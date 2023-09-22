Дробление бизнеса, воинский учет, электронный путевой лист, настройка 1С. Обзор мероприятий для бухгалтеров с 25 по 29 сентября

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26 сентября Как обеспечить гибкость и полноту управленческого учета в 1C:ERP для вашего предприятия
Время: 16:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Виды учета в 1С:ERP и их назначение. Как часто и по каким причинам можно менять настройки в системе.
2. Место управленческого учета в 1С:ERP, отличие управленческого учета организации от управленческого учета предприятия. Стоит ли сближать управленческий и бухгалтерский учет.
3. Способы реализации управленческого учета в 1С:ERP
4. Виды и настройки отчетов для анализа состояния каждого из видов учета.
27 сентября Воинский учет: новые требования и изменения, ответственность и новые штрафы для организаций
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: 1 200 рублей
Тезисы мероприятия:
1. Закон о цифровизации ВУ и новых правилах воинского учета.
2. Новый порядок и сроки информирования комиссариата.
3. Новый порядок взаимодействия с Госуслугами.
4. Мобилизационные изменения Трудового Законодательства.
5. Изменения Трудового законодательства и кадровых процедур – 2023.
6. Изменения по работе с персональными данными Работников.
7. Ответа на вопросы участников вебинара.
28 сентября Дробление бизнеса: актуальные проблемы и современные решения
Время: 17:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Где проходит грань между «дроблением» и законной оптимизацией бизнеса.
2. Основные признаки «дробления» бизнеса.
3. Как налоговый орган выявит «дробление бизнеса».
4. Взаимозависимость лиц как признак «дробления бизнеса».
5. Доказывание деловой цели разделения бизнеса.
6. Знаковые судебные дела по «дроблению» за период 2020–2023.
28 сентября Электронный путевой лист. Как водителям пройти медицинский осмотр
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Спикер Георгий Чернявский – руководитель проекта, ООО «Такском» Электронный путевой лист в единой системе электронного документооборота.
2. Спикер Сушков Алексей – руководитель проектов, ООО «Медикум» Получение отметки в ЭПЛ о прохождении предрейсового медицинского осмотра.
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