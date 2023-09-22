Дробление бизнеса, воинский учет, электронный путевой лист, настройка 1С. Обзор мероприятий для бухгалтеров с 25 по 29 сентября

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26 сентября Как обеспечить гибкость и полноту управленческого учета в 1C:ERP для вашего предприятия

Время: 16:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Виды учета в 1С:ERP и их назначение. Как часто и по каким причинам можно менять настройки в системе.

2. Место управленческого учета в 1С:ERP, отличие управленческого учета организации от управленческого учета предприятия. Стоит ли сближать управленческий и бухгалтерский учет.

3. Способы реализации управленческого учета в 1С:ERP

4. Виды и настройки отчетов для анализа состояния каждого из видов учета.

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