в организации или в организации (индивидуального предпринимателя), оказывающей услуги по проведению обучения по охране труда.

С 1 марта 2023 года каждый работодатель, который проводит обучение по охране труда своих работников своими силами, обязательно должен быть зарегистрирован в личном кабинете на сайте Минтруда, т.е. должны быть сведения о нем в специальном реестре. А после обучения сотрудников через личный кабинет нужно направить сведения о лицах, которые прошли обучение.

Так в соответствии с пунктом 4 Правил обучение по охране труда осуществляется в ходе проведения:

инструктажей по охране труда;

стажировки на рабочем месте;

обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;

обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, или в организации, у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда.

Пунктом 66 Правил допускается проведение обучения работников требованиям охраны труда с использованием дистанционных технологий, т.е. сети Интернет.

Работники, проходящие обучение таким способом, получают нормативные документы, учебно-методические пособия и материалы для проведения проверки знания требований охраны труда.

При этом обмен информацией между работниками, проходящими обучение требованиям охраны труда, и лицами, проводящими обучение требованиям охраны труда, проходит посредством системы электронного обучения. Обучающиеся участвуют в интернет-конференциях и вебинарах.

Как оформить период обучения

Согласно статье 91 Кодекса, рабочее время — это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые относятся к рабочему времени.

Пока работник проходит такое обучение, за ним должен быть сохранен средний заработок.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником (ч. 4 ст. 91 Кодекса). Для этой цели, как правило, используется табель учета рабочего времени.

Табель учета рабочего времени в организации может вестись в соответствии с унифицированными формами первичной учетной документации по учету труда и его оплаты (формы № Т-12, Т-13, утвержденные постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»).

При этом следует отметить, что с 1 января 2013 г. согласно закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» унифицированные формы по учету труда и его оплаты, утвержденные постановлением Госкомстата России № 1, не являются обязательными к применению.

Следовательно, работодатель вправе самостоятельно установить код для отражения в табеле учета рабочего времени в период прохождения обучения по охране труда.

Так как обучение работника требованиям охраны труда может быть отнесено к профессиональному обучению, поэтому в табеле период такого обучения можно отмечать буквенным кодом «ПК» (цифровым — 07).

Документ: письмо Минтруда от 29.05.2023 №15-2/В-5611.

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