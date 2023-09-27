Что изменили по НДФЛ и страховым взносам с 1 октября 2023 года

Уплата НДФЛ в составе единого налогового платежа «притормозила» расчеты между федеральным и региональными бюджетами.

По этой причине НДФЛ был присвоен приоритетный статус при списании денег в уплату налога с ЕНС и введено второе уведомление. Такой же приоритет дан страховым взносам.

Третье новшество — это введение контрольных соотношений для уведомлений. Штрафы за ошибки в уведомлениях так и не ввели, но теперь на проверку уведомлений у вас будет уходить больше времени.

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Второе уведомление по НДФЛ

С октября 2023 года бухгалтерам предложено сдавать 2 уведомления по НДФЛ в месяц: основное — 25 числа каждого месяца и промежуточное — 12 числа. В каждом уведомлении нужно указывать сумму НДФЛ, начисленную до подачи документа в налоговую.

В уведомлении, которая сдается до 12 числа текущего месяца, указывайте НДФЛ, удержанный за период с 23 числа предыдущего месяца до 9 числа текущего месяца (новая редакция статьи 58 НК).

В уведомление, которая сдается до 25 числа текущего месяца, указывайте НДФЛ, удержанный с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца.

Переходить на подачу уведомлений 2 раза в месяц необязательно. Это дело добровольное. Вы можете до конца 2024 года подавать одно уведомление по НДФЛ.

Страховые взносы будут списывать приоритетно

С 1 октября 2023 года страховые взносы будут списывать с ЕНС в приоритетном порядке. Для бухгалтерии это означает, что усложняется процесс возврата переплаты, если она будет.

Страховые взносы спишут с ЕНС в счет погашения обязанности по уплате взносов следующий день после подачи уведомления, не дожидаясь срока уплаты, установленного законодательством.

Если вы подадите в ИФНС одновременно уведомление по НДФЛ и взносам, сначала зачтут НДФЛ, затем страховые взносы.

Налоговики вправе не принимать уведомления с расхождениями

Штрафы за ошибки в уведомлениях отложили, но с 1 октября 2023 года ввели контрольные соотношения.

Если ваше уведомление не будет соответствовать контрольным соотношениям, которые приведены в письме ФНС от 17 марта 2023 года № ЕА-4-15/3132@, налоговики будут считать его непредставленным.

Неподанное уведомление означает, что налоговая не сможет распределить денежные средства с ЕНС в погашение уплаты конкретных налогов вплоть до подачи декларации (расчета).

Вопрос начисления пени по-прежнему спорный. На многочисленных вебинарах эксперты и налоговики озвучивают разные правила. Одно точно, при наличии на ЕНС положительного сальдо, штрафов и пени быть не должно.